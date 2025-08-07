Starke Leistung zum Niedrigpreis: Amazon verschleudert USB-C-Schnellladegerät inklusive Kabel

Bei Amazon bekommt ihr aktuell ein leistungsstarkes USB-C-Schnellladegerät inklusive Kabel zum stark vergünstigten Preis. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Das USB-C-Ladegerät von INIU bietet eine hohe Leistung von 100 Watt und eignet sich deshalb nicht nur zum Aufladen von Smartphones und Tablets, sondern auch von Laptops. Außerdem sind zwei USB-C- und ein USB-A-Anschluss vorhanden, sodass ihr bei Bedarf mehrere Geräte gleichzeitig aufladen könnt.

Beide USB-C-Ports bieten eine Leistung von maximal 100 Watt, während der USB-A-Port auf 22,5 Watt kommt. Praktischerweise liegt dem Ladegerät gleich noch ein USB-C-Kabel bei. Bei Amazon zahlt ihr für das Set nur 29,98 Euro statt 39,99 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

INIU 100W-USB-C-Ladegerät, 100 Watt Statt 39,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 00:00 Uhr

Was leistet das USB-C-Schnellladegerät von INIU?

Hohe Leistung

Gute Verarbeitung

Kompakte Bauweise

Recht hohe Wärmeentwicklung

Das Ladegerät von INIU weist kompakte Maße auf und ist 30 Prozent kleiner als ein Original-Laptop-Ladegerät mit 96 Watt. Das Gerät arbeitet mit einem Ice-Chip und wurde mit der GaN-Technologie gefertigt. Das Ladegerät schützt eure Akkus vor Batterieschäden beim Aufladen, ein MacBook Pro 14 ist mit dem 100-Watt-Charger laut Hersteller in nur 25 Minuten auf 60 Prozent aufgeladen.

Für wen lohnt sich das Schnellladegerät von INIU?

Das USB-C-Schnellladegerät von INIU ist für alle geeignet, die ein leistungsstarkes Ladegerät zum günstigen Preis suchen, das sich auch für das Aufladen von Laptops eignet. Praktisch ist, dass dem Ladegerät gleich ein USB-C-Kabel beiliegt, das das Aufladen mit 100 Watt unterstützt.

Auch die bisherigen Rezensenten bei Amazon äußerten sich positiv über das Schnellladegerät von INIU, denn diese vergaben im Schnitt 4,7 von 5 Sternen bei über 1.000 Bewertungen. Die Rezensenten loben unter anderem die hohe Leistung, die gute Verarbeitung und kompakte Bauweise sowie das gute Preis-Leistungs-Verhältnis des Chargers. Allerdings kritisieren manche Käufer, dass das USB-C-Schnellladegerät von INIU beim Aufladen recht warm wird.

INIU 100W-USB-C-Ladegerät, 100 Watt jetzt ab 29,98 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 18:17 Uhr

