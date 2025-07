Strom sparen mit Boiler und Durchlauferhitzer: So geht’s

Viele Mietwohnungen sind mit Boiler und Durchlauferhitzer ausgestattet. Die Geräte sind als Stromfresser bekannt. Wer den Stromverbrauch effektiv senkt, spart Geld.

Die Temperatur lässt sich ändern

Die Grundeinstellung der Temperatur ist ein wichtiger Parameter für den Stromverbrauch. Ob die Einstellung okay ist, lässt sich testen. Wenn ihr die Wassertemperatur nicht nachregulieren müsst, passt alles. Ist das Wasser zu heiß und wird mit kaltem Wasser heruntergekühlt, verschwendet ihr unnötige Energie.

Moderne Durchlauferhitzer könnt ihr auf den Grad genau einstellen, während ältere Geräte über einen Regler eingestellt werden. Um Strom zu sparen, ist eine Temperatureinstellung von 60 Grad Celsius ratsam. Niedriger solltet ihr nicht gehen, sonst könnten sich im warmen Wasser Legionellen bilden.

Durchlauferhitzer entkalken

Kalkablagerungen können die Erwärmung des Wassers behindern und die Stromrechnung damit in die Höhe treiben. Besonders in Regionen mit hartem Wasser und bei älteren Geräten ist die regelmäßige Kontrolle ratsam.

Die aufwendige Entkalkung solltet ihr von einem Fachbetrieb erledigen lassen. Dies verursacht zusätzliche Kosten. Sprecht in jedem Fall mit eurem Vermieter darüber.

Duschen auf Sparflamme

Unter der Dusche verbraucht ihr weniger Wasser als in der Badewanne. Verwendet ihr eine Sparbrause, wird das Ganze noch günstiger (bei Amazon ansehen).

Die Duschköpfe lassen pro Minute weniger als zwölf Liter Wasser passieren. Pro Duschgang spart ihr gegenüber gewöhnlichen Duschköpfen etwa die Hälfte an Warmwasser.

Das Wasser bleibt kalt

Am einfachsten lassen sich Stromkosten bei Boiler und Durchlauferhitzer einsparen, wenn ihr so oft wie möglich kaltes Wasser verwendet. Kalt duschen klingt wenig einladend? Fangt am besten klein an.

Die Hände und das Gesicht können mit kaltem Wasser gewaschen werden. Wird der Wasserhahn nur für Sekunden aufgedreht, schaffen es die Geräte nicht, das Wasser auf Temperatur zu bringen.