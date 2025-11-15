Stylische Beleuchtung für unter 20 €: Diese Lidl-Tischleuchte sieht teurer aus, als sie ist

Ihr sucht noch eine dezente und modische Beleuchtung? Dann bietet Lidl jetzt die passende Lampe für eure Zwecke an.

Diese LED-Tischleuchte vereint Stil und Funktionalität

Für euch ist eine dezente Beleuchtung Voraussetzung für Gemütlichkeit? Dann hat Lidl das passende Angebot für euch: Ihr findet aktuell die Livarno home LED-Tischleuchte für 16,99 Euro im Lidl-Onlineshop. Bei den vier vrschiedenen Farben ist bestimmt ein Modell dabei, das besonders gut in eure Wohnung passt.

LED-Akku-Tischleuchte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2025 05:56 Uhr

Wofür eignet sich die LED-Tischleuchte?

Wohnzimmer: Ob für eine indirekte Beleuchtung im Hintergrund oder als Kerzen-Ersatz beim romantischen Dinner zu Hause. In Wohn- und Esszimmer passt die LED-Tischleuchte in seinem schlichten Design perfekt.

Balkon und Terrasse: Wollt ihr es am Abend auf Balkon oder Terrasse gemütlich haben, dann eignet sich die LED-Tischleuchte ebenso. Denn laut Lidl lässt sich das Gerät von Livarno drinnen und draußen nutzen.

Arbeitszimmer: Zwar bietet die LED-Tischleuchte mehrere Helligkeitsstufen, für den Arbeitsplatz ist sie aber eher weniger geeignet. Für eine bessere Ausleuchtung eures Schreibtischs solltet ihr eher zu einer flexiblen Lampe mit Schwanenhals greifen.

Hergestellt von Lidls Eigenmarke Livarno home, verfügt die LED-Tischleuchte nicht nur über einen integrierten Lithium-Ionen-Akku, sondern auch über stufenloses und blendfreies, warmweißes Licht, das sich per Touch-Dimmer-Funktion einstellen lässt. Die maximale Leistung beträgt 1,8 Watt und die Farbtemparatur 3000 Kelvin.

Über einen On-Off-Schalter könnt ihr das Gerät bedienen und bei Bedarf ausschalten, um den Akku zu schonen. Gefertigt in Schutzklasse IP44, ist die Lampe gegen Spritzwasser geschützt.

Verfügbar ist die Tischleuchte aus Kunststoff in den Farben Anthrazit, Beige und Bronze und ist bei einem Durchmesser von 12 cm ungefähr 21 cm hoch. Im Lieferumfang ist ein USB-Kabel enthalten.

LED-Akku-Tischleuchte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2025 05:56 Uhr

Die Alternative von Amazon im Vergleich

Falls ihr das Angebot verpassen solltet, findet ihr mit der Briloner LED-Mini-Tischlampe (auf Amazon anschauen) beim US-Versandriesen eine passende Alternative. Mit derzeit 14,95 Euro kostet die Leuchte nur ein paar Euro mehr. Durch das Pilz-Design hat die Leuchte ein paar schicke Rundungen mehr.

Bei einem Durchmesser von ebenfalls 12 cm ist die Leuchte mit 19,5 cm nur unwesentlich kleiner in der Höhe. Ebenfalls mit IP44 spritzwasserbeständig, leuchtet die Lampe mit 2 Watt und 140 Lumen auch in Warmweiß. In drei Stufen kann die Leuchte variabel reguliert und mit dem mitgelieferten USB-Kabel jederzeit aufgeladen werden.

Amazon Käufer Andreas Rasch spricht eine „absolut Kaufempfehlung“ in seiner 5-Sterne-Rezension aus:

„Diese kabellose LED-Tischlampe ist ein echtes Highlight! Das Design ist schlicht und modern. Besonders praktisch ist die Touch-Funktion, mit der man die Helligkeit in verschiedenen Stufen einstellen kann. Perfekt als Nachttischlampe oder für den Schreibtisch. Der Akku hält lange und das Licht ist angenehm.“

