Spinnen mit dem Staubsauger einsaugen – (k)eine gute Idee?

Viele reagieren reflexartig, wenn sie eine Spinne entdecken: Staubsauger an und weg damit. Doch so einfach ist es nicht. Forschungen und Fachleute zeigen, dass Spinnen das Einsaugen oft überleben und unter Umständen sogar wieder herauskrabbeln können.

Überleben Spinnen im Staubsauger wirklich?

Das hängt vom Gerät ab.

Der Sog ist zwar stark, aber nicht tödlich. Die Spinne wird eingesogen, landet im Staubbeutel und kann dort überleben – besonders, wenn der Beutel nicht gleich gewechselt wird. Beutellose Staubsauger (Zyklon): Hier ist der Luftwirbel stärker, wodurch kleinere Tiere verletzt oder getötet werden können (Quelle: MDR). Trotzdem ist es kein sicherer Tod.

Das bedeutet: Die eingesaugte Spinne kann wieder herauskrabbeln, wenn der Staubsauger längere Zeit ungeleert bleibt.

Warum das Einsaugen keine gute Idee ist

Neben dem Ekel-Aspekt spielt hier auch der Tierschutz eine Rolle. Das Einsaugen ist für das Tier eine qualvolle Erfahrung: extremer Luftdruck, Orientierungslosigkeit und Staub führen zu Stress oder langsamen Tod. Auch Experten für Schädlingskunde raten klar ab. Stattdessen gibt es humanere Alternativen, wenn man die kleinen Mehrbeiner nicht in der Wohnung haben möchte.

Diese Methoden sind tierfreundlicher

Glas-und-Papier-Methode : Die klassische Lösung, Glas über die Spinne stülpen, Papier darunter schieben, draußen freilassen.

: Die klassische Lösung, Glas über die Spinne stülpen, Papier darunter schieben, draußen freilassen. Insektenfänger : Spezielle Geräte mit Greifarmen oder Saugmechanismus fangen Spinnen lebend und sicher (bei Amazon ansehen).

: Spezielle Geräte mit Greifarmen oder Saugmechanismus fangen Spinnen lebend und sicher (bei Amazon ansehen). Spinnen fernhalte n:

n: Regelmäßig entstauben und saugen (aber ohne Spinnen). Lebensmittelreste und Müllbeutel geschlossen halten. Ätherische Öle (z. B. Minze, Zitrone, Lavendel) auf Fensterrahmen oder Zimmerecken sprühen.



Können Spinnen aus dem Staubsauger wirklich rauskrabbeln?

Ja, wenn der Staubsaugerbeutel warm, trocken und dunkel ist, kann die Spinne dort Tage überleben. Sie findet genug Sauerstoff und manchmal sogar kleine Insektenreste. Wird der Staubsauger dann bewegt oder geöffnet, besteht die Chance, dass sie den Weg nach draußen findet.

So verlockend der Griff zum Staubsauger auch ist, er löst das Problem nicht wirklich. Spinnen sind nützliche Mitbewohner, die Mücken und andere Insekten fressen. Wer sie mit Rücksicht behandelt, hat länger Ruhe im Haus und ein besseres Gewissen. Wenn euch der Gedanke trotzdem gruselt: Fenster abdichten, Duftbarrieren nutzen und regelmäßiges Putzen helfen mehr als jeder Staubsauger.