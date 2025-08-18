Sticker in WhatsApp selber machen – so einfach geht’s

Mit Stickern lassen sich Chats in WhatsApp verschönern und unterhaltsamer gestalten. Dabei kann man eigene Motive erstellen oder fertige Sets kostenlos herunterladen.

Um bei WhatsApp kostenlos Sticker zu erstellen, braucht man keine besonderen Vorkenntnisse. WhatsApp selbst bietet inzwischen ein integriertes Tool an, mit dem man eigene Sticker direkt in der App gestalten kann.

Eigene Sticker erstellen

Eigene Sticker lassen sich aus jedem beliebigen Foto erstellen. Das geht direkt in der App auf Android-Smartphones und iPhones:

Tippt im Chat-Fenster auf das Sticker-Symbol. Das ist ein Viereck mit einem Smiley. Drückt danach auf das leere Viereck-Symbol. Geht auf „Foto verwenden“. Sucht ein Foto vom Handy-Speicher, aus dem ihr den Sticker erstellen wollt. Alternativ könnt ihr auch direkt ein neues Foto schießen. In der Vorschau könnt ihr das Bild bearbeiten und zum Beispiel einen weiteren Sticker oder Text hinzufügen. Mit dem Senden-Symbol schickt ihr das Bild an den ausgewählten Kontakt.

Mit der Avatar-Funktion bietet WhatsApp auch einen personalisierten Smiley, ähnlich wie bei Bitmoji oder Memoji.

WhatsApp bietet zukünftig auch eine KI-Funktion, die euch bei der Sticker-Erstellung unterstützt. Dabei tippt ihr im Sticker-Menü auf „Erstellen“ und dann auf „Mit KI generieren“. Gebt anschließend einen Text ein. Aus diesen Vorgaben erstellt Meta AI bis zu vier Motive. Wählt ein Ergebnis aus und schickt es an euren Kontakt weiter oder erweitert die Beschreibung. Derzeit sind die KI-Sticker auf einige Sprachen wie Englisch beschränkt.

Fertige Sticker-Packs herunterladen

Man kann nicht nur eigene Motive erstellen, sondern fertige Sticker und ganze Packs herunterladen. Dazu tippt ihr im Texteingabefeld auf das Sticker-Symbol. In der Leiste unten seht ihr dann verschiedene Pakete. Mit dem Plus-Symbol ganz rechts unten könnt ihr neue Sticker-Packs herunterladen.

Es gibt auch zusätzliche Apps, mit denen man Sticker aus Bildern oder sogar Videos erstellen kann, zum Beispiel diese hier:

Sticker Maker Studio Tamara Vardanyan

Sticker Studio - Sticker Maker GeniusTools Labs

Anforderungen für Sticker

Will man eigene Vorlagen nutzen, müssen diese Voraussetzungen erfüllt sein:

Die Bildgröße darf maximal 100 Kilobyte sein.

Eine Größe von 512 × 512 Pixel wird empfohlen.

Das Motiv muss einen transparenten Hintergrund haben.

Man kann auch animierte Sticker nutzen. Dann sollte die Größe bei höchstens 500 Kilobyte und 512 × 512 Pixel sein.

Sticker-Sammlung erstellen

Ihr könnt auch ein ganzes Sticker-Set erstellen. Dabei handelt es sich um eine Sammlung passend zu einem Thema, Motiv oder Stil. Drückt dazu auf einen bestimmten Sticker im Chat-Verlauf oder im Sticker-Menü. Anschließend könnt ihr die Option „Zu Sticker-Set hinzufügen“ auswählen. Gebt eine passende Bezeichnung ein und speichert die Eingabe.

WhatsApp Web: Eigene Sticker erstellen am PC

In der Smartphone-App gibt es schon länger eine Funktion zum Erstellen eigener Motive. Wer lieber mit der Maus arbeitet, kann aber auch bei WhatsApp Web im Browser am PC Sticker erstellen.

So findet und nutzt ihr den „Sticker Maker“ in WhatsApp Web:

Ruft WhatsApp im Browser auf und loggt euch mit eurem Account ein. Öffnet ein Chat-Gespräch, in welches ihr den neuen Sticker einfügen wollt. Drückt auf das Büroklammer-Symbol und anschließend auf das blaue „Sticker“-Zeichen. © GIGA Der Explorer wird geöffnet. Sucht die Bilddatei von eurer Festplatte aus, die ihr für den WhatsApp-Sticker verwenden wollt. Der Sticker-Generator öffnet sich. Bearbeitet das Bild euren Wünschen entsprechend. Ihr könnt das Bild zum Beispiel zurechtschneiden, drehen, zusätzlichen Text einfügen, weitere Sticker integrieren oder Smileys einbauen.

© GIGA Drückt anschließend auf den grün-weißen Papierflieger rechts unten, um das Ergebnis im Chat zu verschicken.

Das erstellte Bild landet nun bei eurem Gegenüber. Wollt ihr den gleichen Sticker mehrmals verwenden, drückt mit der rechten Maustaste auf den Eintrag im Chat-Verlauf. Ihr könnt so das Sticker-Bild kopieren und zum Beispiel in einem neuen WhatsApp-Chat einfügen. Alternativ fügt ihr das Bild in ein Bildbearbeitungsprogramm wie Paint.NET ein und speichert es. Zukünftig könnt ihr so den Sticker schnell wieder über WhatsApp Web verschicken. In den Desktop-Apps soll die Sticker-Funktion zeitnah nachgereicht werden.

Sticker aus WhatsApp Web auf das Handy übertragen

Ihr könnt eure in WhatsApp Web erstellten Sticker auch in die App auf dem Smartphone übertragen und zukünftig auf eurem Android-Gerät oder iPhone verwenden:

Ruft in WhatsApp am Handy einfach den Chat auf, in dem ihr den Sticker vorher mit WhatsApp Web verschickt habt. Tippt einmal auf das Bild. Anschließend wählt ihr „Zu Favoriten hinzufügen“. Der Sticker wird nun zu eurem Sticker-Set in WhatsApp hinzugefügt.

Ruft ihr später das Menü für den Stickerversand in WhatsApp auf, findet ihr hier eurer erstelltes Motiv.

