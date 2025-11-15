Soft Launch: Was hinter dem neuen Beziehungs-Trend auf Instagram & TikTok steckt

Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht ein neuer Trend-Begriff bei Instagram, X, TikTok und Co. auftaucht. Aktuell begegnet einem häufig der Begriff „Soft Launch", oft auch in Kombination mit „Hard Launch".. Was bedeutet das Wort in der Online- und Chat-Sprache?

Ein Soft Launch hat zwei Bedeutungen – eine „klassische“ aus dem Marketing und eine moderne aus der Jugendsprache und dem Internet-Slang. Auf TikTok, Instagram oder in Chats taucht der Begriff vor allem in Beiträgen auf, die mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun haben. Dort bedeutet Soft Launch, dass man eine neue Beziehung nicht direkt offiziell macht, sondern sie erst einmal dezent andeutet. Also: Man zeigt jemanden, aber nicht komplett. Typische Beispiele für solch einen Soft-Launch:

Man postet nur den Arm oder die Hand der neuen Person im Bild.

oder die der neuen Person im Bild. Man zeigt zwei Gläser , aber keine Gesichter.

, aber keine Gesichter. Man filmt beim Essen und zeigt nur den Ärmel , die Schuhe oder den Rücken der anderen Person.

, die oder den der anderen Person. Man postet ein Foto aus dem Auto und sieht nur einen zweiten Schatten oder eine Silhouette.

Die Message ist: „Ich bin mit jemandem, aber ich verrate noch nicht komplett, mit wem.“

Das Gegenteil wäre der Hard Launch. Dann zeigt sich das Paar auf einem Foto oder in einem Video frontal, inklusive Tag und Herz-Emoji. Beispiele für einen Hard-Launch:

Ein klares Paarfoto , beide Gesichter zu sehen

, beide Gesichter zu sehen Ein Video, in dem man sich küsst oder umarmt

Ein Beziehungs-Post mit einer Bildunterschrift wie: „This is my boyfriend“

wie: „This is my boyfriend“ Markierung der Person im Beitrag, Herz-Emojis, gemeinsamer Urlaub etc.

Hard-Launchbedeutet also: „Das ist jetzt offiziell – alle dürfen es wissen.“

Warum machen Leute das?

Social-Media heißt vor allem, dass man Reaktionen wecken will. Mit der Geheimnistuerei kann man:

Spannung aufbauen („Wer ist das?“).

(„Wer ist das?“). Privatsphäre bewahren, bevor man offiziell wird.

bewahren, bevor man offiziell wird. Ausprobieren, wie Follower auf die neue Situation reagieren.

Ist eine Beziehung noch nicht 100 % sicher, kann man so auch erst einmal nur andeuten, dass jemand da ist.

Beispiele, wie Jugendliche „Soft Launch“ benutzen

„Hast du ihren Soft Launch gesehen? 👀“

„Er hat gestern seine Situationship soft gelauncht.“

„Das ist schon kein Soft Launch mehr, das ist ein Hard Launch.“

„Sie macht seit Wochen Soft Launchs, aber niemand weiß, wer es ist.“

Soft Launch im Marketing

Seinen Ursprung hat das Wort in der Marketing-Sprache. Dort bedeutet ein „Soft Launch“, dass ein Produkt, eine App, ein Feature oder ein Service zunächst in kleinem Rahmen veröffentlicht wird, bevor der große Release kommt. Das Produkt wird nicht breit beworben, sondern nur einer begrenzten Zielgruppe zugänglich gemacht. Unternehmen beobachten Nutzerverhalten, sammeln Feedback und verbessern das Produkt. Es ist also eine Art Testlauf, um Fehler zu finden, bevor man viel Geld in Werbung steckt.