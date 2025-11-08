Stecklicht am Fahrrad: Ist das erlaubt? Das solltet ihr wissen

Eine gute Fahrradbeleuchtung ist Pflicht. Doch wie sieht es mit Anstecklichtern aus? Wir klären auf, was erlaubt ist und was nicht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Stecklicht am Fahrrad: Das gilt

Moderne Fahrräder kommen häufig ohne Dynamo und fest verbaute Lampe daher. Doch ohne Licht am Bike solltet ihr euch nicht im Dunkeln fortbewegen. Denn in der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) ist geregelt, wie ein Fahrrad beleuchtet sein muss. Wer dagegen verstößt, riskiert Bußgelder in Höhe 20 bis 35 Euro.

Anzeige

Anstecklichter, die mit Batterien oder wiederaufladbaren Akkus betrieben werden, sind dabei genauso erlaubt wie eine fest integrierte Lichtmaschine. Achtet beim Kauf jedoch darauf, dass die Lampe ein Prüfzeichen des Kraftfahrt-Bundesamts hat.

Cube ONE Fahrradlicht MIVELO Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.11.2025 14:55 Uhr

So muss das Fahrrad beleuchtet sein

Der Scheinwerfer vorn muss ein weißes Abblendlicht sein. Auch ein weißer Front-Reflektor ist Pflicht. Hinten benötigt euer Bike ein rotes Rücklicht und einen roten Rückstrahler. Häufig werden beide als Kombination verbaut.

Anzeige

Je zwei gelbe Rückstrahler gehören an die Pedalen. Und auch mindestens zwei um 180 Grad versetzt angebrachte Speichenreflektoren am Hinter- und Vorderrad dürfen nicht fehlen (auf Amazon ansehen). Alternativ setzt ihr auf Reflektorstreifen.

Im Video verraten wir euch, wie ihr euer Fahrrad vor Diebstahl schützt.

Anzeige

Gehört das Stecklicht immer ans Rad?

Das Stecklicht muss bei Tageslicht nicht am Fahrrad befestigt werden. Ihr solltet es jedoch dabei haben, falls ihr später im Dunkeln zurückfahrt.

Sobald die Dämmerung einsetzt, kommt das Stecklicht am Fahrrad zum Einsatz. Die Lampe darf dabei nicht von anderen Bauteilen verdeckt werden und sollte richtig eingestellt werden, sodass sie andere Verkehrsteilnehmer nicht blendet.