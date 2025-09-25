Starke Samsung-Aktion bei MediaMarkt: Smartphones, Tablets & Wearables zu Niedrigpreisen im Angebot

Bei MediaMarkt läuft derzeit wieder die Samsung Galaxy Week – eine Aktion, bei der ihr eine breite Palette an Smartphones, Tablets, Wearables und Speicherzubehör von Samsung zu reduzierten Preisen bekommt.
Die Aktion lohnt sich, wenn ihr ohnehin ein Samsung-Galaxy-Gerät ins Auge gefasst habt – denn viele Varianten und Speichergrößen sind vertreten (Angebote bei MediaMarkt ansehen). Insgesamt stehen 41 Produkte zur Auswahl, darunter sowohl aktuelle Flaggschiffe als auch günstigere Einstiegs- und Mittelklasse-Modelle.
Galaxy Week bei MediaMarkt ansehen
Die besten Angebote der Samsung Galaxy Week bei MediaMarkt
Im Smartphone-Bereich reicht die Auswahl vom günstigen Galaxy A16 (LTE oder 5G) bis zu den neuen Galaxy S25 Ultra-Modellen mit bis zu 512 GB Speicher. Wer Wert auf ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis legt, findet mit der A-Serie (A26, A36, A56) solide Mittelklasse-Handys in mehreren Farb- und Speicheroptionen. Für mehr Leistung und Kamera-Features sind die S24- und S25-Reihe interessant – zum Beispiel das S25 Plus oder das besonders vielseitige S25 Ultra. Foldables wie das Galaxy Z Fold7 und das kompakte Galaxy Z Flip7 FE sind ebenfalls Teil der Auswahl.
Auch im Tablet-Segment ist für verschiedene Ansprüche etwas dabei: vom Galaxy Tab S10 Lite für den Alltag bis hin zum Galaxy Tab S11 Ultra für kreatives Arbeiten und Entertainment. Wer seinen Speicher erweitern möchte, findet passende microSD-Karten sowie portable SSDs wie die T7-Serie.
Abgerundet wird die Aktion durch Wearables wie die neue Galaxy Watch Ultra in mehreren Titan-Varianten oder die Galaxy Watch8, die es in verschiedenen Größen und Farben gibt.
Fazit: Große Auswahl, viele Varianten
Die Samsung Galaxy Week bei MediaMarkt punktet vor allem durch die Breite an Geräten – vom Einsteiger-Smartphone bis zum High-End-Foldable ist alles vertreten. Dazu kommen aktuelle Tablets, Wearables und Speicherlösungen, sodass ihr nahezu das komplette Galaxy-Ökosystem abdecken könnt. Wer ohnehin ein Upgrade geplant hat, findet hier eine gute Gelegenheit, verschiedene Modelle direkt miteinander zu vergleichen und das passende Gerät für die eigenen Ansprüche auszuwählen.