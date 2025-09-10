Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Sonderaktion: Diese 17 E-Books sind bei Amazon aktuell kostenlos – Thriller, Fantasy, SF und Liebe

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Anzeige

Heute gibt es für den Kindle zum Beispiel eine ganze Zeitreise-Saga gratis. Außerdem kostenlose E-Books über Kleinstadtliebe, seltsame Gaben, Stalker und KI-Überwachung.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Seine schottische Braut (Die gestohlenen Bräute 5)
Seine schottische Braut (Die gestohlenen Bräute 5)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 08:50 Uhr
Muffin Top: Zuckersüße Versuchungen
Muffin Top: Zuckersüße Versuchungen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 08:51 Uhr
Annapolis Harbor - Warten auf dich: Small-Town-Romance (Love in Chesapeake Bay 7)
Annapolis Harbor - Warten auf dich: Small-Town-Romance (Love in Chesapeake Bay 7)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 08:53 Uhr
Splints of Soul: Dark Romance | Romantic Suspense
Splints of Soul: Dark Romance | Romantic Suspense
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 08:54 Uhr
Hating the Rookie (Die Laketown Otters Eishockey Serie 2)
Hating the Rookie (Die Laketown Otters Eishockey Serie 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 08:56 Uhr
The Coach Next Door (Die Laketown Otters Eishockey Serie 3)
The Coach Next Door (Die Laketown Otters Eishockey Serie 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 09:26 Uhr
Falling for the Legend (Die Laketown Otters Eishockey Serie 7)
Falling for the Legend (Die Laketown Otters Eishockey Serie 7)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 08:56 Uhr
Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Savage Is My Kingdom: Wicked Realms: Buch 1 (Die Wicked Realms-Reihe)
Savage Is My Kingdom: Wicked Realms: Buch 1 (Die Wicked Realms-Reihe)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 08:52 Uhr
Ruby: Gabe des Glücks (Glückschroniken 1)
Ruby: Gabe des Glücks (Glückschroniken 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 08:55 Uhr
Die komplette Zeitenchaos-Dilogie (Sammelband der romantischen Urban Fantasy Zeitreisenreihe)
Die komplette Zeitenchaos-Dilogie (Sammelband der romantischen Urban Fantasy Zeitreisenreihe)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 08:58 Uhr
Gefangen im Glanz: Young Adult Romance zwischen Rebellion und goldenen Algorithmen
Gefangen im Glanz: Young Adult Romance zwischen Rebellion und goldenen Algorithmen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 08:59 Uhr
Frostforge: Erster Pfad (Buch Eins der Frostforge-Reihe)
Frostforge: Erster Pfad (Buch Eins der Frostforge-Reihe)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 09:27 Uhr
Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Das Petrus-Siegel, Ein uraltes Geheimnis. Eine gestohlene Reliquie. Ein Wettlauf gegen die Zeit.: Wa
Das Petrus-Siegel, Ein uraltes Geheimnis. Eine gestohlene Reliquie. Ein Wettlauf gegen die Zeit.: Wa
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 09:00 Uhr
Du bist nicht allein: EIN PSYCHOTHRILLER (Schattenspiele 2)
Du bist nicht allein: EIN PSYCHOTHRILLER (Schattenspiele 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 09:02 Uhr
Im Jahr des Drachen
Im Jahr des Drachen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 09:04 Uhr
Im Schatten der Feste
Im Schatten der Feste
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 09:06 Uhr
Murder in Mind (Sloane Monroe Serie 2)
Murder in Mind (Sloane Monroe Serie 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 09:07 Uhr
Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Winterspuren in Arrowwood (Sleeping Lake Ranch Reihe 1)
Winterspuren in Arrowwood (Sleeping Lake Ranch Reihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 06:24 Uhr
Frühlingswege in Arrowwood (Sleeping Lake Ranch Reihe 2)
Frühlingswege in Arrowwood (Sleeping Lake Ranch Reihe 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 06:38 Uhr
Sommerpfade in Arrowwood (Sleeping Lake Ranch Reihe 3)
Sommerpfade in Arrowwood (Sleeping Lake Ranch Reihe 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 06:39 Uhr
Verlieb dich nie in deine zweite Wahl: Eine Freunde-zu-Liebenden Romantikkomödie (Liebe ist komplizi
Verlieb dich nie in deine zweite Wahl: Eine Freunde-zu-Liebenden Romantikkomödie (Liebe ist komplizi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 06:26 Uhr
Captive of the Crime Queen (das Unterwelt-Duet 1)
Captive of the Crime Queen (das Unterwelt-Duet 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 06:38 Uhr
Rick Future: Planet der Träumer (Rick Future, Band 1)
Rick Future: Planet der Träumer (Rick Future, Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 07:27 Uhr
Eine Dornenkrone und Magie
Eine Dornenkrone und Magie
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 06:49 Uhr
Bright Days of(f) Hell: Höllischer Pakt : Dämonische New Adult Urban Romantasy mit multi-mythologisc
Bright Days of(f) Hell: Höllischer Pakt : Dämonische New Adult Urban Romantasy mit multi-mythologisc
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 08:06 Uhr
8 historische Krimis
8 historische Krimis
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 06:39 Uhr
11 Gute Thriller im Krimipaket September 2023
11 Gute Thriller im Krimipaket September 2023
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 06:53 Uhr
Kalte Gerechtigkeit (Ein Carly-Phoenix-FBI-Thriller – Band 1)
Kalte Gerechtigkeit (Ein Carly-Phoenix-FBI-Thriller – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 09:02 Uhr
Maeves Grab: Drei Sorley O Cearnaigh Romane
Maeves Grab: Drei Sorley O Cearnaigh Romane
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 07:53 Uhr
Die Mitbewohnerin
Die Mitbewohnerin
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 07:22 Uhr
Wo ist mein verdammter Himmel?
Wo ist mein verdammter Himmel?
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 08:00 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

Anzeige