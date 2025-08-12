Sprachsteuerung im Auto nachrüsten: Dank Alexa und Co. behaltet ihr die Hände am Steuer

Mit Sprachsteuerung lassen sich Navi, Musik und Anrufe im Auto steuern, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Wir zeigen, wie ihr das Feature nachrüsten könnt.

Sprachsteuerung im Auto: Nachrüsten leicht gemacht

Wer während der Fahrt sicher bleiben möchte, sollte beide Hände am Lenkrad behalten. Genau hier hilft Sprachsteuerung. Sie ermöglicht es, Musik abzuspielen, Anrufe zu starten oder das Navi zu bedienen, ohne Tasten zu drücken.

Neben fest verbauten Systemen in modernen Fahrzeugen gibt es praktische Geräte, um Sprachsteuerung in älteren Autos nachzurüsten. Wir zeigen euch die Vor- und Nachteile der gängigsten Möglichkeiten.

Sprachsteuerung direkt über das Borddisplay

Smartphone-Integrationen wie Android Auto oder Apple CarPlay sind eine der beliebtesten Lösungen zur Sprachsteuerung im Auto. Sie verbinden das Handy mit dem Autoradio, sodass Gemini oder Siri genutzt werden können.

Bei der Sprachsteuerung stehen euch einige Vorteile zur Verfügung: Komfortable Bedienung direkt am Borddisplay, Integration bekannter Sprachassistenten, einfache Navigation und Mediensteuerung.

Für die Installation in älteren Fahrzeugen ist ein Nachrüst-Radio erforderlich (bei Amazon ansehen). Ein neues Radio kann je nach Modell kostspielig sein.

Mit Android Auto von Google ist das Autofahren einfacher. Worauf ihr euch dabei freuen könnt, seht ihr im Video:

Bluetooth-Adapter mit Sprachsteuerung

Bluetooth-Adapter mit integrierter Sprachsteuerung, wie der Ottocast Nano (bei Amazon ansehen) oder der Carlinkit Mini Ultra (bei Amazon ansehen), verbinden sich kabellos mit dem Smartphone und ermöglichen per Sprachbefehlfunktionen wie Telefonate annehmen oder Musik starten.

Ein Bluetooth-Adapter hat viele Vorteile: Er ist günstig und schnell installiert, sodass keine großen Umbauten am Fahrzeug nötig sind. Dennoch ist der Funktionsumfang oft eingeschränkt. Die Sprachsteuerung ist nicht so nahtlos integriert wie bei CarPlay oder Android Auto.

Alexa als smarte Beifahrerin

Der Amazon Echo Auto bringt den Sprachassistenten Alexa ins Fahrzeug und macht Befehle wie „Alexa, navigiere zum nächsten Supermarkt“ möglich (bei Amazon ansehen). Die Verbindung erfolgt über das Smartphone, die Stromversorgung meist über USB oder den Zigarettenanzünder.

Mit dem Amazon Alexa Auto habt ihr eine große Auswahl an Funktionen von Alexa. Die Einrichtung ist einfach. Jedoch ist die Verbindung abhängig von Smartphone- und Internetverbindung.

Echo Auto 2. Gen.

Unabhängige Steuerung ohne Smartphone

Geräte wie das Garmin DriveSmart arbeiten komplett eigenständig, verfügen über integriertes GPS und benötigen kein Smartphone (bei Amazon ansehen). Damit sind sie besonders für Nutzer interessant, die unabhängig von Handyverbindungen bleiben wollen.

Das Gerät funktioniert auch ohne Mobilfunknetz und ist oft mit spezialisierten Navigationsfunktionen ausgestattet. In der Anschaffung ist das Gerät teurer und weist nicht so viele Apps auf.

Garmin DriveSmart 66 MT-D Navigationsgerät mit hellem 6 Zoll (15,2 cm) HD-Display

Für jeden Bedarf die passende Lösung

Wer Sprachsteuerung im Auto nachrüsten möchte, hat heute eine große Auswahl von günstigen Plug-and-Play-Geräten bis hin zu vollwertigen Navigationssystemen mit integriertem Assistenten.

Für Gelegenheitsnutzer eignen sich einfache Lösungen wie Bluetooth-Adapter oder Amazon Echo Auto. Für Vielfahrer mit modernem Fahrzeug lohnt sich ein Nachrüst-Radio, um den vollen Umfang von Android Auto oder Apple CarPlay zu nutzen.

Fahrer, die unabhängig vom Smartphone bleiben wollen, sind mit Standalone-Geräten gut beraten. Sie bieten zuverlässige Navigation und Co. ganz ohne Mobilfunkverbindung.

