Spotify beseitigt große Schwachstelle, die bei der Konkurrenz längst kein Problem mehr ist

Spotify ist die Anlaufstelle für Musikliebhaber – und jetzt kriegt ihr endlich auch den Sound, den ihr verdient.

Spotify erhält Lossless Audio – endlich. Seit Jahren hinkt der Platzhirsch unter den Musik-Streamingdiensten mit der Klangqualität hinterher. Damit soll Schluss sein, denn das Update wird bereits ausgerollt, wie Spotify jetzt bekanntgegeben hat.

Spotify bringt Lossless Audio an den Start

Wer Lossless Audio aktiviert, kriegt damit Sound in Qualität von 24-bit/44.1 kHz auf die Ohren. Möglich wird das, weil Spotify nun auch den FLAC-Standard zur verlustfreien Datenkomprimierung nutzt, der bei vielen Konkurrenten längst für starken Klang sorgt. Details, die bei Spotify bisher beim Komprimieren der Stücke verloren gingen, sollen ab sofort wieder erklingen und damit eure Lieblingslieder so klar und detailreich abgespielt werden, wie sie aufgenommen wurden.

Der Wermutstropfen: Lossless Audio ist nur für Premium-Abonnenten von Spotify verfügbar. Die können sich dafür umso mehr freuen: Denn von der zuvor befürchteten Preiserhöhung, um den besten Klang nutzen zu können, ist jetzt keine Rede mehr – auch wenn der Dienst kein Schnäppchen ist. Laut Ankündigung wird Lossless Audio für „fast alle Songs, die auf Spotify verfügbar sind“ eingeführt.

Tipps für besten Sound von Spotify

Wer Lossless Audio nutzen will, braucht also zunächst das Premium-Abo von Spotify. Dann müsst ihr die Funktion nur noch aktivieren. In der Smartphone-App könnt ihr Lossless Audio über „Einstellungen & Datenschutz“ aktivieren. Unter „Medienqualität“ könnt ihr schon jetzt entscheiden, auf welcher Stufe eure Musik abgespielt wird. Wer das nötige Update noch nicht hat, findet dort „sehr hoch“ als höchste Option. Nach dem Update findet ihr hier „verlustfrei“ oder eben Lossless. Das müsst ihr allerdings bei jedem Gerät, auf dem ihr euer Spotify-Konto nutzt, individuell einstellen. Die Option bleibt standardmäßig deaktiviert.

Ihr könnt außerdem festlegen, ob ihr den verlustfreien Sound nur im WLAN nutzen wollt, oder auch unterwegs über mobile Daten. Spotify rät dazu, die Nutzung auf WLAN zu beschränken, da die FLAC-Dateien größer sein können.

Neben der Smartphone-App wird Lossless Audio auch für Tablets und im Web angeboten, zudem soll die Funktion auch von wichtigen Peripherie-Geräten etwa von Bose oder Sony bereits unterstützt werden. Amazon und Sonos sollen ab Oktober folgen.

Wer den besten Sound aus Lossless herausholen will, sollte zusätzlich auf Bluetooth-Kopfhörer verzichten. Audiophile wissen: Für die drahtlose Übertragung werden die Daten wieder komprimiert und büßen dabei Klangqualität ein. Setzt also stattdessen auf einen guten alten kabelgebundenen Kopfhörer für den optimalen Sound.