Starke Google-Aktion bei MediaMarkt: Wer sich ein Pixel 10 kauft, sahnt jetzt richtig ab

Google hat mit dem Pixel 10 und Pixel 10 Pro (XL) eine neue Smartphone-Reihe der Oberklasse herausgebracht. Erstkäufer sollten jetzt bei MediaMarkt vorbeischauen, denn dort bekommt ihr nicht nur bis zu 250 Euro Prämie, sondern spart zudem beim Kauf der Pixel Watch 3.

Ansprechendes Design, nützliche KI-Funktionen und die beste Pixel-Kamera aller Zeiten: Google hat mit der Pixel-10-Reihe ein leistungsstarkes Smartphone-Trio abgeliefert, das ihr ab sofort käuflich erwerben könnt. Wer sich bis 22.09.2025 für eines der neuen Flaggschiff-Handys entscheidet, profitiert bei MediaMarkt gleich von mehreren Vorteilen (Pixel-Aktion bei MediaMarkt ansehen).

Pixel-10-Serie bei MediaMarkt kaufen: Diese Vorteile habt ihr

Wenn ihr euer altes Smartphone in Zahlung gebt, bekommt ihr eine Ankaufprämie von 200 Euro beim Kauf des Pixel 10 und 250 Euro beim Kauf des Pixel 10 Pro oder Pixel 10 Pro XL zusätzlich zum Ankaufswert des Altgeräts. Ihr könnt euer neues Oberklasse-Handy dabei bequem in Raten abbezahlen, denn eine Null-Prozent-Finanzierung ist aktionsweise bis zu 36 Monate möglich.

MediaMarkt hat zudem ein echtes Highlight-Angebot in petto: Beim Kauf des neuen Pixel 10 oder Pixel 10 Pro (XL) gibt's die Pixel Watch 3 (41 mm) für nur 199 Euro beziehungsweise die Pixel Watch (45 mm) für nur 249 Euro obendrauf. Das entspricht einer Ersparnis von 200 Euro gegenüber dem UVP (Pixel-Aktion bei MediaMarkt ansehen).

Das Google Pixel 10 Pro (© Google )

Pixel 10 & Pixel 10 Pro (XL): Das können die neuen Google-Phones

Die Pixel-10-Serie bringt Googles KI-Assistent Gemini direkt in euren Alltag. Ihr könnt ihn ganz natürlich per Sprache mit Gemini Live ansprechen, um etwa Restaurants zu finden, Reservierungen in den Kalender einzutragen oder Tipps fürs Möbelrücken zu erhalten – sogar live über die Kamera.

Die Kamera-Features sind laut Hersteller smarter als je zuvor: Der neue Kamera-Coach gibt Tipps zu Winkel, Licht und Modi. Außerdem lassen sich mehrere Gruppenbilder zu einem perfekten Foto kombinieren und dank der "Mich hinzufügen"-Funktion bleibt niemand mehr hinter der Kamera unsichtbar. Das Pixel 10 Pro (XL) bietet im Vergleich zum Pixel 10 eine Pro-Dreifach-Kamera mit Teleobjektiv, deutlich besserem 100-fachem Pro-Resolution-Zoom und optimierten Foto- und Video-Funktionen – ideal für alle, die das Maximum aus der Kamera herausholen wollen.

Beim Akku setzt Google auf schnelles, bequemes Laden – wahlweise kabellos mit der neuen Pixelsnap-Magnettechnologie (Qi2, bis 25 W) oder über klassische Schnellladefunktion. Pixelsnap hält auch Zubehör wie Griffe, Stative oder Autohalterungen sicher am Gerät.

Unter der Haube arbeitet der Google Tensor G5 mit bis zu 60 Prozent mehr KI-Leistung – ideal für Foto- und Videoqualität, Pro-Resolution-Zoom und Live-Übersetzungen. Corning Gorilla Glass Victus 2, IP68-Schutz und ein langlebiges Gehäuse sorgen dafür, dass das Pixel 10 fast alles mitmacht.