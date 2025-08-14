Sprachen lernen mit Busuu: Diese Sprachkurse gibt es

Welche Sprachen gibt es bei Busuu? Wir geben einen Überblick zu allen verfügbaren Kursen, Sprachniveaus und interaktiven Lernmöglichkeiten.

Kurse bei Busuu: Neue Sprache online lernen

Busuu ist eine internationale Online-Plattform zum Sprachenlernen, die sowohl als Website als auch als App verfügbar ist. Das Angebot richtet sich an Anfängerinnen und Fortgeschrittene und deckt aktuell vierzehn Sprachen ab. Ob euer Favorit dabei ist, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Hier könnt ihr die App für iOS und Android herunterladen:

Busuu: Sprachen lernen Busuu Limited

Busuu: Sprachen lernen Busuu

Neue Fremdsprache lernen: Welche Sprachen bietet Busuu?

Nach dem Login bei Busuu habt ihr die Auswahl zwischen vierzehn verschiedene Sprachen:

Englisch

Spanisch

Französisch

Deutsch

Italienisch

Portugiesisch

Niederländisch

Polnisch

Russisch

Türkisch

Arabisch

Chinesisch

Japanisch

Koreanisch

Die Kurse sind am GER/CEFR ausgerichtet – dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (englisch: Common European Framework of Reference for Languages). Dieses international anerkannte System unterteilt Sprachkenntnisse in sechs Stufen von A1 (Anfänger) bis C2 (annähernd muttersprachliches Niveau).

Bei Busuu werden in der Regel die Level A1 bis B2 abgedeckt; Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch reichen sogar bis C1, Koreanisch derzeit bis A2. Ihr startet auf Wunsch bei A1 oder steigt – je nach Vorkenntnissen – auf einem höheren Level ein.

Sprachen lernen leicht gemacht: So sind die Kurse bei Busuu aufgebaut

Die Kurse bei Busuu sind für ein effektives und motivierendes Selbststudium konzipiert. Dabei setzt die Plattform auf eine klare Struktur und praxisnahen Inhalt:

Zielorientiertes Lernen: Jede Lektion behandelt ein konkretes Thema, etwa „sich vorstellen“ oder „im Restaurant bestellen“.

Jede Lektion behandelt ein konkretes Thema, etwa „sich vorstellen“ oder „im Restaurant bestellen“. Kurze Lerneinheiten: Alltagssprache wird in überschaubaren Abschnitten von drei bis fünf Minuten vermittelt – ideal für den schnellen Fortschritt zwischendurch.

Alltagssprache wird in überschaubaren Abschnitten von drei bis fünf Minuten vermittelt – ideal für den schnellen Fortschritt zwischendurch. Von Experten entwickelt: Sprachprofis gestalten die Lektionen nach erprobten didaktischen Prinzipien.

Sprachprofis gestalten die Lektionen nach erprobten didaktischen Prinzipien. Vielfältige Lernmethoden: Videos mit echten Personen, interaktive Übungen, Audioaufnahmen fürs Hörverständnis und Austausch mit Muttersprachlern sorgen für Abwechslung.

Dank Google Meet wird Kommunikation noch einfacher, denn der Anbieter für Videokonferenzen übersetzt in Echtzeit. Mehr dazu in diesem Video:

Feedback bei Busuu: Mit modernen Technologien leichter Fremdsprachen lernen

Busuu setzt auf eine Kombination aus fachlich fundierten Kursinhalten und moderner Technologie wie Künstlicher Intelligenz, um den Lernprozess so effektiv wie möglich zu gestalten. Der Einstieg erfolgt über einen Einstufungstest, der das aktuelle Sprachniveau ermittelt und euch direkt in die passende Lernstufe einordnet.

Im weiteren Verlauf unterstützen euch digitale Tools wie der integrierte Grammatik- und Vokabeltrainer beim gezielten Einprägen und Wiederholen. Regelmäßige Checkpoint-Tests zeigen, welche Fortschritte ihr gemacht habt und in welchen Bereichen noch Übungsbedarf besteht. So behaltet ihr jederzeit den Überblick über euren Lernstand und könnt euren Kursverlauf optimal anpassen.

Busuu-Community: Lernen, üben und gegenseitig helfen

Bei Busuu steht nicht nur das klassische Lernen mit Lektionen im Vordergrund, sondern auch der direkte Austausch mit anderen Lernenden. Das Besondere dabei: Ihr könnt schriftliche oder gesprochene Übungen einreichen und erhaltet Feedback von Muttersprachlern, die ebenfalls Teil der Community sind.

Gleichzeitig helft ihr anderen, indem ihr deren Beiträge korrigiert oder kommentiert – so seid ihr Lernende und Lehrende zugleich. Dieser wechselseitige Ansatz sorgt dafür, dass die Sprache nicht nur theoretisch geübt, sondern in realistischen Situationen angewendet wird.

Kosten bei Busuu: Basis- und Premiumversion im Vergleich

Busuu bietet eine kostenlose Basisversion, mit der ihr auf eine begrenzte Auswahl an Lektionen zugreifen könnt. Diese eignet sich vor allem, um die Plattform kennenzulernen, bietet aber nur eingeschränkte Funktionen und keine umfassenden Übungsmöglichkeiten.

Wer alle Inhalte und Features werbefrei nutzen möchte, benötigt die kostenpflichtige Premiumversion. Diese schaltet außerdem den vollständigen Zugang zu allen Sprachkursen, personalisierten Lernplänen, Grammatik- und Vokabeltrainern sowie der Offline-Nutzung frei.

Premium-Nutzer können unbegrenzt mit der Community interagieren, erhalten Zugang zu offiziellen Zertifikaten und profitieren von detaillierten Fortschrittsanalysen. Die Preise sind abhängig von der Laufzeit und liegen aktuell zwischen 9,69 Euro für einen Monat und 4,83 Euro pro Monat im Jahresabo.

Offizielle Zertifikate: Sprachkenntnisse nachweisen mit Busuu

Busuu bietet nicht nur die Möglichkeit, neue Sprachen zu lernen, sondern auch, den eigenen Lernfortschritt offiziell zu dokumentieren. Für ausgewählte Sprachen – darunter Englisch, Spanisch und Französisch – könnt ihr nach dem erfolgreichen Abschluss eines Levels ein Zertifikat erhalten.

Dieses bestätigt das erreichte Sprachniveau gemäß GER und kann zum Beispiel bei Bewerbungen, im Studium oder im beruflichen Umfeld als Qualifikationsnachweis dienen. Die Zertifikate werden digital bereitgestellt, sodass ihr sie unkompliziert speichern, versenden oder in Bewerbungsunterlagen integrieren könnt.