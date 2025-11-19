Sora: Videos aus Text erstellen – so funktioniert das

Die ChatGPT-Betreiber von OpenAI stellen mit Sora einen neuen Service zur Verfügung, mit dem man Texteingaben in Videos umwandeln kann.

Sora ist ein KI-Modell von OpenAI, das Text oder auch Bilder nimmt und daraus Videos generiert.

So kann man Sora in Deutschland nutzen

Sora lässt sich im Browser oder als App für Android und iOS nutzen. Das geht aber aktuell nur, wenn man einen Einladungs-Link erhält. Jeder Sora-Nutzer erhält 6 solcher Einladungen.

Derzeit kann man mit der App aber nur in den USA auf Sora zugreifen. Mit einem Umweg lässt sich Sora auch in Deutschland nutzen. Auf dem iPhone benötigt man einen Apple-Account, der in den USA angemeldet ist. Das US-Konto kann im eigenen iCloud-Zugang im Bereich „Medien & Käufe“ registriert werden, um anschließend die Sora-App herunterzuladen. Beachtet aber, dass sich die Ländereinstellung auch auf andere Apple-Dienste wie Apple Music auswirkt (Quelle: Heise.de).

Sora basiert auf den bekannten GPT-Modellen und Dall-E. Mit dem Tool kann man schnell und einfach Videos erstellen. Dabei lässt sich nicht nur der Inhalt durch entsprechende Befehle vorgeben, sondern auch die Perspektive, Kamerabewegungen und mehr. In der Ankündigung bei X kann man ein Beispiel eines KI-generierten Videos ansehen:

Ziel von Sora ist nicht nur Unterhaltung: OpenAI sieht es als Meilenstein, um KI-Modelle zu bauen, die die physische Welt „in Bewegung“ besser verstehen können.

Wie funktioniert die Videogenerierung mit Sora?

Der Dienst befindet sich noch in einer Entwicklungsphase und funktioniert noch nicht ganz zuverlässig. Eingaben können also missverstanden werden und nicht die gewünschten Ergebnisse liefern.

Ihr gebt dort per Text ein, was in dem Video passieren soll. Ein Prompt kann zum Beispiel so aussehen: „ein futuristischer Wald mit leuchtenden Bäumen und schwebenden Inseln”. Alternativ könnt ihr auch ein Bild oder ein Video hochladen, das als Ausgangspunkt genommen wird. Danach könnt ihr die Dauer des Videos auswählen.

Auch die Auflösung, Aspect Ratio (Seitenverhältnis) und wie viele verschiedene Variationen (Versionen) ihr generieren lassen wollt, sind einstellbar. In der Web-Version gibt es einen „Storyboard“-Modus: Ihr könnt damit einzelne „Karten“ (Frames) im zeitlichen Ablauf definieren. In Sora 2 können generierte Videos Synchron-Dialoge, Musik und Soundeffekte enthalten. Nachdem ihr den Prompt abgeschickt habt, dauert es einige Zeit, um ein Video zu generieren. In eurem Account könnt ihr die generierten Videos in der Bibliothek speichern und später ansehen oder nachträglich bearbeiten.

Jede mit Sora erzeugte Video-Ausgabe enthält sichtbare oder unsichtbare Signale, um zu zeigen, dass es KI-generiert ist. Zum Start tragen die Videos ein sichtbares Wasserzeichen. Zudem werden C2PA-Metadaten genutzt. Das ist eine technische Signatur, die Herkunft der Datei dokumentieren kann.