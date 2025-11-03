„Sofort vom Stromnetz trennen“: Hama ruft beliebte Steckdosen zurück

Mehrere Steckdosen-Modelle sind betroffen.

Hama bittet Kunden zur Vorsicht: Gleich mehrere smarte WLAN-Steckdosen für den Außenbereich müssen vom Markt genommen werden. Grund dafür sind Haarrisse im Kunststoffgehäuse, die mit bloßem Auge oft nicht zu erkennen sind.

Hama: Rückruf von Outdoor-Steckdosen

Nach eigenen Angaben hat Hama die Materialprobleme im Rahmen interner Qualitätskontrollen entdeckt. Betroffen sind fünf Modelle für den Außenbereich, die sich per App oder Sprache steuern lassen.

Laut Hersteller ist der Defekt eine Folge der Alterung des Gehäusematerials. Durch eindringende Feuchtigkeit bestehe die Gefahr von Fehlfunktionen oder – im Extremfall – eines elektrischen Defekts.

Diese Artikelnummern sind vom Rückruf betroffen:

00176627: Smarte WLAN-Steckdose für außen

00176655: WLAN-Steckdose mit Matter-Unterstützung

00176656: Outdoor-Steckdose mit Strommessfunktion

00176657: Set mit zwei Innen- und einer Außensteckdose

00176938: Smarte Outdoor-Steckdose, Matter-kompatibel

Die Nummern lassen sich auf der Verpackung sowie am Typenschild des Geräts ablesen. Auch wenn äußerlich keine Schäden sichtbar sind, rät Hama dazu, die Nutzung sofort einzustellen. Besitzer sollten die betroffenen Geräte „sofort vom Stromnetz“ trennen und nicht weiter verwenden. Auch von einer eigenständigen Reparatur rät der Hersteller ab.

Rückgabe beim Händler oder bei Hama

Kunden können die betroffenen Steckdosen mit Kaufbeleg beim jeweiligen Händler zurückgeben oder sich an das Service- und Retourencenter von Hama wenden. Die Kontaktmöglichkeiten sind über die offizielle Website zugänglich, auch stehen bei weiteren Fragen eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme bereit (Quelle: Hama).

Die Rückrufaktion erfolgt vorsorglich, wie Hama erklärt. Es sind also keine konkreten Fälle bekannt, bei denen Kunden zu Schaden gekommen sind.

