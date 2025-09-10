Sonderaktion: Diese 17 E-Books sind bei Amazon aktuell kostenlos – Thriller, Fantasy, SF und Liebe

Heute gibt es für den Kindle zum Beispiel eine ganze Zeitreise-Saga gratis. Außerdem kostenlose E-Books über Kleinstadtliebe, seltsame Gaben, Stalker und KI-Überwachung.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Seine schottische Braut (Die gestohlenen Bräute 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 08:50 Uhr

Muffin Top: Zuckersüße Versuchungen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 08:51 Uhr

Annapolis Harbor - Warten auf dich: Small-Town-Romance (Love in Chesapeake Bay 7) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 08:53 Uhr

Splints of Soul: Dark Romance | Romantic Suspense Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 08:54 Uhr

Hating the Rookie (Die Laketown Otters Eishockey Serie 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 08:56 Uhr

The Coach Next Door (Die Laketown Otters Eishockey Serie 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 09:26 Uhr

Falling for the Legend (Die Laketown Otters Eishockey Serie 7) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 08:56 Uhr

Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Savage Is My Kingdom: Wicked Realms: Buch 1 (Die Wicked Realms-Reihe) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 08:52 Uhr

Ruby: Gabe des Glücks (Glückschroniken 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 08:55 Uhr

Die komplette Zeitenchaos-Dilogie (Sammelband der romantischen Urban Fantasy Zeitreisenreihe) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 08:58 Uhr

Gefangen im Glanz: Young Adult Romance zwischen Rebellion und goldenen Algorithmen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 08:59 Uhr

Frostforge: Erster Pfad (Buch Eins der Frostforge-Reihe) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 09:27 Uhr

Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Das Petrus-Siegel, Ein uraltes Geheimnis. Eine gestohlene Reliquie. Ein Wettlauf gegen die Zeit.: Wa Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 09:00 Uhr

Du bist nicht allein: EIN PSYCHOTHRILLER (Schattenspiele 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 09:02 Uhr

Im Jahr des Drachen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 09:04 Uhr

Im Schatten der Feste Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 09:06 Uhr

Murder in Mind (Sloane Monroe Serie 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 09:07 Uhr

Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Winterspuren in Arrowwood (Sleeping Lake Ranch Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 06:24 Uhr

Frühlingswege in Arrowwood (Sleeping Lake Ranch Reihe 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 06:38 Uhr

Sommerpfade in Arrowwood (Sleeping Lake Ranch Reihe 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 06:39 Uhr

Verlieb dich nie in deine zweite Wahl: Eine Freunde-zu-Liebenden Romantikkomödie (Liebe ist komplizi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 06:26 Uhr

Captive of the Crime Queen (das Unterwelt-Duet 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 06:38 Uhr

Rick Future: Planet der Träumer (Rick Future, Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 07:27 Uhr

Eine Dornenkrone und Magie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 06:49 Uhr

Bright Days of(f) Hell: Höllischer Pakt : Dämonische New Adult Urban Romantasy mit multi-mythologisc Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 08:06 Uhr

8 historische Krimis Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 06:39 Uhr

11 Gute Thriller im Krimipaket September 2023 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 06:53 Uhr

Kalte Gerechtigkeit (Ein Carly-Phoenix-FBI-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 09:02 Uhr

Maeves Grab: Drei Sorley O Cearnaigh Romane Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 07:53 Uhr

Die Mitbewohnerin Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 07:22 Uhr

Wo ist mein verdammter Himmel? Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 08:00 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.