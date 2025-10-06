Starke Google-Aktion bei MediaMarkt: Neues Pixel 10, Pro & XL kaufen & mindestens 150 € zurück bekommen

Für kurze Zeit bekommt ihr bei MediaMarkt alle drei Modelle der neuen Google-Pixel-10-Reihe zu stark reduzierten Preisen und Cashback on top.

Die neue Pixel-Smartphone-Reihe von Google, bestehend aus den Modellen Pixel 10, Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL, zeichnet sich unter anderem durch eine umfangreiche Integration von KI-Features, wie des Google-Assistenten Gemini, aber auch durch eine starke Hardware, hochwertige Kamera und gute Verarbeitung aus.

Bei MediaMarkt habt ihr jetzt die Möglichkeit, beim Kauf eines der Google-Pixel-Geräte einen Cashback von mindestens 150 Euro für euer Altgerät zu sichern (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Mehr zu den einzelnen Modellen der Pixel-10-Reihe erfahrt ihr im Folgenden. Bedenkt aber, dass die Aktion nur bis zum 12.10.2025 läuft.

Google Pixel 10: Das Einstiegsmodell

Als Einstiegsmodell der Pixel-10-Reihe bietet das Google Pixel 10 ein helles 6,3-Zoll-DIsplay mit exzellenten Farben und Kontrasten sowie einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 17 Stunden, wobei der Akku praktischerweise kabellos per Qi2-Standard geladen werden kann. Als Prozessor ist ein Tensor G5 verbaut, der Arbeitsspeicher beträgt 12 GB und Google bietet einen langen Software-Support bis 2032.

Google Pixel 10, 256 GB Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 12:23 Uhr

Google Pixel 10, 128 GB Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.10.2025 15:57 Uhr

Google Pixel 10 Pro: Für gehobene Ansprüche

Im Gegensatz zum Basismodell Pixel 10 verfügt das Pixel 10 Pro unter anderem über ein verbessertes Display mit höherer Auflösung und Helligkeit, 16 GB statt 12 GB RAM und noch bessere Kameras, insbesondere die Frontkamera weist eine deutlich höhere Auflösung auf.

Google Pixel 10 Pro, 128 GB Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 11:48 Uhr

Google Pixel 10 Pro, 256 GB Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 02:41 Uhr

Google Pixel 10 Pro XL: Die Luxus-Variante

Als Top-Modell der Pixel-10-Reihe weist das Google Pixel 10 Pro XL gegenüber dem Pixel 10 Pro nochmals diverse Verbesserungen auf. So fällt das Display mit 6,8 Zoll größer aus, außerdem verfügt der Akku über eine höhere Kapazität und kann sowohl per Kabel als auch kabellos schneller geladen werden als die beiden anderen Modelle.

Google Pixel 10 Pro XL, 256 GB Statt 1.299 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.10.2025 16:49 Uhr

Google Pixel 10 Pro XL, 512 GB Statt 1.429 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.10.2025 21:39 Uhr

