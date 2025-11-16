Speediance VeloNix im Test: Idealer All-in-One-Heimtrainer für Zwift

Jeder, der gerne und viel Fahrrad fährt, kennt das Problem: Im Herbst und Winter ist die Überwindung, auf den Drahtesel zu steigen, besonders groß. Abhilfe schafft das VeloNix von Speediance. Ich konnte den All-in-One-Heimtrainer in den letzten Wochen testen und wurde positiv überrascht.

Speediance VeloNix im Test: Fazit Das VeloNix von Speediance hat mich wirklich dazu motiviert, fast jeden Tag nach der Arbeit eine kleine Runde zu drehen. Sei es ein Workout bei Zwift, ein Kurs oder einen Scenic Ride von Speediance. Wenn man wegen des Wetters nicht nach draußen kann, ist das eine wirklich tolle Alternative. Besonders ansprechend finde ich das All-in-One-Design des Heimtrainers. Alles funktioniert – ohne großartige Probleme, wie man es sonst kennt. Ihr steigt auf, wählt das Programm und legt los. Ihr könnt beim Fahren YouTube-Videos schauen, Musik hören oder einen Fitness-Kurs machen. Alles auf dem bereits integrierten Bildschirm und gesteuert per Touchscreen. Gestört haben mich nur Kleinigkeiten wie der fehlende Netzschalter und die leicht wackelige Konstruktion, wenn man mit Volllast sprintet. Wirklich gefährlich wurde es aber nie und man kann sich voll reinhängen. Wer den Preis des Speediance VeloNix bezahlen kann, bekommt einen wirklich soliden und hochwertigen All-in-One-Heimtrainer mit vielen Möglichkeiten und perfekter Zwift-Integration. Ich werde den Heimtrainer vermissen. Speediance VeloNix Smart Bike Heimtrainer mit Steigungs-/Gefällesimulation, 21,5-Zoll Touchscreen und App-Konnektivität für ein realistisches Fahrerlebnis Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.11.2025 05:33 Uhr Vorteile: Hochwertige Verarbeitung

Display integriert

Leise

Gleichmäßiger Widerstand

Viele Einstellungsmöglichkeiten

Zwift-Support Nachteile: Kein Netzschalter

Bei voller Belastung leicht wackelig

Sattelstütze wackelt

Unglaublich schwer

Selbst der Karton hilft beim Aufbau. (© GIGA)

Klar, kein Heimtrainer ist leicht, doch das VeloNix von Speediance ist unglaublich schwer. Die Anlieferung erfolgt auf einer Platte und wir hatten wirklich Mühe, das Gerät zu zweit in den ersten Stock zu wuchten. Allein schafft man das auf keinen Fall.

Sobald der Einsatzort erreicht ist, funktioniert die Montage sehr einfach. Alles ist durchdacht aufgebaut, sodass ihr das VeloNix Schritt für Schritt aufbauen könnt.

Der Aufbau ist sehr einfach. (© GIGA)

Schon beim ersten Kontakt der einzelnen Komponenten wird klar, wieso der Heimtrainer so schwer ist. Alles ist sehr hochwertig gefertigt und sorgt für einen Hauch von Luxus. Das VeloNix ist kein Spielzeug – das wird schnell klar. Ihr bekommt hier ein wirklich hochwertiges Luxus-Produkt. Spätestens jetzt wusste ich, dass der Preis gerechtfertigt ist.

Sitzposition finden

Die Auswahl an Heimtrainern ist riesig. Ihr bekommt einfache Modelle, bei denen ihr recht aufrecht sitzt und einfach etwas herumfahren könnt. Und dann gibt es das VeloNix, das sich schon eher an anspruchsvolle Fahrer richtet.

Entsprechend sportlich ist die Ergonomie. Ihr könnt diese zwar deutlich beeinflussen, indem ihr den Sattel, die Sitzhöhe und die Lenkerhöhe verstellt, doch es bleibt eine eher sportliche Sitzposition.

Die Höhe kann individuell eingestellt werden. (© GIGA)

Damit ich auf dem VeloNix wirklich länger fahren kann, musste ich einige Umbauten vornehmen. Zunächst einmal habe ich die Pedale ausgetauscht, um mit Klickschuhen fahren zu können. Damit lässt sich die Kraft viel besser übertragen.

Die Sattelstütze wackelt etwas. (© GIGA)

Dann musste ich den Sattel austauschen. Der von Speediance war mir viel zu hart und unbequem. Er hat zudem an meinen Oberschenkeln gerieben.

Der Lenker ist sehr hart. (© GIGA)

Wäre es mein Heimtrainer, hätte ich zudem den Lenker noch etwas mit Lenkerband gepolstert. Der Lenker ist mir nämlich auch etwas zu hart. Er ist zwar griffig, doch man bekommt nach einiger Zeit Abdrücke. Ich bin zwischendurch mit Handschuhen gefahren, doch damit wurde es mir schnell zu warm.

