Stromschlag-Risiko: Dieses Temu-Ladegerät ist gefährlich

Temu selbst warnt vor einem USB-Ladegerät.
Bei einem Ladegerät aus dem Temu-Sortiment besteht Stromschlaggefahr. Wer das Modell vor dem 9. September gekauft hat, soll es laut Händler nicht mehr verwenden. Eine Rückerstattung ist möglich.
Temu: Rückruf für 5-Port-USB-Ladegerät
Temu warnt vor einem USB-Ladegerät. Das Modell trägt die Bezeichnung „5-Port-Ladegerät PD65W Multi-Schnellladung 3.0 Schnellausgang Typ C Adapter für iPhone 15 Xiaomi Notebook“ und stammt vom Anbieter Hui Suda. Wer das Produkt vor dem 9. September 2025 gekauft hat, ist laut Temu betroffen.
Bei dem Ladegerät kann sich die obere Abdeckung bereits durch leichten Druck lösen. Dadurch liegen stromführende Teile frei. Stromschläge sind deswegen nicht ausgeschlossen (Quelle: Temu).
Zur genauen Identifikation dient die Produkt-ID 601100902377412. Laut Temu hat man für alle betroffenen Käufe bereits eine Rückerstattung eingeleitet, sofern die Kundendaten im System vorhanden sind. Wer keine Nachricht erhalten hat, kann sich über das Support-Center an Temu wenden, um eine Rückzahlung zu beantragen.
Kunden sollten das Ladegerät auf keinen Fall weiterverwenden und stattdessen entsorgen. Wer das Ladegerät verschenkt oder weiterverkauft hat, sollte den neuen Besitzer über die Gefahr informieren.
Was der Rückruf über Billig-Ladegeräte verrät
Ladegeräte stellen immer ein gewisses Risiko dar, vor allem wenn sie ohne erkennbare Prüfsiegel verkauft werden. Im Alltag hängen sie oft dauerhaft an der Steckdose und geraten schnell in Vergessenheit.
Verbraucherzentralen und Prüforganisationen bemängeln bei Temu-Produkten häufiger fehlende Sicherheitszertifikate, unvollständige Angaben zu Herstellern und eine schlechte Verarbeitung. Wer beim Kauf nur auf den Preis achtet, geht ein vermeidbares Risiko ein.