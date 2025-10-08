SodaStream kann einpacken: Dieser Wassersprudler ist Testsieger und bei Amazon gerade reduziert

Damit hätte wohl kaum jemand gerechnet: Im Wassersprudler-Test von Stiftung Warentest hat nicht SodaStream gewonnen, sondern die Alternative von Grohe. Den unerwarteten Testsieger gibt es bei Amazon gerade günstiger.

Schwere Wasserkisten schleppen war gestern: Moderne Wassersprudler verwandeln Leitungswasser in prickelndes Vergnügen. Im aktuellen Test der Stiftung Warentest konnte sich Grohe Blue Fizz mit Note 1,7 sogar knapp gegen den bekannten SodaStream durchsetzen. Der Testsieger ist aktuell für 69,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) erhältlich – 23 Prozent günstiger als sonst. Die Nummer 1 unter der Wassersprudlern punktet mit durchdachten Details und hochwertiger Verarbeitung.

Für wen lohnt sich der Grohe Blue Fizz bei Amazon?

Qualitätsbewusste Haushalte, die Wert auf hygienische Edelstahl-Komponenten und verschiedene Sprudelstärken legen

Design-Liebhaber, die einen Wassersprudler mit ansprechender Optik und durchdachter Funktionalität suchen

Sparfüchse, die primär auf den Preis achten und weniger Wert auf Premium-Features legen

Der Grohe Blue Fizz macht die Zubereitung von Sprudelwasser zum Kinderspiel. Per Knopfdruck lässt sich die gewünschte Sprudelstärke auswählen – vom sanften Prickeln bis zum kräftigen Sprudel. Die intuitive Bedienung macht ihn zum idealen Küchenhelfer für die ganze Familie, wenn beim Sonntagsbrunch verschiedene Vorlieben unter einen Hut gebracht werden müssen.

Besonders durchdacht ist die Hygiene-Lösung: Die Einspritzdrüse aus Edelstahl lässt sich deutlich einfacher reinigen als herkömmliche Kunststoff-Düsen und verhindert die Bildung von Bakterien oder unangenehmen Gerüchen. Das macht den täglichen Gebrauch nicht nur sicherer, sondern auch langfristig angenehmer.

Die Kipp-Dreh-Montage der Wasserflasche funktioniert intuitiv und spart Zeit. Mit automatischem Gasablass entweicht überschüssiges CO2 kontrolliert, wodurch das Sprudeln mühelos gelingt. Eine 425 Gramm schwere CO2-Flasche reicht dabei für bis zu 60 Liter – genug für einen mehrwöchigen Sprudel-Vorrat.

Amazon-Kunden loben Design und einfache Bedienung

Mit 4 von 5 Sternen bewerten Amazon-Kunden den Grohe Blue Fizz überwiegend positiv. Besonders gelobt werden das ansprechende Design und die hochwertige Verarbeitung. Die einfache, logische Bedienung kommt gut an, ebenso das gleichmäßige Sprudelergebnis. „Tolles Design, tolle Funktionalität“, fasst eine Kundenrezension die Hauptstärken treffend zusammen.

Grohe Blue Fizz Wassersprudler-Set mit 0,85-Liter-Flasche. Testsieger der Stiftung Warentest. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 06:11 Uhr