Display direkt integriert

Mit speziellen Kursen könnt ihr euch fit halten. (© GIGA)

Andere Heimtrainer haben mit Glück ein kleines LC-Display integriert, auf dem ihr die wichtigsten Daten angezeigt bekommt. Das VeloNix verfügt über einen 21,5-Zoll-Touchscreen mit eigener Oberfläche. Damit könnt ihr auf Apps zugreifen und die Kurse absolvieren.

Der große Vorteil an dieser Lösung ist, dass ihr nichts umbauen oder verbinden müsst. Alles funktioniert und ihr könnt das Gerät in eine Ecke stellen und bekommt trotzdem die beste Riding-Erfahrung, die ich bisher erlebt habe.

Das Fahrrad sieht auch einfach gut aus und muss so nicht unbedingt im Keller stehen. Ich persönlich habe es im Schlafzimmer stehen und finde, dass es dort eine gute Figur macht.

Viele Trainingsmöglichkeiten

Ihr könnt riesige Etappen fahren. (© GIGA)

Ihr habt beim VeloNix viele Möglichkeiten, um zu trainieren. Ihr könnt zu Musik, Videos oder Filmen frei fahren, aufgezeichnete Übungen mit Trainern machen oder Scenic Rides absolvieren. Bei Letzteren fahrt ihr Strecken ab, die in der Realität abgefilmt wurden.

Das alles funktioniert auch wunderbar. Ihr fahrt wie auf eurem normalen Fahrrad, könnt neue Gegenden erkunden und der Widerstand des Rads passt sich automatisch an. Ihr könnt schalten und einfach eine schöne Zeit erleben oder ein anspruchsvolles Training absolvieren.

Scenic Rides sorgen für Abwechslung. (© GIGA)

Das volle Potenzial könnt ihr nur mit einem Abo abrufen. Kostenlos sind aber auch viele Kurse und Scenic Rides verfügbar. YouTube und Co. könnt ihr ebenfalls kostenlos nutzen.

Perfekte Zwift-Integration

Zwift macht auf dem VeloNix extrem viel Spaß. (© GIGA)

Mein Highlight ist die Zwift-Integration. Wenn ich sonst per Zwift fahre, muss ich mein Fahrrad auf einen Rollentrainer setzen, die einzelnen Komponenten mit meinem Handy, Tablet oder Fernseher verbinden und kann dann mit etwas Glück losfahren.

Beim VeloNix steige ich nach der Arbeit aufs Rad, alle Sensoren sowie mein eigener Pulsmesser werden direkt erkannt und ich kann losfahren.

Neue Zwift-Updates werden automatisch installiert, ich bin immer auf dem aktuellsten Stand und kann alle neuen Strecken fahren.

Mir persönlich macht das Radfahren auf dem VeloNix mit dem Display und Touchscreen direkt vor mir einfach viel mehr Spaß als sonst. Ich kann alles direkt bedienen, ohne mir irgendwelche Knöpfe merken zu müssen.

Egal, ob ich eine einfache Ausfahrt mache oder ein Training absolviere. Die Hürde, überhaupt aufs Rad zu steigen, ist mit dem Speediance viel geringer, weil ich weiß, dass es funktioniert und ich nicht ewig herumfummeln muss.

Ich bin fast jeden Tag etwa 30 bis 60 Minuten auf dem Rad gewesen und habe meist ein Training absolviert. Das ist nichts im Vergleich zu echten Ausfahrten im Sommer, wo ich auch mal 4 bis 5 Stunden unterwegs bin. Aber so bleibe ich in der kalten Jahreszeit etwas in Bewegung und baue nicht komplett ab.

Was könnte besser sein?

Die Schutzmatte befindet sich im Lieferumfang. (© GIGA)

Es gibt einige Punkte, die Speediance bei einer neuen Generation besser machen könnte:

Netzschalter: Es gibt keine Möglichkeit, das VeloNix wirklich auszuschalten. Es soll im Ruhemodus bleiben. Das ist für mich nicht akzeptabel. Ich habe das Fahrrad nach dem Training aus der Steckdose gezogen.

Die Standfüße könnten etwas breiter sein. Wenn ich bei einem Sprint maximale Leistung gebe, dann wackelt der Heimtrainer etwas.

Die Sattelstütze könnte etwas länger und fester sein. Ich habe sie mit meinen 181 cm maximal herausgezogen. Mein Vater, ein Triathlet, hätte bei ähnlicher Größe gerne noch mehr gehabt. Größere Menschen könnten hier ein Problem bekommen. Außerdem wackelt die Sattelstütze. Ich konnte sie nicht komplett festziehen.

Zudem würde ich mir wünschen, dass Speediance mehr Grafikleistung und ein höher aufgelöstes Display verbaut. Die Darstellung ist leicht pixelig und Zwift läuft mit niedriger Grafik. Ich erwarte zwar keine Wunder, aber für den Preis doch etwas mehr.

Insgesamt bin ich mit dem VeloNix von Speediance zufrieden. Ich bin sehr gerne aufs Rad gestiegen und habe meine Runden damit gedreht – besonders in Zwift.

