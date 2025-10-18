Stressfrei reklamieren bei Amazon: So klappt’s mit Rückgabe und Erstattung

Amazon hat seine Rückgaberegeln angepasst: Viele Produkte lassen sich nur noch 14 Tage nach Erhalt zurückschicken, für einige Artikel gilt weiterhin die 30-Tage-Frist. Auch danach könnt ihr eine Reklamation bei Amazon einreichen. Wir erklären, wie das funktioniert und worauf ihr achten müsst.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Verschiedene Rückgabefristen bei Amazon

Wenn ihr bei Amazon eine Rückgabe oder Reklamation starten wollt, gelten unterschiedliche Fristen:

14 Tage Rückgabefrist für viele Kategorien wie Bücher, Elektronik, Computer, Videospiele oder Spielzeug.

für viele Kategorien wie Bücher, Elektronik, Computer, Videospiele oder Spielzeug. 30 Tage Rückgabefrist für einige Ausnahmen wie Amazon-Geräte oder Amazon Renewed.

für einige Ausnahmen wie Amazon-Geräte oder Amazon Renewed. Zwei Jahre Reklamation bei Mängeln im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung.

Praktisch: Zur Weihnachtszeit wird die Rückgabefrist wie gewohnt bis Ende Januar verlängert.

Anzeige

So funktioniert die Rückgabe innerhalb der Fristen

Innerhalb der Rückgabefrist ist der Ablauf unkompliziert. Egal, ob ihr im Browser oder über die App unterwegs seid:

Loggt euch mit euren Zugangsdaten bei Amazon ein. Geht zu „Meine Bestellungen“. Wählt beim betreffenden Artikel „Problem mit Bestellung“ oder „Artikel zurücksenden oder ersetzen“. Über diesen Button startet ihr den Rückgabe-Prozess (© amazon.de) Gebt einen Grund an – innerhalb der Frist ist er aber nicht zwingend erforderlich. Wählt aus, ob ihr einen Ersatzartikel, das Geld zurück oder einen Gutschein wollt. Entscheidet euch für die Rücksendung per DHL oder Hermes. Ohne Drucker erhaltet ihr einen QR-Code, den ihr zum Beispiel an einer Packstation nutzen könnt.

Anzeige

Danach erhaltet ihr das Rücksendeetikett und eine Bestätigungsmail. Schickt den Artikel zurück, und wenige Tage später wird euch der Ersatz oder das Geld erstattet.

Reklamation nach Ablauf der Frist

Auch nach der Rückgabefrist ist eine Reklamation möglich. Bis zu zwei Jahre nach Erhalt habt ihr Anspruch auf Gewährleistung, wenn der Artikel defekt ist oder Mängel aufweist.

So geht ihr vor:

Prüft zunächst die Hersteller-Garantie und wendet euch gegebenenfalls direkt an den Hersteller.

und wendet euch gegebenenfalls direkt an den Hersteller. In der Bestellübersicht findet ihr oft die Option „Produkt-Support erhalten“ .

. Falls das nicht möglich ist, kontaktiert den Amazon-Kundenservice .

. Sendet den Artikel vollständig mit allen Teilen und – wenn vorhanden – der Garantiekarte zurück.

Anzeige

Auch Artikel von Marketplace-Händlern könnt ihr reklamieren, allerdings müsst ihr euch direkt mit dem Verkäufer in Verbindung setzen.

Unterschiede zwischen Rückgabe und Reklamation

Es ist wichtig, den Unterschied zu kennen:

Rückgabe/Widerruf: Innerhalb von 14 bzw. 30 Tagen, ohne Begründung.

Innerhalb von 14 bzw. 30 Tagen, ohne Begründung. Reklamation/Gewährleistung: Bis zu zwei Jahre, aber nur bei mangelhaften oder defekten Produkten.

Ihr könnt also nicht nach einem Jahr reklamieren, dass euch der Artikel nicht mehr gefällt.

Sonderregeln rund um Weihnachten und spezielle Produkte

Rund um Weihnachten gelten bei Amazon besondere Rückgaberegeln: Bestellungen, die im November und Dezember aufgegeben werden, könnt ihr aus Kulanz bis Ende Januar zurücksenden. So habt ihr beim Kaufen von Geschenken deutlich mehr Zeit, falls etwas doch nicht passt oder gefällt.

Anzeige

Beachtet jedoch, dass diese verlängerte Frist nicht für alle Artikel gilt. Für Amazon-Geräte und bestimmte Produktkategorien bleibt es bei der üblichen, freiwilligen Rückgabefrist von 30 Tagen. Ein Blick in die jeweiligen Rückgabeinformationen lohnt sich also immer.