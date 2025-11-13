Spotify vs. Tidal: Welcher Streaming-Dienst passt besser zu euch?

Spotify oder Tidal – zwei Streaming-Dienste mit verschiedenen Zielgruppen. Welcher besser zu euch passt, findet ihr in unserem Vergleich heraus.

Spotify vs. Tidal: Das Wichtigste im Überblick

Kategorie Spotify Tidal Benutzeroberfläche wirkt aufgeräumter etwas unübersichtlich Nutzung Smartphone-App, Desktop-App, Webplayer Smartphone-App, Desktop-App, Webplayer Zielgruppe breite Masse absolute Musikliebhaber Kosten zum Teil kostenlos immer kostenpflichtig Abo vier zur Auswahl drei zur Auswahl Abo-Kosten 5,99 bis 17,99 Euro 4,99 bis 16,99 Euro Musikauswahl mehr als 100 Millionen Songs mehr als 100 Millionen Songs Podcasts rund 6 Millionen nur exklusive Podcasts Hörbücher rund 350.000 rund 1.000 Fokus sehr großes Musikangebot hohe Klangqualität

Die Vorteile von Spotify

Spotify bietet euch viele Vorteile, besonders durch das Premium-Abo. Ihr könnt eure Musik ohne Werbung hören, eure Titel offline speichern und genießt eine hohe Audioqualität von bis zu 320 kbit/s.

Außerdem steht euch eine riesige Auswahl an Songs und Podcasts zur Verfügung, die ihr in beliebiger Reihenfolge abspielen könnt. Zudem verfügt Spotify über besonders viele Funktionen.

Ihr könnt aber auch eine kostenlose Version nutzen, dann allerdings mit eingeschränkten Funktionen und Werbung. Ein Abo könnt ihr flexibel für Einzelpersonen, Paare, Familien oder Studierende abschließen. Die App ist plattformübergreifend verfügbar und einfach zu bedienen.

Im Video erfahrt ihr Tipps, durch die ihr Spotify optimal benutzt.

Die Vorteile von Tidal

Tidal überzeugt besonders durch seine herausragende Audioqualität, direkte Unterstützung von Künstlern und vielseitigen Inhalte. Ihr könnt eure Songs in HiFi-Qualität und HiRes-Audio mit bis zu 24 Bit/192 kHz streamen und taucht dabei in ein immersives Hörerlebnis ein.

Da Tidal nur in einem kostenpflichtigen Abo erhältlich ist, stört euch keine Werbung, ihr könnt eure Titel auch offline anhören und beliebig überspringen. Tidal ist nicht nur für regelmäßige Musik-Hörer empfehlenswert, sondern auch für Künstler, denn diese bekommen eine direkte Künstlervergütung. Ein Teil der Abo-Gebühren fließt an bevorzugt gehörte Musiker.

Spotify vs. Tidal: Für wen lohnt sich welcher Dienst?

Spotify lohnt sich für euch, wenn ihr Wert auf eine hohe Musikauswahl legt und euch eine komfortable App wünscht, dabei aber auf eine absolute Studioqualität verzichten könnt. Dieser Streaming-Dienst ist an die breite Masse gerichtet, die gelegentlich Musik oder Podcasts hören möchten.

Tidal wiederum wäre für euch interessant, wenn ihr bestmöglichen Sound genießen möchtet und nebenbei noch Wert auf eine Förderung der Künstler legt.

Das sagen die Nutzer

Bei Trustpilot schneidet Spotify allerdings mit „Ungenügend“ ab. Viele Nutzer berichten von technischen Problemen, empfinden die App als unübersichtlich oder haben schlechte Erfahrungen mit dem Support gemacht.

Auch Tidal schneidet mit einem „Mangelhaft“ auf Trustpilot schlecht ab. Viele User kommen mit der Nutzeroberfläche nicht gut zurecht oder berichten von Problemen beim Abspielen von Song.

Wollt ihr auch andere Musikstreaming-Dienste austesten, haben wir Empfehlungen für euch.

