Spotify Wrapped 2024: Geht es endlich los?

Anfang Dezember ist die „Wrapped“-Übersicht immer noch nicht da. Wann kommt Spotify-Wrapped 2024?

Die Seite für den Jahresrückblick ist bereits online (hier ansehen). Allerdings findet man hier noch keine musikalischen Inhalte, sondern lediglich allgemeine Informationen zum Rückblick.

Alle Jahre wieder geht es zum Jahresende nicht nur in die Adventszeit – der Musik-Streaming-Dienst Spotify stellt auch seinen Jahresrückblick für Nutzer bereit. In diesem Jahr müssen sich Nutzer des Streaming-Dienstes aber noch geduldig zeigen. Bislang wurde das Wrapped-Feature nicht freigeschaltet. Wann genau der Jahresrückblick verfügbar sein wird, gibt Spotify nicht bekannt. Allerdings ist schon sicher, dass man auch in diesem Jahr auf das beliebte Feature zugreifen können wird, schließlich wird Wrapped in den sozialen Auftritten von Spotify bereits angeteasert.

Im letzten Jahr war es am 29. November 2023 so weit. Inzwischen ist der November vorbei. Damals startete der Jahresrückblick an einem Mittwoch. Auch in den Vorjahren wurde das Feature jeweils an einem Mittwoch gestartet. Die Chance ist also groß, dass es morgen, am 4. Dezember mit der Jahresübersicht losgehen könnte.

Sobald der Rückblick freigeschaltet wird, steht der Spotify-Jahresrückblick wie auch in der Vergangenheit vermutlich wieder nicht in der Browser- oder Desktop-Variante zum Abruf bereit, sondern in der Spotify-App auf dem Smartphone. Sobald es losgeht, findet ihr in der Spotify-App auf der Startseite den entsprechenden Eintrag.

Spotify-Jahresrückblick 2024: Was habt ihr am häufigsten gehört?

Zum Start-Termin gibt es bislang nur folgende Ankündigung:

„Ist bald wirklich so weit, wir versprechen's euch #spotifywrapped“

Auch in diesem Jahr gibt es wahrscheinlich wieder verschiedene Abschnitte im Jahresrückblick. Ihr könnt euch eure „Top-Songs“, allgemeine Playlists und die besten Podcasts anschauen. So sah es im letzten Jahr aus:

So könnte euer „Wrapped“-Überblick aussehen (© GIGA)

An diesen Terminen startete der Spotify-Jahresrückblick in den letzten Jahren:

2017: 6. Dezember

2018: 6. Dezember

2019: 5. Dezember

2020: 2. Dezember

2021: 1. Dezember

2022: 30. November

2023: 29. November

2024: ?

Euren individuellen Jahresrückblick findet ihr zum Jahresende nur in der Spotify-App auf Android und iPhone.

Folgt ihr der Grafik in der App, bekommt ihr euren persönlichen Jahresrückblick präsentiert. Dabei handelte es sich in den vergangenen Jahren nicht um eine öde Liste, sondern um aufwendig animierte Präsentationen im Story-Format. Untermalt ist das Ganze mit den Tracks, die euch dieses Jahr begleitet haben. Es werden ausgewählte Lieder mit einer passenden Überschrift vorgestellt. Ihr könnt zudem erfahren, wie viele Minuten ihr insgesamt in diesem Jahr bei Spotify reingehört habt und welches die meistgespielten Lieder in eurem Account waren.

Spotify-Jahresrückblick nur in der App sichtbar

Im Verlauf des Jahresrückblicks könnt ihr die meistgespielten Songs in einer Playlist zu eurer Musik-Bibliothek hinzufügen und nochmal eine musikalische Reise durch das Jahr starten.

Es gab im letzten Jahr zudem einige Spielereien wie eure persönliche „Listening Personality“, im Jahr davor die „Audio Aura“.

Eure verschiedenen Top-5-Listen könnt ihr bestimmt auch 2024 wieder über Facebook, Snapchat, Twitter/X, Instagram und Co. teilen, damit eure Freunde sehen, was eure Lieblings-Tracks, -Alben und -Künstler in diesem Jahr waren. Der Jahresrückblick lässt sich mehrmals in der Spotify-App anschauen. Falls der Banner nach dem Start des Features in diesem Jahr bei euch nach dem Release nicht zu sehen ist, folgt diesem Link zu eurem „Wrapped“-Überblick.

Wenn ihr nicht jedes Mal bis zum Ende des Jahres warten wollt, bis ihr die entsprechende Übersicht eurer Hörgewohnheiten bekommt, zeigen wir euch, wie ihr eure Spotify-Statistiken dauerhaft sehen könnt.

