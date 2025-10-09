Sonderzeichen Kreuz (†) am PC und Smartphone schreiben

Das Kreuz-Zeichen gehört zu den Sonderzeichen und Symbole, welches sich hinter einer Tastenkombination versteckt. Wie ihr das Kreuz mit der Tastatur am PC (Windows & macOS) oder Smartphone (Android & iPhone) einfügt, ohne es jedes Mal kopieren zu müssen, erfahrt ihr hier.

Kreuz am PC (Windows & macOS) einfügen

Je nachdem, ob ihr Windows oder macOS als Betriebssystem nutzt, gibt es verschiedene Tastenkombinationen, um ein Kreuz zu schreiben.

macOS

Auf Apple-Rechnern gibt es eine ganz einfache Tastenkombination, um ein Kreuz-Zeichen (✝) zu setzen. Dafür müsst ihr lediglich Alt + T beziehungsweise ⌥ + T drücken.

Windows

In Windows 10 und 11 könnt ihr jederzeit die Emoji- und Sonderzeichentastatur öffnen, um Symbole und andere Zeichen setzen zu können, die sich mit den gängigen Tastaturlayouts nicht ohne Weiteres einfügen lassen. Geht dafür wie folgt vor:

Öffnet mit der Tastenkombination Win + . das Sonderzeichenmenü. Windows 11: Klickt auf den Reiter „Symbole“ . Scrollt runter zu „Allg. Interpunktionszeichen“ . Die Emoji- und Sonderzeichentastatur enthält das Kreuz und viele weitere Zeichen (© GIGA)

Klickt auf den . Scrollt runter zu . Windows 10: Klickt auf den Reiter „Ω“ (Symbole) und dann unten auf „<“ (Allg. Interpunktionszeichen). Hier findet ihr das Kreuz direkt neben dem Sternchen (*). Zum Einfügen müsst ihr es lediglich anklicken.

Ältere Windows-Versionen: Alt-Code

Als Alternative oder bei älteren Windows-Rechnern könnt ihr auch den Alt-Code für das Kreuz auswendig lernen. Dieser funktioniert jedoch nur, wenn eure Tastatur über einen Nummernblock verfügt. Um ein Kreuz-Zeichen mit der Tastatur zu machen, geht ihr wie folgt vor:

Haltet die Taste Alt gedrückt. Gebt nun auf dem Nummernblock folgende Zahlenkombination ein: 0 1 3 4 . Mit gedrückter Alt-Taste und dem Num-Block könnt ihr das Kreuz und viele andere Symbole setzen (© GIGA) Jetzt sollte in ihrem Textdokument oder Suchfeld das Zeichen erscheinen.

Wenn dies nicht klappt, könnte es daran liegen, dass der Nummernblock deaktiviert ist. Falls dies der Fall ist, müsst ihr einfach nur auf die Taste Num ⇓ (oben links am Nummernblock) drücken, und die Tastenkombination erneut eingeben.

Kreuz am Smartphone (Android & iOS) eingeben

Je nachdem, welche Tastatur ihr auf eurem iPhone oder Android-Smartphone nutzt, kann sich das Kreuz hinter verschiedenen Tasten verbergen. Die Standard-Tastatur des iPhones und iPads bietet leider kein Kreuz.

Microsoft Swiftkey (Android & iOS)

Öffnet die Tastatur auf eurem Smartphone. Tippt unten links auf den Button 123 , um das Zahlen- und Sonderzeichenmenü zu öffnen. Haltet hier die Apostroph-Taste ‘ gedrückt, und wischt ein Feld nach rechts, um das Kreuz einzugeben. Bei Swiftkey findet ihr das Kreuz hinter dem Apostroph (© GIGA)

Gboard (Android & iOS)

Öffnet die Tastatur auf eurem Smartphone. Tippt unten links auf den Button ?123 , um das Zahlen- und Sonderzeichenmenü zu öffnen. Haltet hier die Stern-Taste * gedrückt, und lasst direkt wieder los, um das Kreuz einzugeben. Beim Gboard findet ihr das Kreuz hinter dem Sternchen (© GIGA)

Kreuz-Zeichen und ♣ in einem Office-Programm einfügen

