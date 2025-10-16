Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Tagesgeschenk: 17 kostenlose E-Books für den Kindle – Thriller, Hexen, Kekse und Dämonen

Tagesgeschenk: 17 kostenlose E-Books für den Kindle – Thriller, Hexen, Kekse und Dämonen

Marco Kratzenberg
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Auch heute gibt’s bei Amazon Gratis-E-Books für euch: Kostenlos sind unter anderem ein Englisch-Kurs für den Urlaub, Luzifer als Bäcker und ein Action-Thriller. Einige der Bücher sind aus Serien, bei denen immer wieder auch andere Bände gratis sind. Also fangt an zu sammeln!

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Rezepte, Ratgeber und Hilfen
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Vanillekipferl zum Verlieben
Vanillekipferl zum Verlieben
0,00 € Zu Amazon

Lady Diona und der Schwur des wahren Earls
Lady Diona und der Schwur des wahren Earls
0,00 € Zu Amazon

Drei Arten Schuld: Wenn Liebe geht (Hauptstadt Liebesroman-Dilogie 1)
Drei Arten Schuld: Wenn Liebe geht (Hauptstadt Liebesroman-Dilogie 1)
0,00 € Zu Amazon

Hochzeit in Italien ... Scheidung verboten!: Roman
Hochzeit in Italien ... Scheidung verboten!: Roman
0,00 € Zu Amazon

Ein Sommer im kleinen Küstencafé: Wenn Stürme vorbei sind und die Liebe bleibt
Ein Sommer im kleinen Küstencafé: Wenn Stürme vorbei sind und die Liebe bleibt
0,00 € Zu Amazon

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Akademie der Bestien 1: Wandler-Romance
Akademie der Bestien 1: Wandler-Romance
0,00 € Zu Amazon

Monsters Matchmaking: Eine monströse romantische Komödie (Monsterliebe & Magie – Die Dating-Agentur
Monsters Matchmaking: Eine monströse romantische Komödie (Monsterliebe & Magie – Die Dating-Agentur
0,00 € Zu Amazon

Vom Alpha verteidigt (Aspen Ridge Pack: Mountain Rescue 1)
Vom Alpha verteidigt (Aspen Ridge Pack: Mountain Rescue 1)
0,00 € Zu Amazon

Dunkler Segen: Herrscher der Dämonen (Sternenklingen-Saga 2)
Dunkler Segen: Herrscher der Dämonen (Sternenklingen-Saga 2)
0,00 € Zu Amazon

The Devil's Delight: Ein romantischer Fantasyroman (Demons & Demigods Deutsche Ausgabe 1)
The Devil's Delight: Ein romantischer Fantasyroman (Demons & Demigods Deutsche Ausgabe 1)
0,00 € Zu Amazon

Serious Leigh: Jetzt wird's ernst, Leigh (Verliebt, verhext, verschrieben: Leighs Tagebücher 2)
Serious Leigh: Jetzt wird's ernst, Leigh (Verliebt, verhext, verschrieben: Leighs Tagebücher 2)
0,00 € Zu Amazon

Buried Sin: Eine paranormale Urban-Fantasy-Romance mit Unsterblichen, Enemies-to-Lovers und Titanic-
Buried Sin: Eine paranormale Urban-Fantasy-Romance mit Unsterblichen, Enemies-to-Lovers und Titanic-
0,00 € Zu Amazon

Krimis, Romane und Thriller

Die Tote im Stauwasser (Ein Sheriff Elven Hallie Krimi 1)
Die Tote im Stauwasser (Ein Sheriff Elven Hallie Krimi 1)
0,00 € Zu Amazon

Extraktionspunkt (Ein Clint-Hawke-Action-Thriller - Band Eins)
Extraktionspunkt (Ein Clint-Hawke-Action-Thriller - Band Eins)
0,00 € Zu Amazon

Der Anwalt: Ein Patricia Duncan-Krimi (Ein Patricia Duncan Krimi 3)
Der Anwalt: Ein Patricia Duncan-Krimi (Ein Patricia Duncan Krimi 3)
0,00 € Zu Amazon

