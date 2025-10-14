Strompreise 2026: Nur an diesen Orten zahlt ihr weniger

In einigen Regionen lassen sich Hunderte Euro pro Jahr sparen.

Stromkunden können sich vielerorts auf deutliche Preisnachlässe bei den Netzentgelten einstellen. Erste vorläufige Daten für das Jahr 2026 zeigen, dass in mehr als 60 Prozent aller Orte die Entgelte spürbar sinken. Doch nicht überall fällt der Rückgang gleich aus.

Günstiger Strom in Brandenburg, Bayern und Schleswig-Holstein

Am meisten profitieren Haushalte im Netzgebiet der E.DIS. In Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sinken die Kosten für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 4.000 Kilowattstunden von 433,69 auf 306,49 Euro pro Jahr. Das entspricht einer Ersparnis von 29,3 Prozent über 994 Orte hinweg, sagt der Energiedienstleister Enet.

Auch bei Avacon wird es günstiger. In 551 Orten, überwiegend in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, reduziert sich das Entgelt um 26,8 Prozent auf 331,43 Euro jährlich. Noch günstiger ist es bei NordNetz in Schleswig-Holstein. Dort zahlen Kunden nur 238,33 Euro pro Jahr. Auch LEW in Bayern liegt mit 247,96 Euro weit unten im bundesweiten Vergleich.

Trotz eines Rückgangs um 10,5 Prozent bleibt das Jahresentgelt im Netzgebiet von Syna mit Sitz in Hessen mit 449 Euro vergleichsweise hoch. Noch teurer ist nur Westnetz mit 474,55 Euro. Hier fällt die Senkung mit nur 3,7 Prozent minimal aus. Die Stadtwerke Elbtal in Sachsen senken ihre Preise moderat um 7,7 Prozent, was allerdings nur zwei Orte betrifft.

Strom in manchen Regionen teurer

Ein Musterhaushalt zahlt im bundesweiten Durchschnitt künftig 361,52 Euro jährlich für Netzentgelte. Das sind 17,8 Prozent weniger als 2025 (Quelle: Enet). Manche Regionen bleiben aber auch 2026 teuer. Ein Anbieterwechsel kann sich lohnen – vorausgesetzt, die Stromversorger geben die niedrigeren Entgelte auch wirklich weiter.