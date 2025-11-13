Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. Spotify vs. Tidal: Welcher Streaming-Dienst passt besser zu euch?

Spotify vs. Tidal: Welcher Streaming-Dienst passt besser zu euch?

Britta Schermer
Britta Schermer,
3 min Lesezeit
Frau in rosa Oberteil hört Musik und tanzt glücklich.
Der richtige Streaming-Dienst lässt euch eure Musik optimal genießen. (© IMAGO / Artem Varnitsin / Bildbearbeitung GIGA)
Anzeige

Spotify oder Tidal – zwei Streaming-Dienste mit verschiedenen Zielgruppen. Welcher besser zu euch passt, findet ihr in unserem Vergleich heraus.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Spotify vs. Tidal: Das Wichtigste im Überblick
  2. 2.Die Vorteile von Spotify
  3. 3.Die Vorteile von Tidal
  4. 4.Spotify vs. Tidal: Für wen lohnt sich welcher Dienst?
  5. 5.Das sagen die Nutzer

Spotify vs. Tidal: Das Wichtigste im Überblick

Kategorie

Spotify

Tidal

Benutzeroberfläche

wirkt aufgeräumter

etwas unübersichtlich

Nutzung

Smartphone-App, Desktop-App, Webplayer

Smartphone-App, Desktop-App, Webplayer

Zielgruppe

breite Masse

absolute Musikliebhaber

Kosten

zum Teil kostenlos

immer kostenpflichtig

Abo

vier zur Auswahl

drei zur Auswahl

Abo-Kosten

5,99 bis 17,99 Euro

4,99 bis 16,99 Euro

Musikauswahl

mehr als 100 Millionen Songs

mehr als 100 Millionen Songs

Podcasts

rund 6 Millionen

nur exklusive Podcasts

Hörbücher

rund 350.000

rund 1.000

Fokus

sehr großes Musikangebot

hohe Klangqualität

Spotify: Musik und Podcasts

Spotify: Musik und Podcasts

Spotify AB
Kostenlos im Google Play Store
TIDAL Music: HiFi-Sound

TIDAL Music: HiFi-Sound

TIDAL
Kostenlos im Google Play Store
Anzeige

Die Vorteile von Spotify

Spotify bietet euch viele Vorteile, besonders durch das Premium-Abo. Ihr könnt eure Musik ohne Werbung hören, eure Titel offline speichern und genießt eine hohe Audioqualität von bis zu 320 kbit/s.

Außerdem steht euch eine riesige Auswahl an Songs und Podcasts zur Verfügung, die ihr in beliebiger Reihenfolge abspielen könnt. Zudem verfügt Spotify über besonders viele Funktionen.

Ihr könnt aber auch eine kostenlose Version nutzen, dann allerdings mit eingeschränkten Funktionen und Werbung. Ein Abo könnt ihr flexibel für Einzelpersonen, Paare, Familien oder Studierende abschließen. Die App ist plattformübergreifend verfügbar und einfach zu bedienen.

Im Video erfahrt ihr Tipps, durch die ihr Spotify optimal benutzt.

So holt ihr mehr aus Spotify raus
Anzeige

Die Vorteile von Tidal

Tidal überzeugt besonders durch seine herausragende Audioqualität, direkte Unterstützung von Künstlern und vielseitigen Inhalte. Ihr könnt eure Songs in HiFi-Qualität und HiRes-Audio mit bis zu 24 Bit/192 kHz streamen und taucht dabei in ein immersives Hörerlebnis ein.

Da Tidal nur in einem kostenpflichtigen Abo erhältlich ist, stört euch keine Werbung, ihr könnt eure Titel auch offline anhören und beliebig überspringen. Tidal ist nicht nur für regelmäßige Musik-Hörer empfehlenswert, sondern auch für Künstler, denn diese bekommen eine direkte Künstlervergütung. Ein Teil der Abo-Gebühren fließt an bevorzugt gehörte Musiker.

Spotify Musik und Podcasts

Spotify Musik und Podcasts

Spotify
Kostenlos im Apple App Store
TIDAL Music: HiFi-Sound

TIDAL Music: HiFi-Sound

TIDAL Music AS
Kostenlos im Apple App Store
Anzeige

Spotify vs. Tidal: Für wen lohnt sich welcher Dienst?

Spotify lohnt sich für euch, wenn ihr Wert auf eine hohe Musikauswahl legt und euch eine komfortable App wünscht, dabei aber auf eine absolute Studioqualität verzichten könnt. Dieser Streaming-Dienst ist an die breite Masse gerichtet, die gelegentlich Musik oder Podcasts hören möchten.

Tidal wiederum wäre für euch interessant, wenn ihr bestmöglichen Sound genießen möchtet und nebenbei noch Wert auf eine Förderung der Künstler legt.

Das sagen die Nutzer

Bei Trustpilot schneidet Spotify allerdings mit „Ungenügend“ ab. Viele Nutzer berichten von technischen Problemen, empfinden die App als unübersichtlich oder haben schlechte Erfahrungen mit dem Support gemacht.

Auch Tidal schneidet mit einem „Mangelhaft“ auf Trustpilot schlecht ab. Viele User kommen mit der Nutzeroberfläche nicht gut zurecht oder berichten von Problemen beim Abspielen von Song.

Lesenswert

Wollt ihr auch andere Musikstreaming-Dienste austesten, haben wir Empfehlungen für euch.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

Anzeige