So weit kommt ihr beim iPhone ohne Apple-ID

Die Apple-ID ist das Nutzerkonto, das ihr für fast alle Dienste und Geräte von Apple benötigt. Doch wie sieht es aus, wenn man ein iPhone ohne Apple-ID nutzen will?

iPhone ohne Apple-ID? Das solltet ihr beachten

Bei der Ersteinrichtung eures iPhones, fragt iOS, ob ihr euch mit einer bestehenden Apple-ID anmelden oder eine neue erstellen möchtet. Ihr könnt die Anmeldung auch überspringen, indem ihr die Option „Später konfigurieren“ auswählt. Das iPhone lässt sich ohne Apple-ID einrichten und somit auch nutzen. Allerdings ist der Funktionsumfang dann stark eingeschränkt.

Viele Funktionen sind auf das Apple-Konto angewiesen, dementsprechend muss man ohne Login darauf verzichten. Ohne Konto müsst ihr dann unter anderem auf Folgendes verzichten:

Apps installieren: Den Zugang zum App Store gibt es nur mit Apple-ID. Gekaufte und heruntergeladene Apps werden mit dem Konto verknüpft.

Updates: Bereits vorinstallierte Apple-Apps lassen sich nur mit Einschränkungen oder gar nicht nutzen. Updates gibt es nur über den App Store.

lassen sich nur mit Einschränkungen oder gar nicht nutzen. Updates gibt es nur über den App Store. Kein iCloud-Login und keine Backups: Dabei handelt es sich um den Cloud-Dienst von Apple, bei dem unter anderem Backups des iPhones und Fotos sowie private Dateien hochgeladen werden.

„Wo ist?“-Funktion: iPhones ohne Apple-ID lassen sich nicht orten oder sperren.

Synchronisation: Einstellungen, Fotos oder Dokumente werden nicht automatisch zwischen euren Geräten übertragen.

Hinweis: Ist auf einem iPhone bereits eine Apple-ID eingerichtet, greift die Aktivierungssperre. Das iOS-Gerät kann nur von dem Kontoinhaber genutzt werden. Gerade beim Kauf eines gebrauchten iPhones ist das wichtig. Ohne die Daten des Vorbesitzers lässt sich das Gerät nicht entsperren.

Sideloading als Alternative?

Seit iOS 17.4 erlaubt Apple in der EU alternative App Stores wie Sideloading. Ihr könnt als Apple-Nutzer also zusätzliche App-Marktplätze installieren oder Apps direkt über Entwickler-Websites laden.

Sideloading ist technisch möglich, aber in der Praxis kommt ihr auch hier ohne Apple-ID schnell an Grenzen.

iPhone ohne Apple-ID: Diese Funktionen könnt ihr trotzdem nutzen

Ohne Apple-ID könnt ihr Funktionen wie Telefonieren, SMS schreiben und Fotografieren nutzen. Zu den Vorteilen, die sich daraus ergeben, gehört unter anderem der erhöhte Datenschutz, da keine Nutzungsdaten über die Apple-ID an Apple weitergegeben werden.

Wer jedoch ein Smartphone mit mehr Privatsphäre und Datenschutz sucht, ist mit einem Android-Gerät vermutlich besser aufgehoben. Das funktioniert auch ohne Google-Konto deutlich flexibler.

Wichtig: iOS-Systemupdates könnt ihr auch ohne Apple-ID installieren. Sicherheitslücken bleiben also nicht offen.

