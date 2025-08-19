Störanruf von 091188185622: Was tun gegen Meinungsforschung?

Warum werdet ihr von der Nummer 091188185622 angerufen, ohne je zugestimmt zu haben? Was könnt ihr dagegen tun? Zum Glück sind die Anrufe relativ harmlos und wir erklären euch, wie ihr sie für immer loswerden könnt.

Wenn ihr die Nürnberger Nummer 091188185622 im Display seht, könnt ihr sie zwar ignorieren, aber sie werden es immer wieder versuchen. Ihr habt die Möglichkeit, diese Rufnummer und alles was mit 091188185 anfängt, einfach zu blockieren. Andererseits gibt es auch eine einfachere Option, diese Anrufe abzustellen.

Was steckt hinter der 091188185622?

Wir haben bereits mehrfach über Nummern dieser Firma berichtet. Sobald eine zu bekannt ist, ändern sie die Endziffern, um nicht in Anruffiltern zu landen. Bislang sind zum Beispiel die Nummern 091188185811, 091188185849, 091188185761 und 091188185834 aufgefallen.

Es handelt sich um ein seriöses Unternehmen, das einem bei vielen Menschen unbeliebten Geschäftsmodell nachgeht: Es geht um das Marktforschungsinstitut GfK, das mittlerweile zum internationalen Konzern Nielsen Consumer LLC. Gehört.

GfK führt schon seit vielen Jahren Umfragen zum Fernsehverhalten durch und handelt damit im Auftrag öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten.

Die Anrufer melden sich höflich unter Angabe ihres Namens, der Firma sowie des Anrufgrundes.

Dass die Anrufe zu verschiedenen Zeiten immer wieder erfolgen, bis ein Kontakt hergestellt wurde, hat statistische Gründe. Damit soll sichergestellt werden, dass an solchen Umfragen zum Beispiel nicht nur Personen teilnehmen, die den ganzen Tag zu Hause sitzen.

Eure Nummer haben die Anrufer nicht gekauft oder gestohlen, wie es bei Betrugsanrufen oft der Fall ist, sondern sie wird meist von einem Computer zufällig erzeugt.

Ihr habt die Möglichkeit, gleich zu Anfang des Gesprächs die Beantwortung abzulehnen. Solche Umfragen sind legal, aber niemand ist verpflichtet, daran teilzunehmen.

In diesem Fall geht das sogar noch einen Schritt weiter: Wenn ihr die Anrufer bittet, eure Nummer für zukünftige Anrufe zu sperren, kommen sie dem ohne Widerspruch nach.

So werdet ihr die Anrufe für immer los

Die einfachste Möglichkeit, diese Anrufe zu unterbinden, ist die Bitte um Aufnahme in eine Sperrliste. Das funktioniert bei seriösen Unternehmen wie diesem meist gut. Falls ihr aber keine Lust habt, mit den Leuten zu sprechen, könnt ihr die Nummern auch aktiv blockieren.

In der Anrufliste von Android und iPhone lassen sich Telefonnummern sperren.

Um eine Telefonnummer im Telekom-Festnetz zu blockieren, tragt sie einfach im „Telefoniecenter“ in die schwarze Liste ein.

Ähnlich simpel funktioniert das in AVM-Routern: Wollt ihr Anrufer in der Fritzbox sperren, ruft die Einstellungen auf und tragt sie dort in die Blacklist ein.

