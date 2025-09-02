Strompreis-Entlastung: Das erwartet euch ab 2026

Der Strompreis soll sinken – doch wie viel ihr wirklich spart, bleibt ein kleines Rätsel.

Ab 2026 will die Bundesregierung die Netzentgelte für Stromkunden senken. Die Zuschüsse stammen aus dem Klima- und Transformationsfonds, der jährlich 6,5 Milliarden Euro für diesen Zweck bereitstellt. Damit summiert sich die Entlastung bis 2029 auf insgesamt 26 Milliarden Euro. Wie nun bekannt wurde, soll die Preissenkung für vier Jahre sicher sein.

Strompreis-Senkung soll länger laufen als bisher gedacht

Ursprünglich hieß es, die Maßnahme sei nur für 2026 geplant, was für Kritik und Verunsicherung sorgte. Nun hat das Wirtschaftsministerium klargestellt: Die Unterstützung läuft bis 2029. Die Strompreis-Senkung wird damit spürbar länger garantiert, als zuvor befürchtet.

Die Entlastung soll vor allem über die vier großen Übertragungsnetzbetreiber wirken: 50Hertz, Amprion, Tennet und Transnet BW. Sie bekommen das Geld direkt, um ihre Netzentgelte zu senken. Für Verbraucher bedeutet das laut Berechnungen des Finanzministeriums eine mögliche Preissenkung von zwei bis drei Cent pro Kilowattstunde. Bei einem Zweipersonenhaushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden entspricht das bis zu 95 Euro im Jahr.

Ganz so einfach ist es aber nicht. Laut dem Vergleichsportal Verivox könnte die tatsächliche Entlastung im Durchschnitt eher bei 1,6 Cent pro Kilowattstunde liegen. Das bedeutet: Während manche Haushalte spürbar profitieren, merken andere kaum etwas. Entscheidend sind die regionalen Unterschiede bei den Netzentgelten.

Kommt das Geld auch an?

Zudem gibt es eine weitere Unsicherheit: Energieversorger sind nicht verpflichtet, die Zuschüsse eins zu eins an ihre Kunden weiterzugeben. Sie könnten die Milliarden vom Bund auch mit anderen Kosten verrechnen. Das würde den Effekt für die Verbraucher deutlich abschwächen. Verivox-Experte Thorsten Storck warnt daher davor, die geplanten Entlastungen vorschnell als sichere Preissenkung zu sehen.

Wirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU) will sich allerdings nicht auf mögliche Schlupflöcher verlassen. Sie hat die Branche aufgefordert, die Entlastungen klar an die Endverbraucher weiterzugeben. Ihre Erwartung sei eindeutig: Die Milliarden sollen auf den Stromrechnungen spürbar werden (Quelle: t-online).

Am Ende bleibt die Entlastung damit ein politisches Versprechen mit Unsicherheiten. Ob ihr in den kommenden Jahren wirklich bis zu 100 Euro im Jahr spart – oder nur ein paar Euro – entscheidet sich erst, wenn die Netzbetreiber und Energieversorger ihre Rechnungen anpassen. Sicher ist nur: Ab 2026 greift der Bund erstmals in großem Stil in die Netzentgelte ein.