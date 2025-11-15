Stecklicht am Fahrrad: Das sollet ihr unbedingt beachten

Eine gute Fahrradbeleuchtung ist Pflicht. Doch wie sieht es mit Anstecklichtern aus? Wir klären auf, was erlaubt ist und was nicht.
Stecklicht am Fahrrad: Das gilt
Moderne Fahrräder kommen häufig ohne Dynamo und fest verbaute Lampe daher. Doch ohne Licht am Bike solltet ihr euch nicht im Dunkeln fortbewegen. Denn in der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) ist geregelt, wie ein Fahrrad beleuchtet sein muss. Wer dagegen verstößt, riskiert Bußgelder in Höhe 20 bis 35 Euro.
Anstecklichter, die mit Batterien oder wiederaufladbaren Akkus betrieben werden, sind dabei genauso erlaubt wie eine fest integrierte Lichtmaschine. Achtet beim Kauf jedoch darauf, dass die Lampe ein Prüfzeichen des Kraftfahrt-Bundesamts hat.
So muss das Fahrrad beleuchtet sein
Der Scheinwerfer vorn muss ein weißes Abblendlicht sein. Auch ein weißer Front-Reflektor ist Pflicht. Hinten benötigt euer Bike ein rotes Rücklicht und einen roten Rückstrahler. Häufig werden beide als Kombination verbaut.
Je zwei gelbe Rückstrahler gehören an die Pedalen. Und auch mindestens zwei um 180 Grad versetzt angebrachte Speichenreflektoren am Hinter- und Vorderrad dürfen nicht fehlen (auf Amazon ansehen). Alternativ setzt ihr auf Reflektorstreifen.
Gehört das Stecklicht immer ans Rad?
Das Stecklicht muss bei Tageslicht nicht am Fahrrad befestigt werden. Ihr solltet es jedoch dabei haben, falls ihr später im Dunkeln zurückfahrt.
Sobald die Dämmerung einsetzt, kommt das Stecklicht am Fahrrad zum Einsatz. Die Lampe darf dabei nicht von anderen Bauteilen verdeckt werden und sollte richtig eingestellt werden, sodass sie andere Verkehrsteilnehmer nicht blendet.