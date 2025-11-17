Spiegel-Bestseller: Diesen preisgekrönten Roman werden Leseratten an Weihnachten lieben

Dorothee Elmigers „Die Holländerinnen“ erhält alle wichtigen Buchpreise – ein düsterer Trip ins Herz der Finsternis als perfektes Geschenk.

Die Schweizer Autorin Dorothee Elmiger erlebt 2025 ihr absolutes Erfolgsjahr und räumt sämtliche nationale und internationale Preise ab. Amazon bietet euch ihren Roman „Die Holländerinnen“ zu einem Preis von 23 Euro (auf Amazon ansehen).

Falls ihr keine Lust aufs gedruckte Wort habt, könnt ihr euch den Roman für 16,99 Euro auf euren Kindle oder zum Preis von 0,99 Euro als Hörbuch im Audible-Abo herunterladen. Wer keine Lieferzeit in Kauf nehmen will, kann natürlich auch ein Exemplar bei Thalia ergattern (auf Thalia ansehen).

Für wen lohnt sich der Roman?

Literaturliebhaber und Fans experimenteller Prosa werden von Elmigers außergewöhnlichem Erzählstil begeistert sein. Der Roman richtet sich an Leser, die bereit sind, sich auf unkonventionelle Erzählformen einzulassen und die Literatur als Kunstform schätzen. Fans von Autor*innen wie Elfriede Jelinek oder Thomas Bernhard finden hier eine verwandte Sensibilität für sprachliche Experimente.

True-Crime-Interessierte kommen auf ihre Kosten: Die Geschichte um die verschwundenen Holländerinnen bedient geschickt die aktuelle Faszination für ungelöste Kriminalfälle, ohne dabei in oberflächliche Sensationslust zu verfallen

Für alle, die psychologische Abgründe und gesellschaftskritische Themen nicht scheuen, ist Elmigers Auseinandersetzung mit Gewalt und Macht ebenfalls zu empfehlen.

Wer klare Handlungsverläufe und eindeutige Auflösungen erwartet, könnte von der fragmentarischen Erzählweise frustriert sein. Einsteiger in die Gegenwartsliteratur sollten möglicherweise mit zugänglicheren Werken beginnen.

„Die Holländerinnen“ erschien im März 2025 im Hanser Verlag und umfasst 224 Seiten. Aktuell (Stand 16. November 2025) steht der Roman auf Platz vier der Spiegel-Bestseller in der Kategorie Belletristik Hardcover. Das Buch ist das perfekte Geschenk für literarisch interessierte Menschen, die sich an Weihnachten in einen außergewöhnlichen Roman vertiefen möchten – ideal für alle, die Bücher schätzen, die lange nachwirken und zum Nachdenken anregen.

Darum geht es in Elmigers „Die Holländerinnen“

Im Zentrum steht ein realer Kriminalfall aus dem Jahr 2014: Zwei niederländische Touristinnen verschwinden spurlos während einer Wanderung im panamaischen Dschungel. Elmiger nutzt diesen ungeklärten Fall jedoch nicht für eine klassische True-Crime-Rekonstruktion, sondern als Ausgangspunkt für etwas viel Verstörenderes.

Eine Autorin wird von einem obsessiven Theatermacher eingeladen, seine Theatergruppe in denselben Urwald zu begleiten. Dieser exzentrische Regisseur will den Weg der verschwundenen Frauen nachgehen – nicht um Antworten zu finden, sondern um eine ekstatische Wahrheit zu ergründen.

Je tiefer die Gruppe in den Dschungel vordringt, desto mehr verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Fiktion, zwischen den Geschichten der verschwundenen Holländerinnen und den eigenen Ängsten der Wandernden.

Während Dorothee Elmiger viel Lob einsacken darf, stehen drei Autorinnen aktuell in der Kritik. Mehr dazu erfahrt ihr im Video unserer Kolleginnen von desired:

Von den Kritikern gelobt, doch die Leser sind sich uneinig

„Die Holländerinnen“ wurde von den Kritikern gefeiert. Nach dem Deutschen Buchpreis und dem Bayerischen Buchpreis folgte für Elmiger zuletzt auch der Schweizer Buchpreis – ein beispielloser Triple-Erfolg. Elmigers Stil sei „gleichzeitig distanziert und doch fesselnd“, schreibt die Jury des Deutschen Buchpreises in ihrer Mitteilung. Die Schweizer Kollegen sprechen gar von einem „Leserausch“, in den uns der Roman versetzt (via schweizerbuchpreis.ch).

Die Amazon-Leser sind jedoch geteilter Meinung. Mit 3,2 Sternen fällt die Bewertung gemischt aus. Eine Leserin schwärmt: „Ein Buch, das mitreißt und einen in den Bann zieht, ohne dass man genau sagen könnte, wie und weshalb.“

Kritik gibt es vor allem an der ungewöhnlichen Sprachform, die „für normal denkende Menschen ungeeignet“ sei, so eine Rezensentin. Eine andere stimmt ein: „Um es in der Sprachform der Autorin auszudrücken: Man habe wohl besonders intellektuell rüberkommen wollen.“ Am besten macht ihr euch einfach ein eigenes Bild von Elmigers Roman!

