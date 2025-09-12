Steuerkette wechseln: Darauf sollten Autofahrer unbedingt achten

In vielen Autos ist die Steuerkette ein wichtiges Bauteil. Wann sie ersetzt werden muss und was das kostet, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wann muss die Steuerkette gewechselt werden?

Eine Steuerkette ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Eine einfache Steuerkette – oder Simplex-Steuerkette – hält etwa 100.000 Kilometer durch. Duplex-Ketten können sogar 500.000 Kilometer schaffen. Danach sollte die Steuerkette ausgetauscht werden.

Anzeige

Wie lange ihr mit eurer Steuerkette fahren könnt, hängt unter anderem von ihrer Qualität, aber auch von eurem Fahrstil ab. Ein sanfter Fahrstil und wenige Kurzstreckenfahrten schonen die Steuerkette. Auch eine regelmäßige Wartung mit Ölwechsel verlängert die Lebensdauer.

Verschiedene Anzeichen können auf eine verschlissene oder beschädigte Steuerkette hinweisen. Dazu zählen:

Ungewöhnliche Geräusche im Motorraum, wie Rasseln, Klappern, Klopfen oder Schleifen

im Motorraum, wie Rasseln, Klappern, Klopfen oder Schleifen Unruhiger Motorlauf und Leistungsverlust

und Leistungsverlust Leuchtende Motorkontrollleuchte

Treten solche Symptome auf, kann die Steuerkette die Ursache sein. Dann ist es an der Zeit, dieses wichtige Bauteil zu ersetzen.

In diesem Video stellen wir euch unsere TankenApp vor, damit spart ihr Geld beim Tanken:

Anzeige

Wie viel kostet das Wechseln der Steuerkette?

Die Kosten hängen vom Fahrzeugmodell, der Motorgröße und der Werkstatt ab. Bei einem Kleinwagen könnt ihr mit Kosten zwischen 600 und 1.000 Euro für das Erneuern der Steuerkette rechnen. Für einen Mittelklassewagen plant ihr zwischen 1.000 und 1.500 Euro ein, und bei einem Fahrzeug der Premium- oder Oberklasse liegen die Kosten zwischen 1.500 und 3.000 Euro.

Müssen auch die Spannrolle und der Kettenspanner oder Führungen, Gleitschienen und Dichtungen gewechselt werden, treibt das die Kosten weiter in die Höhe. Hinzu kommen das Auffüllen von Betriebsflüssigkeiten wie Öl und Kühlmittel sowie das Einstellen der Motorsteuerzeit nach dem Wechsel.

Kann man die Steuerkette selbst wechseln?

Das Wechseln einer Steuerkette ist eine hochkomplexe und anspruchsvolle Arbeit, die ihr ausgebildeten Fachleuten überlassen solltet. Sie haben die notwendige Erfahrung und das richtige Werkzeug für den Austausch. Schon kleine Fehler können zu erheblichen Schäden an eurem Auto führen, die die Kosten eines professionellen Wechsels deutlich überschreiten.