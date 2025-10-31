Sparkasse warnt: Wer die 30-Sekunden-Regel nicht beachtet, steht plötzlich ohne Karte da

Ein Sicherheitsfeature, das euch schützt – und trotzdem vielen den Tag ruiniert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wer am Geldautomaten 30 Sekunden lang nichts tut, riskiert den Karteneinzug – das ist Absicht und dient eurer Sicherheit. Die Sparkasse erklärt klar: Steckt eine Girokarte im Gerät und ihr bedient es nicht aktiv, zieht der Automat die Karte nach einer halben Minute ein. Vorher gibt es einen Signalton (Quelle: Sparkasse).

Anzeige

Darum zieht der Geldautomat eure Karte ein

Hintergrund: So verhindert die Sparkasse, dass Kriminelle eine vergessene Karte abgreifen. Ein Sicherheits-Feature also, das euch im Ernstfall bares Geld sparen kann. Auch Commerzbank und Volksbanken Raiffeisenbanken bestätigen gegenüber Chip diese Frist und setzen entsprechend auf das gleiche System. Wer übrigens Bargeld abhebt und es 30 Sekunden lang nicht aus dem Automaten nimmt, muss sich übrigens keine Sorgen machen – auch hier kassiert der Automat das Geld kurzerhand wieder ein.

Wichtig zu wissen: Es gibt weitere typische Auslöser für den Karteneinzug – dreimal falsche PIN, vergessenes Herausziehen der Karte nach der Bargeldauszahlung oder die Nutzung einer bereits gesperrten Karte.

Wenn der Automat in einer Filiale steht, könnt ihr bei der Sparkasse einen Mitarbeiter über euer Missgeschick in Kenntnis setzen. Im besten Fall kann euch dieser die Karte innerhalb kürzester Zeit wieder aus dem Automaten holen. Vorher müsst ihr euch aber natürlich ausweisen, damit sichergestellt werden kann, dass die Karte auch wirklich zu euch gehört.

Anzeige

Karte weg – was nun?

Kritisch wird es, wenn ihr gerade außerhalb der Öffnungszeiten unterwegs seid oder der Automat nicht Teil einer Filiale ist. Dann müsst ihr höchstwahrscheinlich ein paar Tage ohne sie auskommen.

Bei der Sparkasse könnt ihr beispielsweise die Service-Nummer anrufen und einen Termin für die Abholung der Karte vereinbaren. Alternativ ist auch eine postalische Zustellung möglich.

Volksbanken Raiffeisenbanken leeren die Automaten regelmäßig, ermitteln Kundinnen und Kunden über die Kontonummer und informieren telefonisch. Die Abholung der Karte ist dann mit Ausweis möglich. Die Deutsche Bank kann Karten in der Filiale meist sofort aus dem Automaten befreien und wieder herausgeben.

Bei der Commerzbank öffnen Mitarbeitende die Automaten nicht, das erledigt ein Dienstleister; eingezogene Karten werden grundsätzlich zerstört. Um eine neue Karte kommt ihr also nicht herum.

Eine simple Vorkehrung für den Fall der Fälle: Haltet zu Hause etwas Notfallbargeld bereit, falls ihr über das Wochenende ohne Karte dasteht – aber auch nicht zu viel. Denn auch das kann zum Problem werden.