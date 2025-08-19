Spart der Wasserkocher wirklich Strom? Das müsst ihr beachten

Ihr wollt wissen, ob ihr mit dem Wasserkocher Strom sparen könnt? Wir liefern euch die Fakten und zeigen, wie ihr das Gerät sinnvoll einsetzt.

Spart man mit dem Wasserkocher tatsächlich Strom?

Rein physikalisch gilt: Um einen Liter Wasser zum Kochen zu bringen ist grundsätzlich immer die gleiche Menge an Energie nötig – egal, welches Gerät ihr dafür verwendet. Unterschiede im Energieverbrauch können sich dadurch ergeben, dass, je nach Gerät, nicht die ganze Energie im Wasser ankommt.

Beim Wasserkocher sorgt der direkte Kontakt zwischen dem Heizelement und dem Wasser für geringe Verluste, während von der Herdplatte ein Teil der Energie an die Umgebung abgegeben wird.

Durch die richtige Verwendung eures Wasserkochers könnt ihr einige Kilowattstunden Strom einsparen, kostentechnisch wird das kaum ins Gewicht fallen, wie auch Ökotest berichtet. Es geht um wenige Euro pro Jahr.

So nutzt ihr euren Wasserkocher effizient

Um das Maximum an Strom einzusparen, lohnt es sich, wenn ihr euren Wasserkocher immer nur mit der tatsächlich benötigten Menge Wasser befüllt und ihn regelmäßig entkalkt, denn Kalkablagerungen auf den Heizstäben verlängern die Kochzeit und erhöhen den Energieverbrauch.

Wichtig ist auch, dass ihr den Wasserkocher immer mit geschlossenem Deckel betreibt, damit nicht zu viel Wärme entweichen kann.

Praktische Tipps rund um den Wasserkocher

Füllt nur so viel Wasser ein, wie ihr braucht. Das spart Energie und Kochzeit. Nutzt dazu die Wasserstandsanzeige am Gerät.

Entkalkt euren Wasserkocher regelmäßig mit etwas Essigessenz oder Zitronensäure.

Lasst den Deckel während des Kochvorgangs immer geschlossen.

Gießt stehendes Wasser möglichst schnell aus, damit Ablagerungen und Bakterien keine Chance haben.

Überlegt, wie ihr übriggebliebenes Heißwasser weiterverwenden könnt.

Diese Vorteile bringt ein Wasserkocher

Der entscheidende Vorteil eines Wasserkochers ist seine Schnelligkeit. Ein Liter Wasser ist meist in zwei Minuten kochend heiß. Außerdem schalten sich die Geräte von selbst ab und verhindern so unnötigen Stromverbrauch.

Unterm Strich spart ihr mit dem Wasserkocher vor allem Zeit, ein bisschen Strom und habt es im Alltag etwas leichter.

