Switch-2-Dock: So gut funktioniert die günstige Alternative

Statt 110 Euro bei Nintendo kostet alternatives Dock für die Switch 2 bei Amazon deutlich weniger.

Update vom 28. September 2025: Ihr müsst nicht mehr bei AliExpress bestellen, sondern könnt das Switch-2-Dock direkt bei Amazon kaufen (bei Amazon anschauen). SiWiQU Switch 2 Dockingstation Kompakte TV-Dockingstation für Nintendo Switch 2 mit 4K@120Hz HDMI-Ausgang, 100W Ladeeingang und USB 3.0-Anschlüssen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.09.2025 02:50 Uhr Im Video zeigen wir euch praktisches Switch-2-Zubehör – darunter auch das Dock.

Originalartikel vom 28. Juni 2025:

Da mir das originale Switch-2-Dock von Nintendo zu teuer ist, habe ich mir eine günstige Alternative besorgt, die mich positiv überrascht hat.

Switch-2-Dock von AliExpress

Im Vergleich zur Switch OLED spiele ich mit der Switch 2 lieber am Fernseher, weil die Spiele dort einfach so viel besser aussehen. Entsprechend war mir schnell klar, dass ich ein zweites Dock fürs Schlafzimmer brauche, um auch dort spielen zu können.

Das Original für 110 Euro kam für mich nicht infrage. Erstens ist es zu teuer und zweitens zu klobig, um es auch mal mitzunehmen. Nach einer kurzen Recherche bin ich auf ein Modell bei AliExpress gestoßen. Die Bewertungen sahen positiv aus, also habe ich es damals für 25 Euro bestellt. Heute bekommt ihr es sogar günstiger (bei AliExpress anschauen).

Günstiges Dock für die Switch 2 bei AliExpress anschauen

Es funktioniert!

Das Switch-2-Dock arbeitet fast so wie das Original. (© GIGA)

Nun habe ich bei einem so günstigen Preis selbst nicht unbedingt damit gerechnet, dass das Switch-2-Dock wirklich funktioniert. Das tut es aber tatsächlich.

Wichtig: Der Hersteller hat bereits zwei Firmware-Updates veröffentlicht, die ihr selbst installieren könnt. Damit werden die anfänglichen Probleme behoben. Hier bekommt ihr die neueste Firmware mit Anleitung (bei Antank anschauen).

Auf der Rückseite befinden sich alle wichtigen Anschlüsse. (© GIGA)

Nach der Installation der neuesten Firmware arbeitet das Switch-2-Dock wie erwartet. Ihr stellt eure Konsole in die Halterung, schaltet sie ein, sie macht das Dock-Geräusch und auf dem Fernseher erscheint das Bild.

Ich habe bisher auf meinem 65-Zoll-OLED-TV von LG keine Unterschiede bei der Darstellung gesehen. Zum Anschluss habe ich aber auch die originalen Kabel benutzt. Im Schlafzimmer werden Alternativen zum Einsatz kommen.

Viel kompakter als das Original

Das Dock ist viel kompakter als das Original. (© GIGA)

Mir gefällt das Design des alternativen Docks sehr gut. Die Konsole lässt sich sehr einfach hineinstellen und viel besser transportieren. Das Dock von Nintendo ist sehr ausladend. Damit lässt sich also viel besser auf Reisen gehen.

Vorläufiges Fazit

Ich hab das Zubehör getestet, obwohl ich weiß, dass meine Switch 2 deswegen vielleicht gesperrt werden könnte. Das Switch-2-Dock von AliExpress ist dabei erst zwei Tage im Einsatz. Bisher funktioniert alles wunderbar und ich bin im Hinblick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis extrem zufrieden.

Nach einiger Zeit und intensiverer Nutzung werde ich noch einmal ein Update machen. Dann wird sich zeigen, ob das Dock wirklich durchhält.

