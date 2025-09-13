Strom günstiger dank E-Autos: Das ist der Weg

E-Autos sind ein Schritt auf dem Weg zu günstigerem Strom – wenn Deutschland die Sache richtig angeht.

Denn wie groß schon heute das Potenzial ist, das in den Akkus der aktuellen Fahrzeuge steckt, zeigt eine aktuelle Analyse von Eon. Der zufolge waren bereits Anfang 2025 über 225.000 Elektroautos zugelassen, die sogenanntes bidirektionales Laden technisch leisten können.

E-Autos können nachts Strom bereitstellen

Sie können damit nicht nur Strom speichern, um damit herumzufahren, sondern ihn je nach Bedarf auch wieder ans Hausnetz oder ins öffentliche Stromnetz abgeben. Das allein ist nicht neu. Wohl aber, wie sehr die Elektroautos damit einen Beitrag leisten können.

Nach Eon-Berechnungen könnten mit der Akku-Kapazität der Fahrzeuge enorme Mengen Strom bereitgestellt werden: „Würden 60 Prozent der Batteriekapazitäten nachts flexibel zur Verfügung stehen, hätten wir fast 8.000 Megawattstunden Energie, die kurzfristig und dezentral nutzbar wären“, erklärt Filip Thon, Chef der für den Vertrieb zuständigen Tochterfirma Eon Energie Deutschland (Quelle: n-tv).

Auch das Ausmaß dieser Energiemenge ordnet er ein: „Das ist genug Strom, um zweieinhalb Millionen Haushalte von 17:30 Uhr abends bis 5:30 Uhr am Morgen zu versorgen, also beispielsweise genau dann, wenn viele Geräte laufen, aber weniger Solarenergie zur Verfügung steht.“

Günstige Strompreise dank Batteriespeichern

Der Anteil der E-Autos am Markt, die bidirektionales Laden unterstützen, steigt seit Jahren – die Technik ist auf dem Weg zur Standardausstattung. Der Nutzen ist bisher aber nur theoretisch. Denn die Regulierung und das Stromnetz müssen für diese Nutzung noch viele Hürden nehmen.

Klar ist aber: Sowohl private als auch öffentliche Speicher müssen eine größere Rolle spielen, um überschüssigen Strom aus Wind- und Solarenergie speichern zu können – und dann zu nutzen, wenn er gebraucht wird.

Wer sein E-Auto dabei einbezieht, kann gleich doppelt sparen: Dynamische Stromtarife und eine entsprechende heimische Wallbox vorausgesetzt, können E-Auto-Fahrer Strom dann laden, wenn er günstig ist, und wieder ins Netz einspeisen, wenn Nachfrage und Preis steigen.

Gleichzeitig lässt sich durch ein größeres deutschlandweites Sparpotenzial der allgemeine Strompreis drücken: Wenn der Vorrat groß ist, können plötzliche Preisspitzen ausgeglichen werden und kommen bei den Kunden weniger oder gar nicht an.

Problem: Deutsche Politik stellt sich quer bei günstigem Strom

Das große Problem bei dem schönen Plan: Kaum jemand verfolgt ihn. Die Autobauer, vor allem aus Asien, setzen zwar schon längst auf die V2G-Technologie, doch in Deutschland ist sie nicht nutzbar.

Wie sträflich die unionsgeführte Regierung Stromspeicher vernachlässigt, zeigt ein Bericht des Spiegel. Die Bundesnetzagentur habe in ihrem Versorgungssicherheitsbericht Batteriespeicher und deren starkes Wachstum praktisch komplett ignoriert. Dabei sei die Technik weltweit auf dem Vormarsch – enorme Kapazitäten aus privatem Sektor und der Industrie sollen zur Genehmigung vorliegen. Der Bericht geht damit an der Realität vorbei, kritisiert der Spiegel-Autor.

Mit anderen Worten: Die Regierung lässt ein enormes Potenzial brach liegen, mit dem erneuerbarer Strom genutzt werden und Verbraucher bei den Energiekosten stark entlastet werden könnten. Denn genau so könnten die Stromspeicher genutzt werden: Um günstigen Strom zu speichern und dann abzugeben, wenn er gebraucht wird und die Preise steigen würden.

Regierung pfeift auf Stromkunden Die Pläne zur Senkung der Stromkosten, die es bisher von der Regierung gibt, scheinen kaum der Rede wert. Es lässt sich schwerlich ein anderer Grund für die Skepsis gegenüber Batteriespeichern denken, als starrsinnig auf fossilen Brennstoffen beharren zu wollen. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU), frühere Eon-Managerin, will schließlich bis zu 20 Gigawatt Leistung über neue Gaskraftwerke schaffen – die sich nicht einmal mit Wasserstoff betreiben lassen müssen. Für die Energiewende sind ihre Pläne ein Schlag ins Gesicht. Felix Gräber