Rezepte, Ratgeber und Hilfen

Englisch lernen für den Urlaub: Englisch lernen Erwachsene, Englisch für Anfänger, Englisch Kurzgesc
Englisch lernen für den Urlaub: Englisch lernen Erwachsene, Englisch für Anfänger, Englisch Kurzgesc
0,00 € Zu Amazon

Plätzchen backen wie Oma ∙ Das Plätzchen Backbuch ohne Schnickschnack
Plätzchen backen wie Oma ∙ Das Plätzchen Backbuch ohne Schnickschnack
Die besten Weihnachtskekse für die ganze Familie ∙ Weihnachtsbäckerei wie bei den ... Das Original (Backen - die besten Rezepte)
0,00 € Zu Amazon

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Doktor Jensen und das große Glück: Arztroman: Der Wattenmeer-Arzt auf Sylt 5
Doktor Jensen und das große Glück: Arztroman: Der Wattenmeer-Arzt auf Sylt 5
0,00 € Zu Amazon

Wie verführe ich einen Duke und 2 weitere Regency Romance Romane
Wie verführe ich einen Duke und 2 weitere Regency Romance Romane
0,00 € Zu Amazon

Der verletzte Milliardär
Der verletzte Milliardär
Der verletzte Milliardär

Eine gefährliche Versuchung: Eine MM-Romanze, in der aus Feinden Liebende werden (MM Mafia-Romanze)
Eine gefährliche Versuchung: Eine MM-Romanze, in der aus Feinden Liebende werden (MM Mafia-Romanze)
0,00 € Zu Amazon

Gestohlenes Glück (Die Glücksreihe 1)
Gestohlenes Glück (Die Glücksreihe 1)
0,00 € Zu Amazon

Her Dragon Daddy: Eine Heiße Drachenwandler-Liebesgeschichte über Seelengefährten und Zweite Chancen
Her Dragon Daddy: Eine Heiße Drachenwandler-Liebesgeschichte über Seelengefährten und Zweite Chancen
0,00 € Zu Amazon

Das rote Tuch: Eine phantastische Reise durch die Zeit
Das rote Tuch: Eine phantastische Reise durch die Zeit
0,00 € Zu Amazon

Brücke aus Atem: Ein Neo-Berlin-Thriller
Brücke aus Atem: Ein Neo-Berlin-Thriller
0,00 € Zu Amazon

Riven: Ein Steampunk-Fantasy-Abenteuer (Die Riven Trilogie 1)
Riven: Ein Steampunk-Fantasy-Abenteuer (Die Riven Trilogie 1)
0,00 € Zu Amazon

Trapped in the Shadows: Eine Horror-Romanze (Spielhaus des Grauens 1)
Trapped in the Shadows: Eine Horror-Romanze (Spielhaus des Grauens 1)
0,00 € Zu Amazon

Neun Leben bis zur Dämmerung: Gedehnte Atemzüge Zwischen Alarmen
Neun Leben bis zur Dämmerung: Gedehnte Atemzüge Zwischen Alarmen
0,00 € Zu Amazon


Bei der folgenden Serie einfach mal herunter scrollen: Alle Bände sind heute gratis!

Das Kloster: Ein Patricia Duncan-Krimi (Ein Patricia Duncan Krimi 5)
Das Kloster: Ein Patricia Duncan-Krimi (Ein Patricia Duncan Krimi 5)
0,00 € Zu Amazon

Bis zur letzten Ruhe und dann weiter
Bis zur letzten Ruhe und dann weiter
0,00 € Zu Amazon

Der Tote und das Gänseblümchen
Der Tote und das Gänseblümchen
0,00 € Zu Amazon

Mordsgaudi in Fackenreuth: Absolut urkomische Krimikomödie aus Bayern (Fackenreuth Krimi 4)
Mordsgaudi in Fackenreuth: Absolut urkomische Krimikomödie aus Bayern (Fackenreuth Krimi 4)
0,00 € Zu Amazon

Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg
