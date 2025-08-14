South-Park-Style für dein Gesicht: So einfach geht’s mit KI und ChatGPT

Wie wäre es, wenn ChatGPT euer Gesicht in eine typische South-Park-Figur verwandelt? Damit eure KI auch genau weiß, wie das Ergebnis aussehen soll, bekommt ihr hier fertige Prompts, die ihr einfach kopieren, anpassen und an euren bevorzugten KI-Dienst schicken könnt.

Tipps für die Anpassung der Prompts

Bedenkt, dass die Ergebnisse von KI zu KI unterschiedlich sein können.

sein können. Gebt Farben und Kleidungsdetails , wie blaue Mütze, grüner Schal, an. Damit könnt ihr das Ergebnis personalisieren.

, wie blaue Mütze, grüner Schal, an. Damit könnt ihr das Ergebnis personalisieren. Erwähnt den Gesichtsausdruck , wenn ihr etwas Bestimmtes ausdrücken wollt. Zum Beispiel fröhlich oder entschlossen. So könnt ihr die Bilder in einem Chat als Reaktion auf etwas verwenden.

, wenn ihr etwas Bestimmtes ausdrücken wollt. Zum Beispiel fröhlich oder entschlossen. So könnt ihr die Bilder in einem Chat als Reaktion auf etwas verwenden. Beschreibt die Szene mit Befehlen wie „sitzend am Fenster“ oder „heroisch posierend“ genauer. Bedenkt aber, dass momentan und je nach KI zu viele Befehle das Ergebnis verfälschen könnten. ChatGPT sollte das aber hinbekommen.

mit Befehlen wie „sitzend am Fenster“ oder „heroisch posierend“ genauer. Bedenkt aber, dass momentan und je nach KI zu viele Befehle das Ergebnis verfälschen könnten. ChatGPT sollte das aber hinbekommen. Achtet darauf, dass eure markanten Gesichtszüge wie Frisur, Brille oder Bart im Prompt genannt sind.

wie Frisur, Brille oder Bart im Prompt genannt sind. Bei Bedarf könnt ihr auch das Format, zum Beispiel 16:9, und die Auflösung, zum Beispiel HD, anpassen.

Klassische South-Park-Figur mit Intro-Hintergrund

Lina als South-Park-Charakter in der Intro-Szene. (© GIGA / KI-generiert)

„Verwandle mein hochgeladenes Porträtfoto in eine charakteristische South Park-Figur: Cartoonstil, einfache Formen, große Augen, flacher Mund, klare schwarze Umrisse. Zeige die Figur vor dem klassischen South Park Intro-Hintergrund mit schneebedeckten Bergen, Tannen und typischer Kleinstadt. Behalte meine markanten Gesichtszüge, damit die Figur eindeutig als ich erkennbar bleibt.“

Winter-Outfit mit Mütze, Schal und Handschuhen

Lina als South-Park-Charakter mit Winter-Outfit. (© GIGA / KI-generiert)

„Verwandle mein hochgeladenes Porträtfoto in eine typische South Park-Figur: Cartoonstil, einfache Formen, große Augen, flacher Mund und klare schwarze Umrisse. Die Figur trägt eine bunte Mütze, einen Schal und Handschuhe – angelehnt an die ikonischen Winter-Outfits der Hauptfiguren der Serie. Zeige die Figur im Schnee, vor einfachem winterlichen Hintergrund mit Schneeflocken und Tannen. Behalte die markanten Charakterzüge meines Gesichts, damit sie eindeutig als ich zu erkennen bleibt.“

Als Mitglied von „Coon and Friends“ im Schulflur

Lina als Mitglied von „Coon and Friends“. (© GIGA / KI-generiert)

„Verwandle mein hochgeladenes Porträtfoto in eine South Park-Figur im Stil von 'Coon and Friends', der Superhelden-Gruppe aus der Serie. Die Figur trägt ein typisches Superhelden-Kostüm mit klaren schwarzen Umrissen, einfachen Formen und großen runden Augen. Zeige mich als Mitglied von 'Coon and Friends' mit eigenem, individuell gestalteten Superhelden-Outfit und Maske. Die Szene spielt im Gang der South Park Grundschule, mit typischen Schultafeln, Spinden und Flurbeleuchtung im Hintergrund. Die Atmosphäre soll den humorvollen, leicht absurden Stil der Serie einfangen. Behalte meine markanten Gesichtszüge, Frisur, Brille oder andere Merkmale, damit die Figur eindeutig als ich erkennbar bleibt. Verwende das Format 16:9.“