Tagesgeschenk: 17 kostenlose E-Books für den Kindle – Thriller, Hexen, Kekse und Dämonen

Auch heute gibt’s bei Amazon Gratis-E-Books für euch: Kostenlos sind unter anderem ein Englisch-Kurs für den Urlaub, Luzifer als Bäcker und ein Action-Thriller. Einige der Bücher sind aus Serien, bei denen immer wieder auch andere Bände gratis sind. Also fangt an zu sammeln!
Mehr erfahren. Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.
Die nachfolgenden Bücher sind
heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei . Kindle Unlimited kostenlos testen Schnulzen, Liebe und Erotik
Vanillekipferl zum Verlieben
Lady Diona und der Schwur des wahren Earls
Drei Arten Schuld: Wenn Liebe geht (Hauptstadt Liebesroman-Dilogie 1)
Hochzeit in Italien ... Scheidung verboten!: Roman
Ein Sommer im kleinen Küstencafé: Wenn Stürme vorbei sind und die Liebe bleibt
Fantasy, Mystery und Science-Fiction
Akademie der Bestien 1: Wandler-Romance
Monsters Matchmaking: Eine monströse romantische Komödie (Monsterliebe & Magie – Die Dating-Agentur
Vom Alpha verteidigt (Aspen Ridge Pack: Mountain Rescue 1)
Dunkler Segen: Herrscher der Dämonen (Sternenklingen-Saga 2)
The Devil's Delight: Ein romantischer Fantasyroman (Demons & Demigods Deutsche Ausgabe 1)
Serious Leigh: Jetzt wird's ernst, Leigh (Verliebt, verhext, verschrieben: Leighs Tagebücher 2)
Buried Sin: Eine paranormale Urban-Fantasy-Romance mit Unsterblichen, Enemies-to-Lovers und Titanic-
Krimis, Romane und Thriller
Die Tote im Stauwasser (Ein Sheriff Elven Hallie Krimi 1)
Extraktionspunkt (Ein Clint-Hawke-Action-Thriller - Band Eins)
Der Anwalt: Ein Patricia Duncan-Krimi (Ein Patricia Duncan Krimi 3)
Rezepte, Ratgeber und Hilfen
Englisch lernen für den Urlaub: Englisch lernen Erwachsene, Englisch für Anfänger, Englisch Kurzgesc
Plätzchen backen wie Oma ∙ Das Plätzchen Backbuch ohne Schnickschnack
Die besten Weihnachtskekse für die ganze Familie ∙ Weihnachtsbäckerei wie bei den ... Das Original (Backen - die besten Rezepte)
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag
Doktor Jensen und das große Glück: Arztroman: Der Wattenmeer-Arzt auf Sylt 5
Wie verführe ich einen Duke und 2 weitere Regency Romance Romane
Der verletzte Milliardär
Eine gefährliche Versuchung: Eine MM-Romanze, in der aus Feinden Liebende werden (MM Mafia-Romanze)
Gestohlenes Glück (Die Glücksreihe 1)
Her Dragon Daddy: Eine Heiße Drachenwandler-Liebesgeschichte über Seelengefährten und Zweite Chancen
Das rote Tuch: Eine phantastische Reise durch die Zeit
Brücke aus Atem: Ein Neo-Berlin-Thriller
Riven: Ein Steampunk-Fantasy-Abenteuer (Die Riven Trilogie 1)
Trapped in the Shadows: Eine Horror-Romanze (Spielhaus des Grauens 1)
Neun Leben bis zur Dämmerung: Gedehnte Atemzüge Zwischen Alarmen
Bei der folgenden Serie einfach mal herunter scrollen: Alle Bände sind heute gratis!
Das Kloster: Ein Patricia Duncan-Krimi (Ein Patricia Duncan Krimi 5)
Bis zur letzten Ruhe und dann weiter
Der Tote und das Gänseblümchen
Mordsgaudi in Fackenreuth: Absolut urkomische Krimikomödie aus Bayern (Fackenreuth Krimi 4)
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen
Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.
Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.
Marco Kratzenberg