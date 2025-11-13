Stiller Notruf über Nora: So hilft euch die App im Notfall

In einer Notfallsituation ist es nicht immer möglich, einen „normalen“ Anruf zu tätigen. Dann kann die Notruf-App Nora hilfreich sein. Wir erklären euch, wie die App funktioniert und wir ihr auch über andere Wege einen stillen Notruf machen könnt.

Nora-App: So richtet ihr sie ein

Zunächst müsst ihr die Nora-App über den Play Store oder den App Store herunterladen. Zum Einrichten müsst ihr eure Handynummer registrieren. Dafür bekommt ihr einen Code per SMS, den ihr zusammen mit eurem Namen eingebt.

Unter „Persönliche Angaben“ könnt ihr Informationen zu eurer Person eintragen, zum Beispiel euer Alter, Geschlecht, vorhandene Krankheiten oder Behinderungen.

Alle Daten, die ihr in der Nora-App hinterlegt, werden nur auf eurem Handy gespeichert. Nur im Falle eines über die App getätigten Notrufes werden sie an die Einsatzstelle und die Rettungskräfte weitergegeben.

nora - Notruf-App Ministerium des Innern des Landes NRW

So wendet ihr die Nora-App an

Zum Kennenlernen der App solltet ihr natürlich keinen realen Notruf absetzen, denn dies ist strafbar, wenn es sich nicht wirklich um eine Notsituation handelt. Nutzt dafür die Funktion „Notruf-Demo“. Hier könnt ihr alles ausprobieren, ohne wirklich einen Notruf zu tätigen.

Zunächst wird euer Standort ermittelt. Ist dieser nicht genau, könnt ihr ihn manuell anpassen. Nun müsst ihr angeben, um welche Art von Notfall es sich handelt (Polizei, Feuer, Unfall, medizinischer Notfall oder ähnliches). Zum Schluss sendet ihr euren Notruf und werdet dann mit der Einsatzstelle verbunden. Ihr könnt auch angeben, nicht telefonieren zu können, dann kommuniziert ihr per Chat mit der Einsatzstelle. Dies funktioniert, wenn ihr vorher „Stiller Notruf“ ausgewählt habt.

Notruf per Tastenkombination

Stiller Notruf und mehr bei einem Android-Smartphone

Um einen Notruf ohne Anruf zu tätigen, drückt ihr fünfmal auf die Funktionstaste. Anschließend müsst ihr über die Anrufschaltfläche auf dem Bildschirm streichen.

Nun wird der Notruf an die Nummer abgesetzt, die ihr dort eingetragen habt. Ihr könnt auswählen unter Küstenwache, Polizei, Feuerwehr, 911 oder eine benutzerdefinierte Nummer.

Außerdem könnt ihr eine SMS an einen von euch hinterlegten Notfallkontakt senden. Dabei wird auch euer Standort übermittelt.

Bei einem Android Handy könnt ihr unter „Einstellungen“, „Sicherheit und Notfall“, „Notfall-SOS“ festlegen, an wen zeitgleich zum eigentlichen Notruf eine Notfall-SMS getätigt werden soll.

Auch möglich ist das Absetzen eines Notrufes bei einem gesperrten Handy, wenn ihr zunächst auf den Bildschirm klopft und dann nach oben wischt. Es erscheint die PIN-Eingabe und direkt darunter ein Button mit „Notruf“.

Stiller Notruf und mehr bei einem iPhone

Bei einem gesperrten iPhone funktioniert es ähnlich. Tippt auf dem Bildschirm mit der Code-Eingabe auf „Notfall“. Bei neueren Modellen haltet ihr die rechte Seitentaste und eine Lautstärketaste gedrückt, bis der Schieberegler erscheint. Diesen zieht ihr dann nach rechts.

Alternativ könnt ihr bei iPhones ohne Home-Button schnell fünfmal die rechte Seitentaste drücken, was den Countdown für „Notruf SOS“ auslöst, um den Notruf automatisch absetzen zu lassen.