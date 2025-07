„Sybau“: Was bedeutet die Abkürzung??

Der Langenscheidt-Verlag hat die Top-10-Wörter zur Wahl für das Jugendwort des Jahres 2025 ausgewählt. Ein Kandidat, der nicht jedem etwas sagt, ist „sybau“. Was bedeutet das?

Was bedeutet „sybau“ bei TikTok und Co.?

„Sybau“ ist kein für sich stehender Begriff, sondern eine Abkürzung. Dahinter versteckt sich der englische Ausdruck „Shut your bitch ass up!“.

Es handelt sich also um eine vulgäre Redewendung, mit der man jemanden dazu auffordert, ruhig zu sein. In einer derberen Übersetzung heißt es so viel wie „Halt die Fresse!“. Ähnlich wird auch die englischsprachige Abkürzung „stfu“ („shut the fuck up!“) verwendet.

Der Begriff wird vor allem bei TikTok häufig verwendet. Auch wenn der Langenscheidt-Verlag nicht jeden Vorschlag für die Jugendwortwahl annimmt, ist „Sybau“ ein Begriff, der sehr an der Grenze der Regeln ist. Es handelt sich um einen abwertenden Ausdruck. Der Langenscheidt-Verlag erklärt die Bedeutung so:

„„Sybau“ klingt harmlos, ist aber eine knallharte Abkürzung für „shut your b**** a** up.“ Bedeutet so viel wie: „Halt die Fresse“ – eine direkte, oft aggressive Ansage, wenn jemand übertreibt, nervt oder zu weit geht. Manchmal auch ironisch unter Freund*innen genutzt – mit einem Augenzwinkern, aber immer mit Ansage. Der Ausdruck wird vor allem schriftlich in Videos und Kommentarspalten verwendet.

Sybau in der Online-Sprache

„Sybau“ wird also weniger im Alltag gesprochen, sondern als Antwort auf Kommentare und Beiträge in Social-Media-Plattformen verwendet. Auch in Chats bei Online-Spielen wie „Roblox“ fällt der Ausdruck immer wieder. Es ist ein abwertender Weg jemandem zu zeigen, dass man nicht seiner Meinung ist oder sich von einem vorherigen Kommentar angegriffen fühlt.

„Sybau“ ist einer von 10 Kandidaten bei der Wahl zum Jugendwort des Jahres. „Kontrahenten“ sind unter anderem „tuff“, „diggah“ und „Schere“.

