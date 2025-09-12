Sony versucht es noch einmal: Neues Xperia-Handy überrascht beim Design und der Ausstattung

Sonys Mittelklasse bekommt ein neues Gesicht, das man so nicht erwartet hätte.

Sony wagt einen neuen Anlauf in der umkämpften Smartphone-Mittelklasse. Mit dem Xperia 10 VII wollen die Japaner beweisen, dass sie mehr können als nur kleine Updates. Der Nachfolger des Xperia 10 VI bringt ein überarbeitetes Design, bessere Kameras und bekannte Features aus dem großen Flaggschiff Xperia 1 – und soll damit ab Ende September für frischen Wind sorgen.

Sony überrascht mit Xperia 10 VII

Sony versucht es mit einem frischen Design. (© Sony)

Während der Vorgänger noch mit einem schlichten vertikalen Kamera-Setup auskommen musste, setzt Sony diesmal auf einen horizontalen Kamerabalken. Dieses Detail bringt nicht nur einen deutlichen optischen Unterschied, sondern auch zwei neue Kamera-Sensoren, die die Bildqualität verbessern sollen. Damit nähert sich die Mittelklasse stärker an das Flaggschiff an – ein klarer Schritt, um mehr Käufer zu überzeugen.

Trotz der Neuerungen verzichtet Sony nicht auf seine typischen Merkmale. Der 3,5-mm-Kopfhöreranschluss bleibt ebenso erhalten wie der microSD-Slot, mit dem sich der Speicher flexibel erweitern lässt. Gleichzeitig zeigt sich das Gerät moderner: Ein verbessertes Display und die überarbeitete Kameraausstattung runden das Paket ab. Der Akku bleibt bei 5.000 mAh, was laut Sony bis zu zwei Tage Laufzeit ermöglichen soll.

Preis des Xperia 10 VII

Zur Auswahl stehen drei Farben: klassisches Schwarz, schlichtes Weiß und ein auffälliges Türkis. Preislich setzt Sony das Xperia 10 VII bei 449 Euro an – etwas höher als beim Vorgänger. Ab dem 26. September 2025 soll das Gerät im Handel erhältlich sein. In Deutschland ist die Vorbestellung bald möglich (Quelle: Sony).

Mit diesem Modell versucht Sony, den schwierigen Spagat zu schaffen: ein modernes Mittelklasse-Gerät mit Nostalgiefaktor. Ob das reicht, um sich gegen Platzhirsche wie Samsungs Galaxy-A-Serie oder Googles Pixel-A-Modelle durchzusetzen, bleibt abzuwarten. Doch zumindest beim Design und bei der Ausstattung zeigt Sony, dass sie ihre Mittelklasse noch nicht aufgegeben haben.