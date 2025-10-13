Solitär: Tipps und Regeln für das Kartenspiel

Ganz gleich, ob als Zeitvertreib an einem Computer oder für ein Solo-Spielchen mit echten Karten, Solitär gehört zu den beliebtesten Kartenspielen. Falls ihr die Langeweile selber mit einer Runde des Kartenspiels vertreiben wollt oder Solitär gerade erst auf eurem Computer gefunden habt, zeigen wir euch hier die wichtigsten Regeln für Solitär.

Solitär-Regeln und Tipps: So funktioniert das Kartenspiel

Solitär – auch bekannt als „Patience“ – gehört zu den bekanntesten Kartenspielen der Welt. Egal ob am PC, auf dem Smartphone oder ganz klassisch mit echten Karten: Das Ziel ist immer, dass alle Karten in der richtigen Reihenfolge abgelegt werden.



Beim klassischen Solitär sollt ihr alle Karten nach Farben sortiert auf vier Ablagestapel bringen – von Ass bis König. Ihr startet mit sieben Kartenreihen, die sich nach rechts hin verlängern:

Der erste Stapel besteht aus einer Karte.

Der zweite Stapel besteht aus zwei Karten

Usw.

Die restlichen Karten bilden den Talon-Stapel (Nachziehstapel).

Die jeweils oberste Karte der sieben Stapel wird aufgedeckt und jeweils unten angelegt.

Befindet sich unter den anfangs aufgedeckten Karten bereits ein Ass, wird dieses über eine der sieben Längsreihen gelegt. Im oberen Spielfeldbereich sollten also alle Asse abgelegt werden.

Die aufgedeckten Karten werden nun in absteigender Reihenfolge angelegt. Dabei können nur Karten mit unterschiedlichen Farben angelegt werden.

angelegt werden. Der Wert der Karte, die angelegt wird, muss zudem um eins niedriger sein. Es darf also zum Beispiel eine Kreuz-3 auf ein Herz-4 angehängt werden.

sein. Es darf also zum Beispiel eine angehängt werden. Wird eine Karte aus einer Reihe entnommen, wird hier die nächste Karte aufgedeckt.

Legt die Karten so lange untereinander, bis keine Karte mehr bewegt werden kann.

Sind alle Karten einer Reihe aufgebraucht, kann an die leere Stelle ein König, die Karte mit dem höchsten Wert in Solitär, angelegt werden. Im weiteren Spielverlauf kann die Kartenreihe hier mit einer Dame einer anderen Spielfarbe (rot oder schwarz) eröffnet werden.

Kann keine Karte mehr bewegt werden, kommt der noch unberührte Stapel ins Spiel. Je nach Solitär-Variante werden jetzt eine oder drei Karten aufgedeckt. Im Idealfall können diese Karten ebenfalls an die Kartenreihen angefügt werden. Sind alle Karten abgelegt oder geht es mit der aktuellen Hand nicht weiter, wird der Stapel weiter aufgedeckt. Eventuell nicht benutzte Karten werden verdeckt auf einen neuen Haufen gelegt. Mit den neu aufgedeckten Karten gibt es neue Situationen, in denen Karten angelegt und Reihen vervollständigt werden können.



Hier könnt ihr das Gelesene gleich in die Tat umsetzen und Solitär kostenlos online spielen:

Ziel des Solitär-Spiels ist es, alle Karten in aufsteigender Reihenfolge nach Farben sortiert abzulegen. Die Farbe der Asse muss dabei gleich sein mit der Farbe der niedrigsten, folgenden Karte. Liegt also ein Herz-Ass bereit, muss hier eine Herz-2 gefolgt von einer schwarzen 3, einer roten 4 usw. angelegt werden. Das Solitär-Spiel kann allerdings auch erfolglos beendet werden, wenn der Kartenstapel aufgebraucht wurde, ohne dass sich eine neue Anlegemöglichkeit ergibt.

Bei uns findet ihr auch die Mau-Mau-Regeln. Sollte Solitär bei euch fehlen, zeigen wir euch, wie ihr die Spiele in Windows finden könnt. Zudem zeigen wir euch, wie ihr Solitär in Windows 10 ohne Werbung spielt.