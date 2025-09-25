Spoiler-Alert: Was steckt hinter der Warnung? Bedeutung einfach erklärt

Der „Spoiler“ gehört zu den häufigst genutzten Begriffen der Filmsprache – aber was ist ein „Spoiler“ eigentlich genau und was bedeutet der „Spoiler-Alert“?

„Spoiler“: Bedeutung und Übersetzung des Begriffs

Ein Spoiler (vom englischen „to spoil“ = verderben) ist eine vorweggenommene Information über zentrale Handlungsstränge, Wendepunkte oder das Ende eines Werks. Spoiler können das Seh- oder Leseerlebnis ruinieren, weil sie Überraschungen verraten und somit die Spannung in Filmen, Serien, Büchern und Videospielen zerstören können.

Ein „Spoiler“ ist also etwas, was das Vergnügen schmälern könnte, da der Zuschauer, Spieler oder Leser durch die Information im Vorfeld schon über eine bestimmte Wendung oder den Schluss des Films aufgeklärt wurde. Was dabei für die jeweilige Person ein Spoiler ist, ist sehr subjektiv.

So ist beispielsweise in einem Krimi die Information, wer der Mörder ist, für die meisten ein sehr großer Spoiler. Personen, die eher „Spoiler“-sensibel sind, könnten aber auch schon die Information über die Wiederkehr eines bekannten Charakters in einem mehrteiligen Film als „Spoiler“ einstufen. Während sich andere vielleicht sogar über die Information freuen, weil sie nun wissen, dass sie einen ihrer Lieblingscharaktere wiedersehen werden.

Was ist ein Spoiler-Alert?

Ein Spoiler-Alert (auch: Spoiler-Warnung oder Spoiler-Alarm) ist ein expliziter Hinweis, dass im folgenden Inhalt wichtige Handlungsdetails preisgegeben werden.

Um dem Zuschauer keine wichtigen Handlungsereignisse vorweg zunehmen, hat sich der sogenannte „Spoiler-Alert“ eingebürgert. Bei Medien, die sich mit Filmen, Serien, Videospielen und Büchern beschäftigen, taucht dann ein dementsprechender Hinweis im Video oder Text auf, wenn wichtige Elemente der Handlung besprochen oder beschrieben werden.

Wenn ihr also ohne tiefergehende Informationen in einen Film gehen wollt und in einem Artikel die Worte „Achtung/Vorsicht Spoiler!“ entdeckt, solltet ihr ab dieser Stelle nicht weiterlesen. Ansonsten besteht die Gefahr, euch selbst zu „spoilen“ und euch so womöglich den Film zu vermiesen.

Die Tragikomödie „Spoiler Alarm“ (Originaltitel: „Spoiler Alert“) aus dem Jahr 2022 spielt mit diesem Umstand, da von Anfang an ein wichtiger Punkt der Handlung bekannt ist. Der Film basiert auf der Biografie „Spoiler Alert: The Hero Dies: A Memoir of Love, Loss, and Other Four-Letter Words“, die der US-amerikanische Journalist und Schauspieler Michael Ausiello über seinen verstorbenen Ehemann geschrieben hat.