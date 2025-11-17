Spaßige Karneval-Bilder zum Ausmalen: Mit ChatGPT erstellen oder online finden

Mit den Verkleidungen und Bonbons gibt es für Kinder zur 5. Jahreszeit Grund zur Freude. Wenn ihr eurem Kind kostenlose Malvorlagen anbieten wollt, erstellt ihr sie einfach mit ChatGPT oder sucht online danach.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So einfach erstellt ihr Ausmalbilder zu Karneval mit ChatGPT

Alles, was ihr zur Erstellung von Ausmalbildern mit ChatGPT braucht, ist ein Prompt. Ihr sagt der KI, welche Motive ihr haben möchtet und bekommt ein passendes Bild. Mit ChatGPT-Pro könnt ihr 50 Bilder innerhalb von drei Stunden generieren, nutzt ihr die kostenlose Variante von ChatGPT, stehen euch drei Bilder pro Tag zur Verfügung. Je genauer eure Angaben sind, desto besser passt das Ergebnis zu euren Wünschen.

Anzeige

Diese Infos gehören in euren Prompt

Wie alt ist das Kind?

Welche Motive hättet ihr gerne?

Soll das Bild leicht, mittel oder schwierig sein (optional)?

Wie lange soll euer Kind damit beschäftigt sein?

Habt ihr Sonderwünsche, wie bereits vorcolorierte Flächen?

Wenn ihr nur eine Altersangabe macht, entscheidet ChatGPT über das Motiv. Das Alter ist unverzichtbar, denn sonst ist der Schwierigkeitsgrad oft zu hoch oder zu gering. Ich habe ChatGPT um ein Ausmalbild für Kinder zwischen vier und sechs Jahren gebeten, ohne weitere Angaben. Das war das Ergebnis:

ChatGPT-Ausmalbild für Kinder zwischen vier und sechs Jahren. (© KI-generiert mit ChatGPT )

Anzeige

Kindgerechte Ausmalbilder zu Karneval mit passenden Promptbeispielen

Je älter eure Kinder sind, desto anspruchsvoller darf das Bild sein. ChatGPT wählt Motiv und Schwierigkeitsstufe automatisch anhand des angegebenen Alters. Wenn sich eure Kinder spezielle Karnevalsmotive wünschen, gebt sie an. Damit erhaltet ihr das Wunschbild und könnt es einfach ausdrucken. Hier habe ich ChatGPT um ein Ausmalbild für ein achtjähriges Kind gebeten und das Motiv vorgegeben.

Prompt: „Erstelle mir ein Ausmalbild zu Karneval für ein 8-jähriges Kind. Es sollen verkleidete Kinder zu sehen sein, die einen Karnevalszug besuchen und Bonbons fangen. Die Ausmalzeit sollte 30 Minuten betragen.“

Resultat:

KI-generiertes Ausmalbild von ChatGPT für Kinder nach Prompt. (© KI-generiert mit ChatGPT)

Für etwas ältere Kinder darf es schwieriger sein. Ihr könnt im Prompt nur das Alter anpassen oder ihr benutzt einen anderen Prompt mit spezifischen Hinweisen. Nachfolgend habe ich die KI um ein Ausmalbild für ein 12-jähriges Kind mit längerer Ausmalzeit gebeten.

Anzeige

Prompt: „Erstelle mir ein Ausmalbild zu Karneval für ein 12-jähriges Kind. Die Ausmalzeit darf zwischen 45 und 60 Minuten betragen. Als Motiv möchte ich mehrere verkleidete Kinder sehen, die miteinander spielen und Karneval feiern.“

Resultat:

Bei diesem Ausmalbild hat ChatGPT einige Flächen eigenmächtig coloriert. (© KI-generiert mit ChatGPT)

Achtung: Steigt der gewünschte Schwierigkeitsgrad, neigt ChatGPT dazu, Flächen bereits farblich vorzucolorieren. Ich habe einen Korrekturprompt eingegeben und ChatGPT aufgefordert, die Ausmalflächen weiß zu halten.

Anzeige

Resultat:

Korrigiertes Bild von ChatGPT (© KI-generiert mit ChatGPT)

Auch andere KI-Systeme wie Perplexity.ai erstellen Ausmalbilder, ihr könnt die oben genannten Beispielprompts dort ausprobieren. Überlegt euch vorher genau, welches Motiv ihr euch wünscht. So verschwendet ihr keine verfügbaren Bildanfragen.

Anzeige

Ausmalbilder zu Karneval online finden

Manchmal muss es schnell gehen und ihr wollt sofort ein Ausmalbild für eure Kids herunterladen. Online findet ihr jede Menge passende Vorlagen, die ihr nur noch ausdrucken müsst. Eine große Auswahl mit verschiedenen Motiven gibt es bei Pinterest. Ihr könnt sie kostenlos nutzen, sofern ihr sie nur im Privatbereich verwendet. Kommerzielle Nutzung ist nicht erlaubt.

Hier Ausmalbilder zu Karneval bei Pinterest finden

Alternativ dazu gibt es bei malvorlagen-bilder.de lustige Bilder in der Rubrik „Fasching“. Der Schwierigkeitsgrad ist moderat, die meisten Bilder sind für Kinder im Kindergartenalter geeignet. Etwas mehr Herausforderung findet ihr bei malvorlagen-seite.de. Diese Karnevalsbilder zum Ausmalen sind auch für ältere Kinder im Grundschulalter geeignet.