Starkes Apple-Paket: iPhone 16 mit MacBook Air & Unlimited-Tarif für 1 Euro

o2 hat ein attraktives Apple-Paket im Angebot. Ihr bekommt das iPhone 16 und ein MacBook Air 13 mit starkem M4-Prozessor zusammen mit einem Unlimited-Tarif für eine Einmalzahlung von nur 1 Euro. Unsere Rechnung zeigt, warum ihr zuschlagen solltet.

Apple-Fans sollten sich den aktuellen Flash-Sale bei o2 nicht entgehen lassen, denn ihr bekommt hier wirklich viel für euer Geld. Im Angebot ist ein Tarif-Paket bestehend aus Apples aktuellem iPhone 16 und MacBook Air 13 (M4) samt "o2 Mobile Unlimited Smart"-Tarif (Aktion bei o2 ansehen). Der Tarif beinhaltet unlimitiertes 5G-Datenvolumen mit bis zu 15 MBit/s sowie eine Allnet- und SMS-Flat.

Ihr bekommt hier also ein Rundum-Sorglos-Paket für 66,99 Euro im Monat bei einer Ratenzahlung über 36 Monate. Einmalig fallen 1 Euro Zuzahlung sowie 4,99 Euro für den Versand an, der Anschlusspreis entfällt.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Tarif: Unlimited Smart

Netz: o2

Unbegrenzte GB 5G/LTE -Datenvolumen (max. 15 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 15 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

iPhone 16 & MacBook Air 13 mit Vertrag: Darum lohnt sich das Angebot

Unsere Beispielrechnung basiert auf einer Ratenzahlung über 36 Monate. Ihr könnt das Gerät jedoch auch in 24 Monaten abbezahlen. Unabhängig davon, welchen Ratenplan ihr wählt, beträgt die Mindestlaufzeit des Tarifs stets 24 Monate.

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:

36 × 66,99 Euro monatliche Grundgebühr

Einmalige Kosten: 1 Euro (Zuzahlung) + 4,99 Euro (Versand) = 5,99 Euro

1 Euro (Zuzahlung) + 4,99 Euro (Versand) = 5,99 Euro Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 2.417,63 Euro

(monatl. und einmalige Kosten addiert): Gerätewerte (UVP): 949 Euro (iPhone 16) + 1.199 Euro (MacBook Air 13) = 2.148 Euro

(UVP): 949 Euro (iPhone 16) + 1.199 Euro (MacBook Air 13) = 2.148 Euro Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzgl. Gerätewerte): 269,63 Euro

(Gesamtkosten abzgl. Gerätewerte): 269,63 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: 7,49 Euro

Das Apple iPhone 16 mit 128 GB Speicher kostet laut UVP des Herstellers 949 Euro, das MacBook Air 13 mit M4-Prozessor und 256 GB SSD schlägt mit 1.199 Euro zu Buche. Zieht man diese Werte von den Gesamtkosten ab, so wird klar, dass ihr hier effektiv nur 7,49 Euro im Monat zahlt – ein erstklassiger Preis für einen Handytarif mit unlimitiertem 5G-Datenvolumen.

Alternative: Gleicher Preis für 30 GB+ mit 300 MBit/s

Zwar reichen 15 MBit/s für die meisten Anwendungen aus, falls ihr aber besonders flott im 5G-Netz von o2 mit euren Apple-Geräten unterwegs sein wollt, könnte folgende Alternative interessant sein: Zum gleichen Preis bekommt ihr das iPhone 16 und MacBook 13 auch mit dem "Mobile M"-Tarif (Angebot bei o2 ansehen). Dieser bietet ebenfalls eine Allnet- und SMS-Flat, aber "nur" 30 GB Datenvolumen. Dafür ist die Geschwindigkeit mit 300 MBit/s deutlich höher. Für Gelegenheits-Streamer, die Wert auf hohe Auflösungen legen, ist das eventuell die bessere Wahl.

Außerdem profitiert ihr dabei vom sogenannten "Grow Vorteil", der euch jedes Jahr 5 GB mehr beschert – ohne weitere Kosten.

iPhone 16: Was kann das aktuelle Smartphone von Apple?

Das iPhone 16 ist ein starkes Oberklasse-Smartphone, lässt aber einige Premium-Features wie 120-Hertz-Display, Always-On und Telezoom vermissen – die gibt’s nur bei den Pro-Modellen. Dafür punktet es mit enormer Leistung dank A18-Chip, brillantem OLED-Display, langer Akkulaufzeit und einer verbesserten Dual-Kamera mit Makro-Funktion. Face ID, top Lautsprecher, Wasser- und Staubschutz sowie Notfall-Features wie Satellitennotruf sind ebenfalls an Bord.

Neu sind Action- und Kamerabuttons, die im Alltag spürbar mehr Komfort bringen. In der Hand liegt das leichte iPhone 16 zudem extrem angenehm, nur „Apple Intelligence“ bleibt vorerst außen vor.