Tablet mit Stifteingabe zum Bestpreis bei Amazon erhältlich

Bei Amazon ist momentan ein Tablet mit Stifteingabe des Herstellers Lenovo zum Bestpreis erhältlich. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Amazon verkauft Tablet mit Stifteingabe zum Bestpreis

Das Tablet Lenovo Tab M11 verfügt über ein 11-Zoll-Touch-Display mit WUXGA-Auflösung und Stifteingabe (ein Lenovo Pen ist im Lieferumfang enthalten), MediaTek Helio G88-Prozessor, 4GB RAM sowie 128 GB Speicher und ist im Moment zum Preis von nur 149 Euro statt 199 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).

Anzeige

Lenovo Tab M11 Statt 199 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.10.2024 14:11 Uhr

Welche Higlights zeichnen das Tablet von Lenovo aus?

Das M11-Tablet von Lenovo weist ein schlankes und portables Design auf, so dass das Gerät bequem in einer Hand gehalten oder in einer Tasche transportiert und unterwegs verwendet werden kann. Das reaktionsschnelle und hochauflösende Touch-Display des Tablets ermöglicht eine intuitive Bedienung und flüssige Navigation durch Apps, Webseiten und Medien.

Anzeige

Weiterhin bietet das Lenovo-Tablet eine lange Akkulaufzeit und eignet sich für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten von der Internetnutzung und E-Mail-Kommunikation über das Ansehen von Videos bis hin zum Lesen von E-Books und der Nutzung von Produktivitäts-Apps für Notizen und Dokumente

Der Speicher des Tablets ist per microSD-Karte erweiterbar und als Betriebssystem verwendet das Gerät Android 13. An Schnittstellen und Anschlüssen verfügt das Gerät über WLAN, USB-C, ein Kartenfach (TF1 / TF und Nano2) sowie einen 3,5-mm-Audio-Anschluss. Weiterhin verfügt das Tablet über eine Kamera mit 5 MP Auflösung.

Anzeige

Für wen eignet sich das Tablet von Lenovo?

Das M11-Tablet von Lenovo eignet sich, besonders zum derzeit günstigen Preis, für alle, die Bedarf an einem hochwertigen Tablet haben, das sich aufgrund seiner kompakten Größe und langen Akkulaufzeit auch hervorragend für den Transport und den Einsatz unterwegs eignet. Unter anderem aufgrund des mitgelieferten Pens sind natürlich auch die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des Lenovo-Tablets als Highlight zu bezeichnen.

Lenovo Tab M11 jetzt ab 149,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.10.2024 14:11 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.