sparSIM: Wie gut sind die neuen Vodafone-Tarife ab 4,99 Euro?

Die neue Mobilfunkmarke sparSIM bietet Handytarife ab 4,99 Euro im Vodafone-Netz an – wahlweise auch monatlich kündbar. Wir haben uns das Portfolio näher angesehen und die Preise mit denen anderer Anbieter verglichen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der für günstige Handy-Bundles bekannte Anbieter Sparhandy hat sich mit der Vodafone-Tochter otelo zusammengetan und eine neue Tarifmarke auf den Markt gebracht. sparSIM will mit günstigen sowie flexiblen SIM-only-Tarifen im Vodafone-Netz punkten (alle Tarife von sparSIM ansehen). Für bereits 4,99 Euro im Monat bekommt ihr 15 GB 5G-Datenvolumen samt Allnet- und SMS-Flat. 25 GB kosten 6,99 Euro und für 45 GB zahlt ihr 9,99 Euro.

Der Anschlusspreis entfällt zur Markteinführung sowohl bei der monatlich kündbaren Option als auch mit 24 Monaten Laufzeit.

Anzeige

sparSIM-Tarife im Überblick

sparSIM XS 15 GB ab 4,99 € sparSIM S 25 GB ab 6,99 € sparSIM M 45 GB ab 9,99 € Tarif-Details Preis pro Monat 4,99 Euro 6,99 Euro 9,99 Euro Datenvolumen 15 GB 5G (max. 50 MBit/s) 25 GB 5G (max. 50 MBit/s) 45 GB 5G (max. 50 MBit/s) Telefonie & SMS Flat Flat Flat Netz Vodafone Vodafone Vodafone EU-Roaming inklusive inklusive inklusive Laufzeit 1 Monat oder 24 Monate 1 Monat oder 24 Monate 1 Monat oder 24 Monate Weitere Vorteile Preisgarantie, Wunschfreischaltdatum wählbar Preisgarantie, Wunschfreischaltdatum wählbar Preisgarantie, Wunschfreischaltdatum wählbar Verfügbar bei sparSIM 4,99 € sparSIM 6,99 € sparSIM 9,99 €

Wie bei den meisten anderen Anbietern ist auch bei sparSIM die Rufnummernmitnahme möglich. Von Vorteil ist außerdem, dass der Tarif-Preis dauerhaft gilt und ihr den Vertragsbeginn kostenlos bis zu zwei Monate in die Zukunft verschieben könnt.

sparSIM: Vergleich mit anderen Vodafone-Tarifen

Auf den ersten Blick sehen die Tarife sehr günstig aus und das sind sie auch, wenn man sparSIM mit anderen Vodafone-Marken vergleicht. Vor allem Wenigsurfer kommen auf ihre Kosten. 4,99 Euro im Monat für eine Allnet- und SMS-Flat mit 15 GB 5G-Datenvolumen im Vodafone-Netz kann man durchaus als Preisbrecher-Tarif bezeichnen. Bei Dr. SIM zum Beispiel geht’s erst ab 7,99 Euro für 20 GB los, aber dafür bekommt ihr für 9,99 Euro ganze 50 GB Datenvolumen, also 5 GB mehr als bei sparSIM.

Anzeige

Eine bessere Wahl für Vielsurfer ist SIMon mobile, wo ihr ebenfalls 50 GB für 9,99 Euro im Monat bekommt und außerdem von höheren 5G-Geschwindigkeiten von bis zu 150 MBit/s profitiert.

Fazit: Perfekt für Wenigsurfer Wenigsurfer, die das Vodafone-Netz schätzen, bekommen bei sparSIM gerade wirklich günstige Tarife, die auch noch monatlich kündbar sind. Vor allem der XS-Tarif mit 15 GB für unter 5 Euro im Monat, aber auch der S-Tarif mit 25 GB für rund 7 Euro sind empfehlenswert, da aktuell kein anderer Anbieter preislich mithalten kann. Monika Mackowiak

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.