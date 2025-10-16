Tagesgeschenk: 17 kostenlose E-Books für den Kindle – Thriller, Hexen, Kekse und Dämonen

Auch heute gibt’s bei Amazon Gratis-E-Books für euch: Kostenlos sind unter anderem ein Englisch-Kurs für den Urlaub, Luzifer als Bäcker und ein Action-Thriller. Einige der Bücher sind aus Serien, bei denen immer wieder auch andere Bände gratis sind. Also fangt an zu sammeln!

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Erotik

Vanillekipferl zum Verlieben Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 08:32 Uhr

Lady Diona und der Schwur des wahren Earls Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 08:33 Uhr

Drei Arten Schuld: Wenn Liebe geht (Hauptstadt Liebesroman-Dilogie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 08:35 Uhr

Hochzeit in Italien ... Scheidung verboten!: Roman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 08:37 Uhr

Ein Sommer im kleinen Küstencafé: Wenn Stürme vorbei sind und die Liebe bleibt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 08:43 Uhr

Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Akademie der Bestien 1: Wandler-Romance Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 08:22 Uhr

Monsters Matchmaking: Eine monströse romantische Komödie (Monsterliebe & Magie – Die Dating-Agentur Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 08:31 Uhr

Vom Alpha verteidigt (Aspen Ridge Pack: Mountain Rescue 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 08:35 Uhr

Dunkler Segen: Herrscher der Dämonen (Sternenklingen-Saga 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 08:36 Uhr

The Devil's Delight: Ein romantischer Fantasyroman (Demons & Demigods Deutsche Ausgabe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 08:38 Uhr

Serious Leigh: Jetzt wird's ernst, Leigh (Verliebt, verhext, verschrieben: Leighs Tagebücher 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 08:40 Uhr

Buried Sin: Eine paranormale Urban-Fantasy-Romance mit Unsterblichen, Enemies-to-Lovers und Titanic- Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 08:45 Uhr

Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Die Tote im Stauwasser (Ein Sheriff Elven Hallie Krimi 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 08:24 Uhr

Extraktionspunkt (Ein Clint-Hawke-Action-Thriller - Band Eins) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 08:43 Uhr

Der Anwalt: Ein Patricia Duncan-Krimi (Ein Patricia Duncan Krimi 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 08:45 Uhr

Anzeige

Rezepte, Ratgeber und Hilfen

Englisch lernen für den Urlaub: Englisch lernen Erwachsene, Englisch für Anfänger, Englisch Kurzgesc Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 08:44 Uhr

Plätzchen backen wie Oma ∙ Das Plätzchen Backbuch ohne Schnickschnack Die besten Weihnachtskekse für die ganze Familie ∙ Weihnachtsbäckerei wie bei den ... Das Original (Backen - die besten Rezepte) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 08:41 Uhr

Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Doktor Jensen und das große Glück: Arztroman: Der Wattenmeer-Arzt auf Sylt 5 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 05:03 Uhr

Wie verführe ich einen Duke und 2 weitere Regency Romance Romane Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 06:21 Uhr

Der verletzte Milliardär Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 05:06 Uhr

Eine gefährliche Versuchung: Eine MM-Romanze, in der aus Feinden Liebende werden (MM Mafia-Romanze) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 06:30 Uhr

Gestohlenes Glück (Die Glücksreihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 06:28 Uhr

Her Dragon Daddy: Eine Heiße Drachenwandler-Liebesgeschichte über Seelengefährten und Zweite Chancen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 05:59 Uhr

Das rote Tuch: Eine phantastische Reise durch die Zeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 06:47 Uhr

Brücke aus Atem: Ein Neo-Berlin-Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 06:08 Uhr

Riven: Ein Steampunk-Fantasy-Abenteuer (Die Riven Trilogie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 05:23 Uhr

Trapped in the Shadows: Eine Horror-Romanze (Spielhaus des Grauens 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 06:30 Uhr

Neun Leben bis zur Dämmerung: Gedehnte Atemzüge Zwischen Alarmen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 07:19 Uhr

Bei der folgenden Serie einfach mal herunter scrollen: Alle Bände sind heute gratis!

Das Kloster: Ein Patricia Duncan-Krimi (Ein Patricia Duncan Krimi 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 04:54 Uhr

Bis zur letzten Ruhe und dann weiter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 06:11 Uhr

Der Tote und das Gänseblümchen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 07:12 Uhr

Mordsgaudi in Fackenreuth: Absolut urkomische Krimikomödie aus Bayern (Fackenreuth Krimi 4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 05:52 Uhr