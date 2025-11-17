Spaßige Karneval-Bilder zum Ausmalen: Mit ChatGPT erstellen oder online finden

Mit den Verkleidungen und Bonbons gibt es für Kinder zur 5. Jahreszeit Grund zur Freude. Wenn ihr eurem Kind kostenlose Malvorlagen anbieten wollt, erstellt ihr sie einfach mit ChatGPT oder sucht online danach.
So einfach erstellt ihr Ausmalbilder zu Karneval mit ChatGPT
Alles, was ihr zur Erstellung von Ausmalbildern mit ChatGPT braucht, ist ein Prompt. Ihr sagt der KI, welche Motive ihr haben möchtet und bekommt ein passendes Bild. Mit ChatGPT-Pro könnt ihr 50 Bilder innerhalb von drei Stunden generieren, nutzt ihr die kostenlose Variante von ChatGPT, stehen euch drei Bilder pro Tag zur Verfügung. Je genauer eure Angaben sind, desto besser passt das Ergebnis zu euren Wünschen.
Diese Infos gehören in euren Prompt
- Wie alt ist das Kind?
- Welche Motive hättet ihr gerne?
- Soll das Bild leicht, mittel oder schwierig sein (optional)?
- Wie lange soll euer Kind damit beschäftigt sein?
- Habt ihr Sonderwünsche, wie bereits vorcolorierte Flächen?
Wenn ihr nur eine Altersangabe macht, entscheidet ChatGPT über das Motiv. Das Alter ist unverzichtbar, denn sonst ist der Schwierigkeitsgrad oft zu hoch oder zu gering. Ich habe ChatGPT um ein Ausmalbild für Kinder zwischen vier und sechs Jahren gebeten, ohne weitere Angaben. Das war das Ergebnis:
Kindgerechte Ausmalbilder zu Karneval mit passenden Promptbeispielen
Je älter eure Kinder sind, desto anspruchsvoller darf das Bild sein. ChatGPT wählt Motiv und Schwierigkeitsstufe automatisch anhand des angegebenen Alters. Wenn sich eure Kinder spezielle Karnevalsmotive wünschen, gebt sie an. Damit erhaltet ihr das Wunschbild und könnt es einfach ausdrucken. Hier habe ich ChatGPT um ein Ausmalbild für ein achtjähriges Kind gebeten und das Motiv vorgegeben.
Prompt: „Erstelle mir ein Ausmalbild zu Karneval für ein 8-jähriges Kind. Es sollen verkleidete Kinder zu sehen sein, die einen Karnevalszug besuchen und Bonbons fangen. Die Ausmalzeit sollte 30 Minuten betragen.“
Resultat:
Für etwas ältere Kinder darf es schwieriger sein. Ihr könnt im Prompt nur das Alter anpassen oder ihr benutzt einen anderen Prompt mit spezifischen Hinweisen. Nachfolgend habe ich die KI um ein Ausmalbild für ein 12-jähriges Kind mit längerer Ausmalzeit gebeten.
Prompt: „Erstelle mir ein Ausmalbild zu Karneval für ein 12-jähriges Kind. Die Ausmalzeit darf zwischen 45 und 60 Minuten betragen. Als Motiv möchte ich mehrere verkleidete Kinder sehen, die miteinander spielen und Karneval feiern.“
Resultat:
Achtung: Steigt der gewünschte Schwierigkeitsgrad, neigt ChatGPT dazu, Flächen bereits farblich vorzucolorieren. Ich habe einen Korrekturprompt eingegeben und ChatGPT aufgefordert, die Ausmalflächen weiß zu halten.
Resultat:
Auch andere KI-Systeme wie Perplexity.ai erstellen Ausmalbilder, ihr könnt die oben genannten Beispielprompts dort ausprobieren. Überlegt euch vorher genau, welches Motiv ihr euch wünscht. So verschwendet ihr keine verfügbaren Bildanfragen.
Ausmalbilder zu Karneval online finden
Manchmal muss es schnell gehen und ihr wollt sofort ein Ausmalbild für eure Kids herunterladen. Online findet ihr jede Menge passende Vorlagen, die ihr nur noch ausdrucken müsst. Eine große Auswahl mit verschiedenen Motiven gibt es bei Pinterest. Ihr könnt sie kostenlos nutzen, sofern ihr sie nur im Privatbereich verwendet. Kommerzielle Nutzung ist nicht erlaubt.
Hier Ausmalbilder zu Karneval bei Pinterest finden
Alternativ dazu gibt es bei malvorlagen-bilder.de lustige Bilder in der Rubrik „Fasching“. Der Schwierigkeitsgrad ist moderat, die meisten Bilder sind für Kinder im Kindergartenalter geeignet. Etwas mehr Herausforderung findet ihr bei malvorlagen-seite.de. Diese Karnevalsbilder zum Ausmalen sind auch für ältere Kinder im Grundschulalter geeignet.