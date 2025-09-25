Starke Samsung-Aktion bei MediaMarkt: Smartphones, Tablets & Wearables zu Niedrigpreisen im Angebot

Bei MediaMarkt läuft derzeit wieder die Samsung Galaxy Week – eine Aktion, bei der ihr eine breite Palette an Smartphones, Tablets, Wearables und Speicherzubehör von Samsung zu reduzierten Preisen bekommt.

Die Aktion lohnt sich, wenn ihr ohnehin ein Samsung-Galaxy-Gerät ins Auge gefasst habt – denn viele Varianten und Speichergrößen sind vertreten (Angebote bei MediaMarkt ansehen). Insgesamt stehen 41 Produkte zur Auswahl, darunter sowohl aktuelle Flaggschiffe als auch günstigere Einstiegs- und Mittelklasse-Modelle.

Die besten Angebote der Samsung Galaxy Week bei MediaMarkt

Im Smartphone-Bereich reicht die Auswahl vom günstigen Galaxy A16 (LTE oder 5G) bis zu den neuen Galaxy S25 Ultra-Modellen mit bis zu 512 GB Speicher. Wer Wert auf ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis legt, findet mit der A-Serie (A26, A36, A56) solide Mittelklasse-Handys in mehreren Farb- und Speicheroptionen. Für mehr Leistung und Kamera-Features sind die S24- und S25-Reihe interessant – zum Beispiel das S25 Plus oder das besonders vielseitige S25 Ultra. Foldables wie das Galaxy Z Fold7 und das kompakte Galaxy Z Flip7 FE sind ebenfalls Teil der Auswahl.

Samsung Galaxy A16 5G Smartphone mit 6,7-Zoll-AMOLED-Display, 128 GB Speicher und 13 MP Frontkamera für scharfe Selfies Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 11:02 Uhr

Samsung Galaxy S25 Ultra Premium-Smartphone mit 6,9-Zoll-Display, Snapdragon 8 Elite Prozessor und 256 GB Speicher in elegantem Titanium Silverblue Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 11:05 Uhr

Samsung Galaxy Z Fold7 Faltbares Premium-Smartphone mit 8-Zoll-Display, Snapdragon 8 Elite Prozessor und 256 GB Speicher in elegantem Jetblack Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 11:06 Uhr

Samsung Galaxy Z Flip7 FE Kompaktes Falt-Smartphone mit 6,7-Zoll-Display, 128 GB Speicher und Dual-Kamera-System in elegantem Schwarz Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 11:06 Uhr

Auch im Tablet-Segment ist für verschiedene Ansprüche etwas dabei: vom Galaxy Tab S10 Lite für den Alltag bis hin zum Galaxy Tab S11 Ultra für kreatives Arbeiten und Entertainment. Wer seinen Speicher erweitern möchte, findet passende microSD-Karten sowie portable SSDs wie die T7-Serie.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite Schlankes 10,9-Zoll-Tablet mit 128 GB Speicher, 6 GB RAM und 8.000 mAh Akku für lange Laufzeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 11:09 Uhr

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Premium-Tablet mit 14,5-Zoll-Display (2960 x 1848 Pixel), 12 GB RAM und 256 GB Speicher im eleganten Silber-Design Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 10:50 Uhr

Samsung Portable SSD T7 Shield Robuste externe 1TB SSD mit USB 3.2, stoßfest bis 3 Meter und IP65-Zertifizierung gegen Staub und Wasser Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 11:00 Uhr

Abgerundet wird die Aktion durch Wearables wie die neue Galaxy Watch Ultra in mehreren Titan-Varianten oder die Galaxy Watch8, die es in verschiedenen Größen und Farben gibt.

Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) Outdoor-taugliche Smartwatch mit 47mm Titangehäuse, Herzfrequenzmesser und Multisport-Funktionen in Titanium Blue Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 10:59 Uhr

Samsung Galaxy Watch 8 Vielseitige Smartwatch mit 44 mm Gehäuse, Herzfrequenzmesser und Multisport-Funktionen im eleganten Graphite-Design Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 11:08 Uhr

Fazit: Große Auswahl, viele Varianten

Die Samsung Galaxy Week bei MediaMarkt punktet vor allem durch die Breite an Geräten – vom Einsteiger-Smartphone bis zum High-End-Foldable ist alles vertreten. Dazu kommen aktuelle Tablets, Wearables und Speicherlösungen, sodass ihr nahezu das komplette Galaxy-Ökosystem abdecken könnt. Wer ohnehin ein Upgrade geplant hat, findet hier eine gute Gelegenheit, verschiedene Modelle direkt miteinander zu vergleichen und das passende Gerät für die eigenen Ansprüche auszuwählen.

