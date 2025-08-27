Spotify Messages: So funktioniert der neue Chat in der App

Spotify erweitert seine App um eine neue Chat-Funktion namens „Messages“. Wie funktioniert der Messenger im Musik-Streaming-Dienst und warum sollte man ihn nutzen?

Wie funktioniert der Chat in Spotify?

Zum Start ist die Chat-Funktion noch nicht in Deutschland verfügbar. Über die Nachrichtenfunktion sollen Musik-Fans vor allem Songs, Podcasts und Hörbücher direkt innerhalb der App mit Freunden und Familie teilen. Anders als bisher, wo man Inhalte über WhatsApp, Instagram oder TikTok verschicken musste, bündelt Spotify so den Austausch an einem Ort.

Die Chat-Funktion erreicht man über das Profilbild oben in der App. Titel, Podcasts und Hörbücher können außerdem über das Teilen-Symbol direkt an Kontakte geschickt werden. Empfänger erhalten eine Nachrichtenanfrage, die sie annehmen oder ablehnen können. Nach Annahme können Inhalte kommentiert, mit weiteren Textnachrichten versehen oder mit Emojis markiert werden.

Um neue Kontakte zu finden, schlägt Spotify automatisch Kontakte vor, die sich etwa aus gemeinsamen Playlists oder Duo- und Family-Abonnements ergeben.

Sicherheit und Kontrolle

Spotify legt großen Wert auf Sicherheit und Datenschutz. Alle Chats sind verschlüsselt, sowohl beim Versand als auch in der Speicherung. Außerdem durchsuchen Algorithmen Nachrichten proaktiv nach schädlichen Inhalten, während gemeldete Fälle von Moderatoren geprüft werden. Nutzer können Nachrichtenanfragen ablehnen, Kontakte blockieren oder die gesamte Funktion deaktivieren.

Das Feature wird schrittweise in ausgewählten Märkten eingeführt, zunächst in Lateinamerika, anschließend in Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland. Es gilt für alle Spotify-Nutzer ab 16 Jahren, unabhängig davon, ob sie Free- oder Premium-Kunden sind.

Warum sollte man Messages nutzen?

Die Chat-Funktion erleichtert den direkten Austausch über Musik und Podcasts, fördert persönliche Empfehlungen und ermöglicht Entdeckungen über das persönliche Umfeld. Künstler und Podcaster profitieren ebenfalls, da Inhalte leichter geteilt werden und neue Hörer schneller erreicht werden. Messages ergänzt bestehende Teilen-Optionen. Man kann weiterhin Inhalte über externe Messenger verschicken, muss aber nicht mehr die App verlassen.