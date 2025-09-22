Tag der Deutschen Einheit: Das müsst ihr zu Restaurants und Geschäften am Feiertag wissen

Am 03.10.2023, feiern wir die deutsche Wiedervereinigung: Der Tag der Deutschen Einheit. Vor Feiertagen inmitten der Woche stellen sich viele die Frage, ob die Geschäfte geöffnet sind und welche Öffnungszeiten gelten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ein Feiertag ist ein Tag, an dem die Arbeit ruhen soll, damit man sich beispielsweise den Feierlichkeiten des Nationalfeiertags widmen und sich die Bedeutung dieses Tages verinnerlichen kann. Wie sieht es mit den Öffnungszeiten am Tag der Deutsche Einheit aus?

Anzeige

Haben am Tag der Deutschen Einheit die Geschäfte offen?

Beim deutschen Nationalfeiertag handelt es sich um einen gesetzlichen Feiertag in allen Bundesländern.

Am Einheitstag haben Supermärkte und andere Läden geschlossen.

Das entscheiden nicht die Betreiber der Läden, sondern das Gesetz.

Man kann also nicht im Discounter Lebensmittel einkaufen, zum Friseur oder ins Elektro-Fachgeschäft. Auch Büros sind morgen größtenteils nicht erreichbar.

Bringdienste für Lebensmittel wie Getir oder Flink dürfen morgen ebenfalls nicht ausliefern.

Bestellungen können sich verzögern und wenn ihr euer E-Auto aufladen wollt, könnte der Parkplatz eures Stamm-Supermarkts dafür gesperrt sein.

Ladenöffnungszeiten am Tag der Deutschen Einheit: Hier könnt ihr shoppen

An gesetzlichen und kirchlichen Feiertagen sind viele Geschäfte geschlossen. Nur in bestimmten Läden könnt ihr zumeist zu Sonderöffnungszeiten einkaufen gehen. Dazu gehören die Geschäfte, die auch durch den Sonntagsverkauf bekannt sind:

Apotheken (gegebenenfalls Notfallapotheken)

Bäckereien und Blumenläden (maximale Öffnungsdauer auf 3 bis 5 Stunden begrenzt)

Supermärkte und Geschäfte in Bahnhöfen und Flughäfen

Kioske und Späti-Kioske

Anzeige

Natürlich sind auch an Feiertagen Tankstellen, Restaurants, Clubs und Bars für euch geöffnet. Der Tag der Deutschen Einheit ist kein stiller Feiertag, das heißt, es darf auch getanzt und gefeiert werden.

Anzeige

Was feiern wir am Tag der Deutschen Einheit?

Am 3.10.1990 wurde der Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland wirksam. Dazu gehören:

(Ost-)Berlin

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

Die sogenannten „neuen Bundesländer“ zählen seitdem zum Staat BRD. Zuvor wurden die jeweiligen Nationalfeiertage des geteilten Landes in der BRD am 17. Juni, in der DDR am 7. Oktober gefeiert.

Viele nutzen den freien Tag auch, um einen Tagesausflug in umliegende Länder zu machen. In den Niederlanden oder Dänemark gibt es schöne Städte, die sich für einen Einkaufbummel anbieten.