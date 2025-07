Starlink: Störungen prüfen und melden

Starlink von SpaceX bietet schnelles Satelliteninternet, besonders in ländlichen Gebieten ohne stabile Kabelverbindung. Trotz hoher Zuverlässigkeit kann es gelegentlich zu Störungen kommen. Wie kann man herausfinden, ob es eine generelle Störung bei Starlink gibt und was kann man bei Problemen tun?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Starlink: Gibt es aktuell Störungen?

Bei Starlink-Störungen hilft eine systematische Prüfung und der Einsatz der App. In den meisten Fällen liegt das Problem an temporären Ausfällen oder Witterung. Sollte es sich nicht beheben lassen, ist der offizielle Support der richtige Ansprechpartner.

Anzeige

Das Starlink-System läuft prinzipiell zuverlässig. Wie bei allen Diensten kann es aber auch hier zu Problemen kommen. Zuletzt gab es Ende Juli 2025 einen größeren Ausfall des Kommunikationsdienstes, bei dem Nutzer auf der ganzen Welt betroffen waren. Auf dieser Seite kann man den Status von Starlink-Nutzern weltweit überprüfen und sehen, mit welcher Geschwindigkeit andere das System gerade nutzen. Die Seite ist kein offizielles Angebot von SpaceX, basiert aber auf Daten von echten Nutzern. Hier könnt ihr schnell ermitteln, ob es einen größeren Ausfall gibt.

Eine Alternative ist das Angebot von allestörungen.de. Auch das ist kein offizielles Portal für den Starlink-Status, betroffene Nutzer können hier aber mitteilen, wenn der Dienst bei ihnen nicht geht. Treten zu einem Zeitpunkt sehr viele Meldungen auf, ist von größeren Problemen auszugehen, die vom Anbieter behoben werden müssen.

Probleme melden und beheben lassen

Stellt ihr fest, dass andere Nutzer nicht betroffen sind, liegt vermutlich ein Problem mit eurem Starlink-System vor. Kontrolliert dann zuerst das Starlink-Terminal, also die Satellitenschüssel, Router und alle Kabelverbindungen. Starlink bietet zudem über die offizielle Starlink-App (verfügbar für iOS und Android) einen Systemstatus an. Die App zeigt an, ob das System verbunden ist, wie stark das Signal ist und ob temporäre Ausfälle vorliegen.

Anzeige

Sollte das Problem weiterhin bestehen, könnt ihr direkt über die Starlink-App oder das Kundenportal ein Ticket erstellen. Dort werdet ihr gebeten, das Problem zu beschreiben. Danach erhaltet ihr meist innerhalb von 24 bis 48 Stunden eine Rückmeldung vom Support-Team. Wichtig ist, möglichst genaue Angaben zu machen. Dazu gehören unter anderem:

Zeitpunkt der Störung

LED-Status auf dem Gerät

eventuelle Fehlermeldungen in der App

Wetterbedingungen

Fotos der Hardware können ebenfalls hilfreich sein

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.