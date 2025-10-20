Starker Rabatt bei Amazon: Der Testsieger der Heißluftfritteusen jetzt günstiger

Im Frühjahr 2025 hat die Stiftung Warentest eine Reihe von Heißluftfritteusen getestet und das Gerät von Cosori als Testsieger gekürt. Momentan könnt ihr bei Amazon die Version mit zwei Fächern zum absoluten Sparpreis ergattern.

Airfryer haben sich in den vergangenen Jahren vom Küchentrend zum unverzichtbaren Haushaltsgerät entwickelt. Die Cosori Dual Zone Heißluftfritteuse geht dabei einen Schritt weiter: Mit zwei getrennten Garkammern könnt ihr verschiedene Speisen gleichzeitig zubereiten. Das 8,5 Liter große Gerät kostet bei Amazon aktuell 139,99 Euro inklusive Versand (Angebot bei Amazon ansehen). Regulär kostet das Modell rund 170 Euro, daher könnt ihr hier einen guten Deal machen.

Cosori Heißluftfritteuse Dual Zone 8,5 L Testsieger der Stiftung Warentest mit 2 Kammern und Sichtfenster. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 14:40 Uhr

Lohnt sich die Cosori Heißluftfritteuse bei Amazon?

Testsieger der Stiftung Warentest (Ausgabe 01/2025)

Zwei getrennte Garkammern für gleichzeitiges Zubereiten verschiedener Speisen

Mit 9 kg relativ schwer für den Transport

Das Besondere an diesem Modell ist das Sichtfenster, durch das ihr den Garfortschritt beobachten könnt, ohne die Fritteuse zu öffnen. Eine Shake-Erinnerung meldet sich automatisch, wenn das Gargut gewendet werden sollte. Der Garraum aus Metall unterscheidet sich von vielen Konkurrenzmodellen, die auf Kunststoff setzen.

Laut Hersteller arbeitet der verwendete Kupfermotor effizienter als die sonst üblichen Aluminiumvarianten. Die Bedienung erfolgt über ein Touch-Display, zusätzlich könnt ihr das Gerät über die Vesync-App steuern und habt Zugang zu 50 vorprogrammierten Rezepten.

Die spülmaschinenfesten Körbe erleichtern die Reinigung nach dem Kochen erheblich. Mit seinen beiden 4,25-Liter-Kammern bietet das Gerät Platz für größere Portionen oder verschiedene Speisen zur gleichen Zeit.

Kundenbewertungen fallen sehr positiv aus

Bei Amazon haben über 17.000 Käufer die Cosori Heißluftfritteuse mit besonders guten 4,6 von 5 Sternen bewertet. Viele heben die praktische Dual Zone-Funktion hervor und loben die gleichmäßigen Garergebnisse. Einzelne Nutzer bemängeln lediglich das hohe Gewicht des Geräts.

