Sparen beim Handyvertrag: Billig-Anbieter lassen Kunden keine Wahl

Günstige Handytarife sind beliebt, doch immer mehr Kunden müssen dafür ihre Wahlfreiheit aufgeben.

Kunden der Mobilfunkmarke Edeka smart müssen ab sofort auf die Möglichkeit verzichten, sich in ihrem Kundenkonto per Webbrowser anzumelden. Statt dieser Option ist der Zugang nur noch über die zugehörige App möglich.

Keine Alternative: Edeka und Congstar setzen voll auf App

Während Edeka diesen Schritt jetzt geht, ist das bei Anbietern wie Penny mobil oder Ja mobil schon seit Jahren üblich. Wer die günstigen Konditionen nutzen will, verzichtet zwangsweise auf eine Nutzung des Kundenkontos per Webseite. Auch Congstar will diesen Schritt in Kürze gehen (Quelle: Golem) – sowohl Penny als auch Ja werden über Congstar im Telekomnetz angeboten.

Dass Congstar selbst nun an der Reihe ist, überrascht daher nicht – zumal die günstige Marke der Telekom diesen Schritt bereits vor einiger Zeit lose für Sommer 2025 angekündigt hatte. Kunden sind also informiert, anders als bei Edeka, wo die Umstellung plötzlich und ohne vorherige Ankündigung kam. Wann genau Congstar die App-Nutzung zur Pflicht macht, ist nicht bekannt. Lange kann es jedoch nicht mehr dauern.

App-Zwang muss kein Nachteil sein

Der bewusste Verzicht auf die Browser-Option ist also kein Einzelfall und tritt gerade bei günstigen Anbietern auf. Der Grund ist klar: So müssen die Unternehmen keine doppelte Struktur für die Anmeldung vorhalten und können letztlich ihre Kosten gering halten. Das wiederum dürfte seinen Teil dazu beitragen, die Kundenpreise niedrig zu halten.

Die Einschränkungen für Kunden fallen kaum ins Gewicht. Funktionen fallen durch die App-Nutzung nicht weg. Nur wer sich vehement davor sperrt, den Speicher des eigenen Smartphones mit zusätzlichen Programmen zu belasten, dürfte sich an Alternativmangel stören.

Trotzdem: Selbst die günstigsten Handys verfügen in den meisten Fällen über mehr als ausreichend nutzbaren Speicher, um die App des Mobilfunkanbieters noch unterzukriegen. Im Zweifel schadet eine Aufräumaktion nicht, denn auf manch andere Anwendung lässt sich leichter verzichten.